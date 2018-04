Naomi Wattsová: Dianina rebelie byla voláním o pomoc

Jak jste se připravovala na roli princezny Diany?

Jestliže pracujete na roli, začnete zevnitř. Ale s Dianou jsem musela jít opačným směrem. Pokud jsem se chtěla stát "nejslavnější ženou naší doby", musela jsem přesně vědět, jak chodila a jak mluvila. Důležitou roli hrálo také její oblečení, účesy. Protože ona byla módní ikonou. Současně jsem se ale zajímala o její rozporuplnou osobnost tiché manželky následníka trůnu, která se v průběhu ne příliš dlouhé doby stala rebelkou porušující historicky daný královský protokol. Jako matka následníků trůnu k tomu měla mnoho příležitostí, ale ke skutečně otevřené vzpouře se odhodlala, až když už věděla, že nebude budoucí královnou. Její rebelie ale nebyla míněna jako provokace, bylo to volání o pomoc a porozumění. Na YouTube je o Dianě mnoho informací, ke čtení i k zhlédnutí. Já jsem se ale soustředila na její interview s Martinem Bashirem pro televizi BBC, protože to je přesně z doby, o které vypráví tento film. V té době již znala doktora Hasnata Khana, i když to určitě ještě nebyl nijak vážný vztah.

Dozvěděla jste se o princezně Dianě něco nového, překvapivého?

Jistě. Třeba to, že měla mimořádný smysl pro humor. Každý, kdo ji znal, vám to potvrdí.

Naomi Wattsová Narodila se 28.9. 1968 v anglickém Shorehamu.

Ve 14 letech se s bratrem a matkou přestěhovala za babičkou do Austrálie

Dívčí střední školu nedokončila, živila se krátce jako modelka a jako módní editorka.

Má sva syny (6,4)

Hereckou kariéru zahájila v televizi, excelovala poté v thrilleru Davida Lynche Mulholland Drive, v hororovém kasovním trháku Kruh.

V roce 2004 byla nominována na Oscara za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli za výkon v roli Cristiny Peckové dramatu mexického režiséra Alejandra Gonzáleze Iñárritua 21 gramů.

V roce 2002 ji časopis People zařadil mezi 50 nejkrásnějších osob.

Tato role pro vás byla emocionálně velice náročná. Několikrát ve filmu pláčete, zmítáte se v depresích a pochybnostech. Jak to prožíváte zpětně?

Jak jsem řekla - filmování předcházela dlouhá a náročná příprava. Musela jsem vstřebat mnoho nových informací. Dokonce se mi o Dianě i zdálo! Já vím, zní to hloupě, ale bylo to tak.

A jaký to byl sen?

No, o ní, ale vlastně dost abstraktní. Nebyl to příběh, spíš takový dojem. Pravděpodobně to byl následek mé snahy ztotožnit se s ní. Tahle role byla skutečně pohlcující. Teď se musím soustředit na svůj vlastní život a především na své děti. Když projdu doma dveřmi, musím se stát maminkou, ne být princeznou, která se chce stát královnou lidských srdcí.

Jste úspěšnou hollywoodskou herečkou již dost dlouhou dobu. Ale vedle velkých úspěchů za sebou máte i těžká období. Je pro vás život v současném Hollywoodu jednodušší, nebo těžší?

Po svých čtyřicátých narozeninách cítím svůj život jako šťastný, asi díky zkušenostem osobním i hereckým. Mám za sebou propady - rozvod nebo období, kdy jsem se nemohla věnovat profesi. Ale mám také dvě krásné děti a spoustu zkušeností, které mne tak či tak posouvaly dál. Život je vlastně malé drama plné konfliktů. Ale celkově považuji sebe sama za šťastnou. Jediné, co vnímám problematicky, je, jak složité je stárnout, obzvláště pro ženu. Tomu se Diana vyhnula. Především se snažím ze všech sil skloubit profesi herečky a životní roli matky a zdá se, že to jde. Především díky tomu, že natáčení je nárazová práce. Musím pracovat mnoho dlouhých hodin, ale pak jsou tu dlouhé přestávky. Měla jsem většinou to štěstí, že jsem mohla brát děti s sebou.