Dietní chyby: co s mým tělem provedou?

… když nejím po sedmnácté hodině

Jeden z mýtů o dietách hovoří o tom, že poslední jídlo si máte dát v pět odpoledne. Což by mohlo platit v případě, že jdete spát hned po zprávách. Pokud uléháte kolem jedenácté, budete usínat s kručícím žaludkem. Logicky - kila půjdou dolů. Jenže nebudete mít energii na to, aby si vaše tělo odpočinulo, což je pro proces hubnutí rána.

"Spánek bude přerušovaný, povrchový, neregenerující," upozorňuje specialista na zdravou výživu Petr Havlíček v knize Jak se hubne v Čechách. Vysvětluje, že tělo si bude energii zajišťovat vysokou hladinou stresových hormonů - jenže ty zase nedovolí tělu pořádně relaxovat. Budete unavení, zničení a je známo, že nedostatek spánku bývá příčinou nárůstu váhy.

"Takže v závislosti na tom, jaký typ jídla si dám, by doba, která uplyne od večeře do spaní, neměla být delší než dvě až tři hodiny," dodává Petr Havlíček. Večeře má být lehce stravitelná a má v ní být méně tuku než ráno nebo v poledne.

… když večeřím jen maso se zeleninou

Opět šidíte tělo o energii a živiny. Sacharidy, které do těla vpravujete ve formě příloh, jsou zdrojem energie pro centrální nervový systém. Ten v noci regeneruje a potřebuje přísun paliva - opět souvislost kvalitního spánku a hubnutí.

Proto přílohy večer ano, ale hlídejte si, jaké sacharidy do těla vpravujete (dort není dobrá volba) a v jakém množství.

… když jdu večer cvičit a pak už nejím

Bývá to častá strategie: v tělocvičně spálím kalorie a pak už se nedotknu jídla, abych zase nepřibral(a). Jenže v tu chvíli jde tělo spát vyčerpané.

"Nejpozději půl hodiny před cvičením si dejte lehkou svačinu a poté večeři. Pokud máte problém s tím, že mezi večeří a spánkem je méně než tři hodiny, vybírejte něco lehkého, třeba salát," radí trenérka Zuzana Bičíková.

… když podcením pitný režim

Na to, kolik byste toho měli vypít během dne, existuje jednoduchý vzorec: na každých 10 kilogramů tělesné váhy připadají tři deci tekutin. Při hubnutí je nejlepší voda.

Pít byste měli už od rána, nesnažte se dohánět resty k večeru, protože když do sebe nárazově nalijete větší množství vody, zatěžujete ledviny. Když nepijete, cítíte se bez energie, ale brzdíte i svou hubnoucí snahu. Organismus ochuzený o tekutiny pomaleji spaluje a vy navíc máte ještě větší tendenci se přejídat.

… když cvičím a zároveň neupravím jídelníček

Možná si říkáte, že když přidáte do svého denního rozvrhu dostatek sportu, nemusíte se omezovat v jídle. Jenže když budete dál jíst své smažené sýry a čokoládové poháry, nepomůžou vám ani čtyři hodiny v posilovně týdně.

"Vy sice začnete nabírat svaly, ale budou se vám utvářet na tukových zásobách. To znamená, že jestli chcete zhubnout a začnete cvičit, musíte uzpůsobit i jídelníček a nejprve se zbavit přebytečného tuku," vysvětluje Zuzana Bičíková.



Když zařadíte do svého denního režimu sport, při kterém spalujete, můžete si logicky dovolit více jídla, než když se nebudete hýbat vůbec. Přesto je nutné přemýšlet o tom, co vlastně jíte.

… když vynechám některá jídla

Řeklo by se, že tohle už ví každý, přesto se objevují nové a nové zaručené diety, které stojí na jediném: nedovolí vám jíst. Je pravda, že když přestanete jíst úplně, půjdou kila dolů velmi rychle.

Nevýhodou takové diety je, že ji nemusíte ve zdraví přežít. Takže zapojte rozum. Když budete mezi jídly hladovět, tělo zavětří a příští přísun energie náležitě uloží. Zpomalíte tím svoje spalování. Jezte pětkrát až šestkrát denně s tříhodinovými odstupy. Vyplatí se to. Nebudete vědět, co je to hlad.