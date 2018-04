Dieta není boj. Hubnutí vám usnadní pozvolné změny i parťák

Hodně z nás má představu, že zdravější život začíná nějakým zlomem. Dramatickou změnou v jídelníčku a životním stylu, která se dá přesně označit v kalendáři.

A hodně z nás taky nemá dramatické změny rádo. Představa, že jeden den vedete svůj líný život plný tuků a cukrů a druhý den ráno vyběhnete radostně do parku, patří jen do špatného filmu. Změny, které vydrží a které se vám odmění menším oblečením a lepšími výsledky lékařských testů, jsou vždycky pozvolné.

Pozor, polomáčená bomba

Pro představu: řekněme, že jste zvyklí svačit polomáčené sušenky. Nic proti nim, kdo z nás je nemá rád, ale celý balíček obsahuje 2 060 kJ, tedy větší dávku energie, než by měl mít třeba zdravý oběd. Navíc energie uložené ve špatných složkách.

Když tedy dáte sbohem této dobrotě svého dětství a začnete odpoledne svačit zeleninu, ušetříte denně velkou dávku kalorií. Vaše tělo to i bez přidaného sportu zaznamená a za pár týdnů zjistíte, že nepřibíráte nebo dokonce hubnete.



Jako druhá by na řadu mohla přijít večeře. Změnit způsob večeření je o poznání těžší než svačina. Buď jíte s rodinou a váš jídelníček určují jejich chutě, nebo jíte v restauracích, a tam se do diety nikomu nechce. I tady ale existují malé a nenásilné změny, které mají výsledky.

Vynechejte přílohy - rýži, brambory, těstoviny. U všeho, co jí rodina, si místo přílohy dejte zeleninový salát. To samé platí i v restauraci. A když bude hlavní číst jídla drůbeží nebo hovězí maso místo vepřového, tak tím lépe. Zase za pár týdnů zjistíte, že to má svůj význam. Vygumovali jste tak totiž ze svého denního příjmu energie několik významných stovek kalorií.

Když vám to půjde a zjistíte, že z úbytku váhy a lepší pohyblivosti máte takovou radost, že chcete jít ještě dál, pak je čas zaměřit se na obědy. Tady mám dobrou zprávu, nebudu vám nic zakazovat - jen lehce omezovat.

Zmenšete svou obvyklou porci o jednu třetinu. Jezte pomalu a před jídlem se napijte vody. Hodně lidí se přejídá jen proto, že je v dětství naučili dojídat, a tak s každým obědem do sebe ke konci natlačí dalších pár set kalorií ze slušnosti nebo "aby se to nevyhodilo".

Zpočátku asi budete mít do hodiny po obědě hlad, ale tělo si postupně na menší dávku jídla zvykne a vám naopak odpadne nepříjemný odpolední pocit mrtvé hlavy, která není schopná žádné práce.

S občasným porušením se dá popsaný režim zapracovat do života poměrně snadno. Ta porušení mají svůj motivační význam a dějí se každému, kdo není stroj. Jenom se snažte ušetřit si na každý týden jen jeden exces.

Jinak by vaše tělo, příjemně překvapené zdravým vývojem své stravy, bylo zmatené a začalo podivně hospodařit s energií a tuky. A jak už to tak bývá, vyšli bychom z toho s pár kily navíc.

Fetujte kyslík

Po pár měsících pozvolné proměny přichází čas na pohyb. Ne přímo na nějaký sport, ale třeba na delší chůzi. Chůze je nejpřirozenější pohyb, zdravý i pro lidi s větší nadváhou a nepotřebujete na něj nic než boty a slušný chodník. Choďte všude, kde to jde. Místo jízdy tramvají, místo dušení se v metru, místo popojíždění autem.

Efekt je okamžitý. Budete mít víc energie a elánu do života - při rychlé chůzi začnete i spalovat kalorie. Ve spolupráci s mírně omezeným jídelníčkem už budete v této chvíli hubnout dost intenzivně a každá změna vám přinese radost.

Pak do svého života zařaďte chůzi do schodů. Je zrádná, náročná, ale vaše srdce vás za to bude milovat. Až pro vás nebude problém vyjít bez zástavy dechu čtyři patra, je na čase vybrat si sport, který vás bude opravdu těšit.

Baví vás tělocvična a motivace kolektivem, nebo jste spíš na ticho přírody? Nepřemáhejte se a nenuťte se chodit na lekce čehokoliv, co vám není hned z počátku příjemné. Z vašeho hubnutí by se stal boj, o kterém jsme mluvili na začátku, a vy byste měli mnohem víc chutí stávkovat.

Práce, legrace a motivace

Najít si na hubnutí parťáka je výhoda i nebezpečí zároveň. Když budete z vás dvou vy ten motivovanější, potáhnete celou akci svojí energií. Když budete naopak na parťákovi záviset, stačí, aby onemocněl nebo si provedl něco s nohou, a vy okamžitě končíte s dietou i pohybem. Takže vybírejte opatrně a spoléhejte se jen sami na sebe. Odměnu si taky budete užívat hlavně vy.

Sportování si maximálně usnadněte. Nechte si třeba jednu sadu oblečení do posilovny v práci a jednu doma, aby se vám nestalo, že máte čas, ale nemáte se v čem jít potit. Jestli chodíte na rychlé procházky do přírody, investujte do kvalitních bot, aby vás nezastavil puchýř na patě. Běháte v parku? Sestavte si na iPodu směs písniček, které vás baví a nutí k pohybu. A možná to bude chtít i speciální sluchátka. Normální "pecky" při běhu vypadávají.

Nebude to vždycky jenom radost, ale když budete k hubnutí a zdravějšímu životu přistupovat tak, že děláte něco jen pro sebe a že není potřeba se změnit do zítřka, bude výsledek opravdu jistější.

Konečně ráno za odměnu

Vylepšili jsme obědy, svačiny, večeře a pohyb, ale zapomněli jsme na snídaně. Jestli dodržujete všechno, o čem jsme psali, vstáváte ráno se zdravým vlčím hladem a ani vás nenapadne známá civilizační neřest, tedy nesnídat. Takže si zazásobte ledničku mlékem, sýry, šunkou, jogurty a špajz celozrnným chlebem nebo houskami a ráno snídejte jako králové. Tehdy se můžete odměnit za snahu, kterou své proměně věnujete. Tehdy by se také ideálně mělo odehrávat vaše týdenní hřešení. Když se totiž ráno zazdíte koblihou s nugátem, tělo se s tím během dne lépe vypořádá než s večerním hamburgrem.

Co se alkoholu týče, přejděte z piva a tvrdého na víno. Pokud už víno je vaše parketa, pak zkuste místo červeného bílé a k tomu hodně vody. Samozřejmě že nejlepší je nepít vůbec, ale nějaké radosti si nechat musíme.

V cíli jako na startu

Jednoho dne zjistíte, že vám váha ukazuje číslo z vašich snů. Jednoho dne vám taky doktor řekne: "Člověče, co jste se sebou udělal, máte cholesterol jako miminko a tlak jako atlet." A vůbec se na vás ze všech stran bude sypat chvála.

Taky se vás každý bude ptát, jak jste to dokázali, a bude vám vykládat nesmysly o tom, že tohle by na něj nefungovalo nebo že na chození do schodů nemá čas. A vy se budete usmívat a užívat si zasloužený úspěch.

Pak ale chvála opadne a bude na vás, jak dlouho z vás ten nový člověk bude. Režim si sice můžete trochu povolit, ale váhu hlídejte jako pes. Jakmile stoupne o víc jak tři kila, vraťte se na zem. I když jde hubnout s radostí, není nutné to každých pár let opakovat.