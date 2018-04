Hubnout se dá i bez cizí pomoci a operace, říká bývalá boubelka

Britka Janine Furrová (29) vážila téměř 160 kilogramů. Kvůli nadváze měla zdravotní problémy a těžko se starala i o děti. Rozhodla se tedy přebytečných kil zbavit a to bez pomoci druhých. „Nepotřebovala jsem žaludeční bypass, zvládla jsem to sama. Ale byla to dřina,“ říká. Nyní má o 89 kilo méně.