Dietní pasti a jak se jim vyhnout

Už víte, jak si poskládat jídelníček, abyste nepřijímali zbytečně moc kalorií. Možná už jste úspěšně pár kilo shodili. Musíte však počítat s tím, že může přijít krize. Když budete vědět, jak se s ní poprat, vaše snažení o zdravější život tím neutrpí. Co všechno hrozí?

1 Víc zhubnout už nejde

Prvních pár kilo šlo dolů téměř samo. Stačilo zařadit víc zeleniny a bílkovin, ubrat večerních sladkostí. Ale pořád ještě máte pocit, že vaše postava není ideální, a chcete se zbavit i zbývajících tukových polštářů. Je však možné, že už to dál nepůjde. Zejména tehdy ne, když už za sebou několik diet máte nebo je vám přes čtyřicet. Obezitologové říkají, že každý člověk má nastavenou svou biologickou váhu, pod kterou to prostě nejde. Každému je dána do vínku jiná. "Chroničtí dietáři vědí, o čem je řeč. Pokud se vám při rozumném hubnutí váha zastaví na určitém bodu a níže to již nejde, nebojujte proti přírodě, i kdyby byla vaše váha v pásmu mírné nadváhy," upozorňuje Iva Málková z hnutí STOB. Pokud tedy vám už nejde dál hubnout, nepanikařte, zůstaňte u zdravého životního stylu a udržujte si stávající váhu.





2 Trpíte špatnou náladou, všechno vás dráždí

Při zdravém a správně uspořádaném jídelníčku by kolísání nálady nemělo nastat. Stejně tak by vás neměl dráždit pocit hladu během dne. Pokud to tak je, znamená to, že se omezujete příliš, a tím se uvádíte do nebezpečného pokušení se vším praštit. Dopřejte si občas, co máte rádi. "Pokud milujete sladké a ode dne D, kdy začínáte hubnout, máte za cíl, že se netknete sladkého, přijde během pár týdnů neodolatelná touha po sladkém," vysvětluje Iva Málková.

3 Přijde stres, řešíte to jídlem

Spousta lidí to tak má od dětství. Když potřebovali uklidnit nebo utěšit, sáhli po čokoládě nebo jiné pochutině. "Vůbec si toto spojení neuvědomujeme, a když převládnou při stresu emoce nad rozumem, pustíme se bezmyšlenkovitě do jídla, což nás uklidní," říká obezitoložka Málková.

Pokud si tedy uvědomíte toto spojení, je to první krok k úspěchu. Při stresu nemůže napětí růst do nekonečna, po chvíli začne napětí klesat i bez jídla. A klesá ještě rychleji, když si dopředu na situace stresu naplánujeme nějakou alternativní činnost, která nám též přinese potěšení. Napište si dopředu seznam činností, které jsou vám příjemné, a uvidíte, jak brzy se vám podaří tímto mechanismem stresové situace zvládnout. Mluvíme o drobných každodenních stresech, ne o situacích, jako je úmrtí v rodině, rozvod a podobně, kdy je třeba někdy zvládání stresu řešit s odborníkem.

4 Jedno selhání znamená konec?

To určitě není pravda. Když se jednou přejíte, není to tragédie, za kterou byste se měli trestat. Na to, abyste přibrali jeden kilogram tuku, je třeba přijmout okolo 25 000 kilojoulů navíc – a to se na posezení ani nepodaří sníst. V žádném případě si proto po jedné takové mimořádné situaci neříkejte, že za pár dnů začnete znova, s čistým štítem. Hrozí totiž, že během oněch několika dnů, kdy se nebudete hlídat, byste mohli opravdu přibrat a vaše hubnutí by bylo jako na houpačce.

5 Odmítnout pohoštění je těžké

Těžké zkoušky vás čekají na návštěvách u známých či při rodinných oslavách. Jak zdvořile vysvětlit, že si opravdu nechcete přidat? "Naše protistrana to myslí dobře, nabízí-li opulentní formu občerstvení, ale my musíme setrvat na tom, že to myslíme dobře především sami se sebou," říká Iva Málková. Pokud jsme si sami sebou jistí, stačí podle odbornice jedno až dvě "ne", prezentovaná s úsměvem.

"Je-li pro nás odmítnutí problém, druhá strana to vycítí a vnímá naše rozpaky a váhání jen jako ostych, a proto přitvrdí," varuje obezitoložka.