Držím kontroverzní paleo dietu a jsem krásně štíhlá, říká herečka

„Konečně jsem začala jíst správně. Dodržuji správné rozestupy mezi jídly a nemám hlad. To jsem předtím neznala, mívala jsem hlad a obrovské chutě. Lidé si o této dietě myslí ledacos a každému zřejmě nevyhovuje. Vím, že si o tom lidé myslí, že je to kontroverzní. A ano, asi je. Ale já jsem ale našla konečně to, co mi dělá dobře, a dosáhla jsem vysněné postavy. Jsem krásně štíhlá,“ sdělila televizní herečka.

Příliš to nepřehání s cvičením, protože se jí nelíbí, když mají ženy hodně svalnatá těla. „Nechci vypadat jako chlap. Cvičím maximálně pětačtyřicet minut denně. Neženu to do extrému,“ míní Olympia, která se s paleo dietou inspirovala u známých osobností.

„Vím, že tuto dietu dodržovali třeba Jessica Bielová nebo Matthew McConaughey. Velkou výhodou u této diety je, že nenastává jo-jo efekt. Nevím, jak je to možné. Ale jakmile ji přestanete držet, nepřiberete na váze jako u ostatních diet a to je výhoda. Já tedy nevidím důvod přestávat, ale pokud to někomu nevyhovuje, může s ní klidně přestat,“ dodala Olympia.

Paleo dieta či „dieta doby kamenné“ je založena na předpokládaném stravování člověka v paleolitu. V tomto období člověk neznal zemědělství a živil se lovem a sběrem. Lidé dodržující tuto dietu vyřazují ze svého jídelníčku zemědělské produkty, jako jsou obiloviny, luštěniny, pečivo, mléko, sýry a zpracovávané potraviny. Jídelníček se skládá především z masa, ryb, zeleniny, některého ovoce, hub, ořechů a vajec.