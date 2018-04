Dianě Kobzanové nadělí Ježíšek vysavač

Vánoční svátky stráví s maminkou v Roudném u Turnova. Kromě tradičního cukroví a stromečku však u Kobzanových zvyky příliš neprožívají. "Po dlouhá léta jsme držely jediný zvyk, mít největší stromeček v obci," prozradila maminka Dobra. "Poté, co jsme s Dianou narvaly do domku čtyřmetrový strom, nás však tato tradice omrzela a máme umělý stromeček."



Diana Kobzanová nemá v lásce ryby, takže se na štědrovečerním ubrusu objeví asi kuře a klobásy. "Každoročně si o Vánocích přeji, aby mi v krku neuvízla kost, a to z čehokoliv," zasmála se kráska.



Mezi nejoblíbenější sváteční pochoutky maminky i dcery Kobzanových patří zejména vánoční cukroví, které kupují v Bleskově u Kozákova. "Máme nejraději vanilkové rohlíčky," prozradila maminka Kobzanová. "Jsme ale obě mlsné kozy. Každý rok si slibujeme, že nebudeme ujídat, a pokaždé se stejně tajně krademe do spíže a cukroví ubývá." Do Štědrého večera tak prý obě dámy dokážou nepozorovaně ujíst přes polovinu připravených zásob.



Své dárky pro nejbližší zatím Diana tají. "Ještě jsem nebyla nakupovat, ale určitě si dám záležet," pravila.



Maminka naopak prozradila, že Diana může čekat k vysavači ještě kosmetiku, sprchové gely a další překvapení.



Na silvestrovskou oslavu Diana maminku opustí. "Nový rok pravděpodobně budu pařit v Praze," řekla.



Maminka Dobra si však rozhodně nezoufá. "V Roudném slavíme společně s přáteli, přijde i pan Mihálik, který Dianu doprovázel na kytaru při soutěži o královnu krásy," uzavřela maminka letošní Miss ČR.