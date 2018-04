Dieta podle modelek na vlastní kůži. Hladovka, nebo gurmánský zážitek?

Když jsem loni dělala rozhovor s trenérkou a výživovou poradkyní Helenou Čechurovou, která se stará o špičkové modelky agentury Elite, neustále mi vrtalo hlavou, jak to vlastně je doopravdy. Jedí modelky, nebo jsou opravdu nuceny k hladovce?

Za 18 let v módním průmyslu jsem u modelek viděla dva extrémy - zatímco jedny jsem nikdy nespatřila jinak než s šálkem neslazené kávy, druhé si bez problémů objednaly před přehlídkou dvojitého hamburgera a po práci si ještě zašly na dort. Nic zdravého. Expertka zase hovořila o vyvážené stravě, nutnosti běhat a pravidelnosti. Rozhodla jsem se tedy vyzkoušet, jak dieta pro modelky skutečně vypadá.

První den

Na první schůzce mě čekalo vážení, měření a debata o tom, co jím a jaké potraviny bych do úst nevzala ani omylem (v mém případě je to králík, celer, tvarůžky a vnitřnosti).

Přestože čísla na váze nebyla žádná velká hitparáda, elán a chuť mě neopustily. Helena mi hned nadiktovala datum a čas prvního tréninku. Bez běhu to totiž nepůjde, jak jsem se dozvěděla. "Nejlépe se u něj spalují tuky a netvoří se nápadné svaly," vysvětlila. Velké svaly současné modelky mít nesmí, proto je běh tím nejideálnějším pohybem, na rozdíl od hodin v posilovně.



Nejdříve změřit pas a boky a poté následuje přísný zákaz sladkostí. Pochopitelně.

První týden: teplá voda po ránu a vražedný běh

Helena mi e-mailem poslala podrobný jídelníček na sedm dní dopředu. Pro lepší a jednodušší orientaci připojila i fotografie produktů, které si mám koupit v obchodě se zdravou výživou. Týdenní rozpis mi diktuje jíst pětkrát denně - snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Žádné mléko, cukr, klasické těstoviny, máslo nebo steak.



Dietní jídelníček Ukázka denního menu Snídaně : ochucený kozí jogurt, 40 g müsli, banán, zelený čaj

: ochucený kozí jogurt, 40 g müsli, banán, zelený čaj Svačina : malá vanička jahod, malá hrst pistácií

: malá vanička jahod, malá hrst pistácií Oběd : 2 vařené kuřecí paličky, 150 g vařené a nasekané brokolice s pár piniovými oříšky

: 2 vařené kuřecí paličky, 150 g vařené a nasekané brokolice s pár piniovými oříšky Svačina : malá kostka Lučiny, 1 ks knäckebrotu, rajče

: malá kostka Lučiny, 1 ks knäckebrotu, rajče Večeře: 150 g květáku smaženého na olivovém oleji v hrašce



Kravské mléko a jogurty Helena neuznává, nahrazuje je sojou a kozími produkty. Naštěstí s tím problém nemám. I když sklenice teplé vody s citronem následovaná malým kozím jogurtem a müsli hned do ránu jistou dávku sebezapření a odvahy vyžaduje.



Obědy řeším, jak se dá. Trenérka mi sice napsala, co přesně mám jíst, ale shánějte po restauracích quinou s mořskými plody a artyčokem. Naštěstí je Helena stále na příjmu, a když jí nadiktuji jídelní lístky restaurací v okolí kanceláře, problém je vyřešen.



A běháme. Zda-li se tomu v mém případě dá říkat běh. Po čtyřech minutách mi dochází dech, srdce mi asi vyletí z těla ven. Zbytek hodiny jdeme rychlou chůzí. Další minuty poklusu ze mě Helena nedostala. Druhá lekce po pár dnech už vypadá lépe, zvládám sedm minut, rychlou chůzi, čtyři minuty a zbytek už jen chůze. Bolí mě lýtka.



Druhý týden: levnější potraviny a bolavé nohy

Prosím Helenu o úpravu jídelníčku. Kozí sýry, mořské plody, sushi, exotické druhy melounu a větší nákup ve zdravé výživě mi udělaly větší díru v rozpočtu. Po ránu mám hlad a jsem skutečně nucená snídat, což mi v minulosti vždycky dělalo potíže.

Víkendový jídelníček je v pohodě, vařím si sama pro sebe a mlsně pokukuji po milovaných těstovinách carbonara. Odolávám.



Hodně plánuji, malou misku salátu s červenou čočkou, ovčím sýrem a sušenými rajčaty ke svačině a k večeři čočkovou polévku bych bez příprav zkrátka neměla. K nedělnímu obědu salát s lososem z restaurace, kam jedu přes půl Prahy, chutná lépe než včerejší osmahlá mrkev dovařená v kuřecím vývaru a s krůtími nudličkami.



Neustále musím přemýšlet nad tím, co jím, co budu jíst, abych měla doma všechno potřebné. Navíc se stěhujeme, nestíhám běhat třikrát týdně, ale pohybu mám dost. Běh s Helenou jde zase líp, dvakrát deset minut a rychlá chůze. Dech se překvapivě rychle zlepšuje, ale zrazují mě nohy. Z podpatků mám zkrácené lýtkové svaly, což se v běžeckých botách hodně rychle projevuje. Protahuji je, jak se dá.



Dieta modelek může být i gurmánský zážitek, díky kterému se i dobře dodržuje.

Třetí týden: běhám šest kilometrů a obleču menší kalhoty

Bojuji s časem, naštěstí mám už dobrý přehled, kde zdravé potraviny koupit. Chuťové buňky kupodivu samy vyžadují mlsky typu melasky a zejména se těším na ovesnou tyčinku ke svačině. O čokoládě se mi už nezdá jako první dny.



Energie mi chybí v momentě, kdy se nedržím časů od Heleny a mám mezi jídly pauzu nebo zapomenu na oběd či svačinu. Musím si více hlídat celý režim, pak mě nehoní mlsná, ani se necítím unavená. Běh mi jde, překonávám šestý kilometr a jsem na sebe hodně pyšná.

Připravuji se na večírek a zrak mi padá na kalhoty velikosti 40 od Missoni, které jsem si pořídila loni s přesvědčením, že někdy možná je i v pase dopnu. Velké překvapení, jsou mi! Jen tak tak, ale nebojím se v nich vyrazit mezi lidi, aniž bych se bála společenského faux-pas. Hurá!

Čtvrtý týden: okamžik pravdy - závěrečné měření

Okolí si ve velkém všímá, že se se mnou něco děje. Ty jsi hubla, že jo? Jakou držíš dietu? To jsou nejčastější otázky, které zodpovídám. Na konci týdne mě čeká finálové měření. Netuším, jak na tom jsem, nemám doma váhu, ale pohled do zrcadla hovoří jasně. Spadlé břicho, pevnější stehna a troje nové džíny ve skříni.

S během to ale začíná být díky bolestivým lýtkům obtížnější a obtížnější. Roky strávené na podpatcích si vybírají svou daň, zkrácené svaly se necítí v placatých botách nejlépe a dávají mi to znát i během dne. S jídlem jsem srovnaná, každý den snídám a hlídám si dostatek zeleniny i během pobytu v Londýně. Kde se mimochodem zdravá strava dodržuje o poznání snadněji, všude mají obrovský výběr i v běžných restauracích.

Váha i metr ukazují úspěch. Zhubla jsem a to zdravě, bez nesmyslů psaných v časopisech.

Jdu za Helenou do kanceláře, kde na mě z fotografií zírají slavné topmodelky. Je mi jasné, že nikdy nebudu jako ony, ani se k nim nepřiblížím. Ale za pokus to stálo a hlavně se cítím dobře.



Váha ukazuje jen čtyři kila dole, z čehož Helena není moc nadšená. I já neskrývám překvapení, čekala jsem víc. Oblečení jsem si totiž musela koupit o velikost menší. Je pravda, že jsem měla výkyvy v dodržování a nemohla jsem běhat tolik, kolik jsme si obě na začátku myslely.

Celkově bych dietu, nebo spíše komplexní režim, hodnotila kladně, i když patří mezi ty náročnější. Nezdravé stravovací návyky se díky neustálému kontaktu s výživovou poradkyní a expertkou překonávají lépe, než jsem čekala. Navíc dieta může chutnat, jak jsem se za tento měsíc přesvědčila. A bez nesmyslů, které o modelkách kolují. Pokud se skutečně stravují takto a zároveň u toho cvičí, nemohou mít žádné problémy ani v plavkové sezoně.