Dieta versus krevní skupiny

Pětadvacetiletá Klára nedá na dietu podle krevních skupin dopustit. Říká, že právě díky ní nejen zhubla, ale zároveň se cítí mnohem lépe.

"I předtím jsem jedla celkem zdravě, ale nějak to nebylo ono. Měla jsem zažívací potíže a vlastně i potíže s váhou," říká mladá žena. Líčí, jak se její stav začal lepšit, až když si přečetla, které potraviny se pro ni hodí a které nikoli.

"Mám krevní skupinu B, a proto se pro mě vůbec nehodí kuře a celozrnné pečivo, které jsou jinak takřka symbolem zdravé výživy," vysvětluje Klára. A dodává, že naopak si začala dopřávat fazole a mořské ryby.

Jenže lékaři takové tvrzení vesměs zpochybňují. "Dietu podle krevních skupin nepovažuji za smysluplnou," je stručná v hodnocení expertka na výživu Zuzana Brázdová, prorektorka brněnské Masarykovy univerzity.

Kočovníci versus zemědělci

Dieta podle krevních skupin, kterou vytvořil americký lékař Peter D'Adamo, existuje už řadu let - Američan tvrdí, že vychází z přísně vědeckého základu a její zpochybňování odmítá.

Trvá na tom, že zdraví člověka dosud ovlivňuje to, jakým způsobem žili jeho předci, tedy třeba to, zda to byli kočovníci či naopak zemědělci. "Jenže hubnout podle krevních skupin je stejné jako řídit se při dietě třeba barvou očí," shazuje jeho rady obezitolog Petr Sucharda z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Nutriční gramotnost

Jak je však možné, že lidé držící dietu podle krevních skupin skutečně hubnou? "Prakticky jakákoli dieta vede ke zhubnutí u lidí, kteří hubnout chtějí. Po dobu držení diety dochází totiž k jevu, který nazývám 'efekt dočasně zvýšené nutriční gramotnosti'," vysvětluje profesorka Brázdová.

Jinými slovy, v době diety, třeba zrovna té podle krevních skupin, se člověk chová tak, jak by se měli všichni lidé vlastně chovat celý život. "Vyhýbá se energeticky vydatným pokrmům, nepřejídá se a podobně, obvykle však jen dočasně," uvažuje lékařka Brázdová.

Ani ona nezpochybňuje, že každý člověk přirozeně upřednostňuje jiné potraviny. "Preference se vyvíjejí mimo jiné podle toho, kdy a v jakém množství se setkáváme s novými chutěmi a podobně," vysvětluje. "Jsou celé klany masojídků, které se stravují výhradně potravinami živočišného původu, ale zažívací potíže po obilninách či zelenině mohou mít snad jen tehdy, když je jedí v nějaké nevhodné úpravě."