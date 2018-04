Dieta, s níž zeštíhlíte do léta. Začněte hubnout s námi

Pokud jste rozhodnutá zhubnout, připravte se na trojboj: budete počítat kilojouly, jíst častěji a zmenšovat porce. Jestli se vám to zdá příliš jednoduché, tak máte pravdu – je to snadné, jen se přinutit a vydržet dostatečně dlouho. A když přidáte navíc pohyb, můžete mít v létě až o dvě konfekční velikosti méně.

HUbněte s námi Od pondělí 20. dubna najdete na našem webu Ona každý den dietní jídelníček včetně kalorií a k tomu jeden snadný recept. Chcete-li hubnout s námi, řiďte se po tři týdny našimi radami. Měly byste za ten čas shodit alespoň tři kilogramy. Kdo chce být ještě štíhlejší, může v naší dietě samozřejmě pokračovat i dál.

Budeme rádi, když se o své pocity a zážitky podělíte s ostatními čtenářkami. Stačí, když pošlete na náš e-mail své jméno a foto na začátku naší "kúry" a pak znovu po třech dietních týdnech. Úbytek na váze asi nebude na fotografii až tak zřejmý, proto prosím pošlete také své úvodní a konečné míry: obvod stehna, boků, pasu a prsou. Ke konci května pak přineseme souhrnný článek o tom, jak se vám s námi dařilo, a nejpoctivější a nejúspěšnější z vás dobře odmíněníme.

Pořiďte si kalkulačku

Magickým číslem naší diety je 5 000. Myslí se kilojoulů, a to na den. A vaším úkolem je se do tohoto čísla svým denním příjmem vejít. Zpočátku to možná bude náročnější, budete muset prohlížet obaly potravin a různé tabulky, abyste zjistila, za kolik energie vybrané jídlo vlastně vydá. Ale po čase se vám to natolik zautomatizuje, že přibližnou hodnotu i váhu potravin odhadnete "od oka". Abyste věděla, jaké pokroky děláte, začněte se pravidelně vážit, případně i měřit (obvod prsou, pasu, boků a stehen). Stačí jednou týdně.

TABULKU S PŘEHLEDEM ENERGETICKÝCH HODNOT ZÁKLADNÍCH POTRAVIN NALEZNETE ZDE

Najeďte na denní program

Nebojte, nebudeme vás nutit k budíčku, rozcvičce a volnému rozchodu. Chceme vás ale přimět k zavedení pravidelnosti ve vaší stravě. Vaší mantrou od teď budiž snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře.

Snídaně má být vydatná, oběd menší než dnes a s poloviční přílohou, večer si dopřejte jen zeleninu s kvalitní bílkovinou (mléčné výrobky, maso). Mezi hlavními jídly jezte svačiny – ovocné, zeleninové, mléčné výrobky. Pokud budete jíst vždy po 2,5 až 3 hodinách, nebudete trpět hlady. Což je příjemnější a také výhodné z hlediska hubnutí. Tělo trpící hladem má totiž tendenci ukládat si z každého dalšího jídla na horší časy. Co se týče složení jídla – zakázané není nic. Ale čím "chytřeji" budete jíst, tím snáze to půjde.

Nechte si poradit

Pokud bojujete s vysokou nadváhou nebo se vám nedaří hubnout, nezůstávejte v tom samy. Existuje spousta míst, kde vám mohou pomoci.

DIETNÍ PORADCI

Pokud se dostanete na slepou kolej a váha se nehýbe, poradí vám dietní či nutriční poradci. Ti se specializují na jídelníček a pomohou vám jej sestavit na míru. Vy si budete vést "jídelní" deník, který s vámi budou při schůzkách procházet, a kontrolně vás zváží. Při hledání svého "terapeuta" vsaďte na jistotu – dlouhodobé úspěchy a dobré jméno má STOB (www.stob.cz)

LÉKAŘI

Pokud máte vyšší stupeň obezity, můžete hledat pomoc na specializovaných obezitologických pracovištích, která bývají součástí interních klinik. Zdejší odborníci pracují mimo jiné s nejnovějšími léky.

Některé tlumí hlad přímo v mozku, jiné snižují vstřebávání tuků ze stravy. Konzultace jsou zdarma, za předepsané léky se ale doplácí. Měsíční léčba vyjde cca na 600 Kč.

Obezitologickou ambulanci najdete např. v Endokrinologickém ústavu v Praze (www.endo.cz), na III. interní klinice na pražském Karlově náměstí (www.vfn.cz) či na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně (www.fnusa.cz).

OPERACE

Pro ty, kterým se nedaří shodit ani pod dohledem lékaře, je určena chirurgická léčba obezity, tzv. bandáž žaludku. Provádí se u lidí, kteří mají BMI více než 40. I po operaci je však důležité dodržovat jistá omezení. Operace provádí např. centrum Iscare (www.iscare.cz).

KURZY HUBNUTÍ

Hubne se ve skupině a kurz trvá zpravidla 8–12 týdnů. Výhodou a stimulem je právě práce v kolektivu. Během kurzu se naučíte sestavovat si správně jídelníček, pravidelně zařazovat pohyb, který neškodí vašim kloubům, a odstranit své stravovací zlozvyky.

Klub Diana (www.klub-diana.cz)

TABULKY

Při každé dietě je nutné hlídat svůj denní příjem kilojoulů. Pokud se přestanete spoléhat na odhad a začnete počítat PŘESNĚ, úspěch je zaručen. Pořiďte si malé praktické digitální váhy určené pro diabetiky (k dostání v lékárnách či zdravotních potřebách) a naučte se využívat tzv.

e-kalkulačku, kterou najdete na internetu (např. www.flora.cz). Zadáte potravinu, vyplníte množství v gramech a "kalkulačka" za vás spočítá, kolik kilojoulů jste si dopřáli.

FITCENTRA

Pokud chcete zhubnout a také si vytvarovat postavu, využijte placených služeb osobního trenéra ve fitness. Sestaví vám plán cvičení na míru, některý i jídelníček. Tuto službu nabízí každé větší fitko.