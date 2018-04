Bývám vulgární a moc se s ničím nemažu, říká o sobě Diana Kobzanová

Vizitka Narodila se v Německu 24. 3. 1982.

V roce 2001 získala titul Miss ČR, ale po dvou letech o něj přišla, protože se svlékla pro pornografický časopis.

Živila se modelingem, od roku 2006 moderuje v televizi i v rádiu.

Žije s přítelem Štěpánem Vojtěchem, závodníkem automobilové rallye.

Vzpomenete si, kdy poprvé jste jako malá holka řekla mamince, že budete modelka?

Já si myslím, že to ode mě nikdy neslyšela. To byla totiž mámina ambice, ne moje. Já jsem dělala závodně atletiku a rozhodně jsem netíhla k tomu, že bych lítala doma v podpatcích a nosila máminy šaty.

Žádná nastrojená princezna?

Já jsem byla spíš kluk a tím, že jsem vyrůstala na vesnici, tak jsem celé dětství lítala po lese a lezla po stromech. Měla jsem děravé tepláky, špínu za nehty a večer mi padalo bláto a kamení z hlavy. Prostě jsem nebyla holčičí typ. Měla jsem sice panenky, ale víc mě bavilo auto na dálkové ovládání. Já si na princeznu opravdu nikdy nehrála.

Takže jste s prakem v ruce rozbíjela okna sousedům?

Prak jsem sice neměla, ale určitě jsem se pokoušela si ho vyrobit. Já měla přesně takovéhle hloupé nápady. Stavěla jsem bunkry na stromech, dělala klouzačky na bahně, bortila sousedům kupky se senem, jak jsem do nich vesele skákala. Měla jsem šnečí farmu a chovala jsem šneky. Pamatuju si, že jsem byla hrozně zklamaná, když mi přes noc utekli. Prostě klasické dítě. Chodila jsem krást třešně a jahody a také jsem strašně ráda jezdila na kole. Jednou jsem z něj spadla a zabořila se hlavou do žumpy. Dělala jsem prostě strašné věci, ale přežila jsem to a mám super vzpomínky.

A tenhle malý rošťák si tedy plánoval jakou budoucnost?

Chtěla jsem být právničkou! Ale ani to nebyla moje ambice, spíš mého otce a babičky. Táta je inženýr, takže měli představu, že dcera bude právnička nebo doktorka, aby se měla dobře. Když viděli, že to asi neklapne, nebyli moc rádi. Když otec zjistil, že jsem začala dělat modelku, tak byl pěkně rozčílený, vůbec se mu to nelíbilo. Dá se to pochopit, tahle práce není stálá, a že by se tady v Čechách měly modelky nějak dobře, to se také říct nedá.

Nakonec jste ale jako modelka uspěla. Docenil to táta zpětně?

Myslím si, že je hlavně rád, že se mnou nemá moc starostí.

Práva jsou docela dřina. Tak jak vám to šlo ve škole?

Učení mi šlo dobře, kromě matiky, nemám hlavu na čísla. Ale zase mi šla skvěle čeština. Pamatuji si, že jednou jsem dostala ředitelskou důtku. Hráli jsme totiž všichni na schovávanou a zavřeli jsme se na záchodech. Jenže dveře od kabinky byly kratší a bylo vidět, jestli tam někdo je, tak jsme se spolužačkou Žanetou vylezly na záchodovou mísu, každá z jedné strany. Když ale zazvonilo, ona utekla do třídy, protože se bála, že přijde pozdě. No a jak seskočila, tak já tou vahou vyrvala mísu ze země. Děti to na mě samozřejmě práskly, takže z toho byl hrozný malér a mámu tehdy volali do školy.

Nemám ráda svoje prsty, přiznává ve videu Diana



VIDEO: Nemám ráda svoje prsty, říká Kobzanová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Předpokládám, že zábavná byla i vaše puberta. Byly nějaké útěky z domova nebo alkoholové mejdany?

Alkoholové mejdany byly určitě! A jsou stále, já se prostě ráda bavím. Z domova jsem ale neutíkala. V té době už jsem dělala modelku, a tak jsem si připadala strašně dospělá.

Kdy poprvé jste se vlastně prošla po molu?

Úplně poprvé jsem šla po molu, když mi bylo třináct let. Bylo to v kulturním domě Ládví, zpíval tam Zdeněk Style Hrubý a skupina Maxim Turbulenc. Byla to velká sláva, přijela máma i moje teta se sestřenkou, tehdy jsem si opravdu připadala jako slavná modelka. Když si na to vzpomenu, tak se musím smát, bylo to šílený.

Jaký jste za svou první přehlídku dostala honorář?

Ten byl asi tak sto padesát korun, víc to určitě nebylo. Honoráře na takových akcích se moc vysoko nepohybovaly, navíc to byl můj úplný začátek. Až po nějaké době jsem se vyškrábala na honorář pět set korun za přehlídku, a pak jsem dostávala třeba i osm set, ale to už bylo něco.

Už jste teď ale mimo modelingové prostředí, přehlídky a focení už vás neživí, tak prozraďte něco ze zákulisí. Je třeba pravda, že si modelky drtí žiletky do pití, lámou si podpatky a ničí předváděné oblečení? Zkrátka likvidují konkurenci?

Myslím, že u nás to tak dramatické není. Možná v zahraničí, ale v Čechách určitě ne. Ale je pravda, že i v modelingu, stejně jako v kterémkoli jiném ženském kolektivu, si lidé navzájem rádi ubližují. Mají prostě radost, když někomu můžou způsobit problém. Něco někomu řekneš a můžeš se spolehnout, že ten člověk půjde a řekne to dál. Kdybych dělala švadlenu někde v továrně, nedělám si iluze, že by to bylo jiné, jenže tam to nezajímá nikoho z novin.

Hodně se také mluví o tom, že modelky často dělají placené společnice. Přišla vám někdy taková nabídka?

Mně to nikdo nenabídl. Myslím si, že fyzicky nejsem dost hezká na to, aby mi tohle někdo nabídl, naštěstí. Nejsem dostatečně diplomatická, jsem příliš ostrá, někdy jsem vulgární a moc se s věcmi nemažu. Takže já bych byla blbá společnice. Ale samozřejmě nějaké historky se ke mně donesly. Myslím si, že tahle věc existuje, že to tak opravdu funguje, a pokud na to někdo má žaludek, tak ať si to dělá. Já jsem se zase nechala vyfotit nahá do časopisu.

Co drogy? Říká se, že v modelingovém prostředí jsou hodně oblíbené.

U nás jsem nic takového neviděla. Venku jo, tam to funguje jinak, ale tady v Čechách to podle mě takhle nefunguje. Každopádně je to každého věc, a pokud to člověk potřebuje k tomu, aby se bavil, a nějak to drží na uzdě, tak ať si dělá, co chce. Já si taky občas dám jointa trávy a nevidím na tom nic špatného. Když jsem třeba někde na grilovačce a někdo tam vytáhne špeka, tak si klidně dva tři prásky dám, ona je pak větší legrace. Ale chemické drogy, to se mi nelíbí. To je věc, které já se vyhýbám, protože mi to přijde jako zbytečné pokoušení osudu.

Na brutální diety se vás ptát nebudu, protože vím, že ráda a hodně jíte, ale je pravda, že jiné modelky obědvají třeba jen tampon namočený v džusu?

Myslíš, že to někdo dokáže sníst? Mně to přijde nechutný. To už bych raději nejedla vůbec, než žrát vatu. Neviděla jsem to, neslyšela jsem o tom a přijde mi to divné.

Zažila jste v modelingu nějakou negativní zkušenost? Občas se mluví o tom, že fotografové obtěžují modelky.

Jsou fotografové, kteří se chovají k modelkám jako dobytek. Jsou fotografové, kteří se u focení dokážou opít pomalu do bezvědomí, jsou vulgární a nechovají se k lidem, se kterými pracují, hezky. Ale to je na každém, aby si dokázal říct. Já vím, kdo se tak chová, a s takovými lidmi bych nepracovala.

Diano, jak se stalo, že máte několik občanství?

Můj táta asi tak v šedesátém pátém roce emigroval do Států a přijal tam americké občanství. Já jsem se narodila v Německu, protože naši, když se poznali a vzali, tak žili nějakou dobu v Americe a pak se odstěhovali do Německa. Takže po tátovi mám americké občanství, díky místu narození mám německé, a když jsme se vrátili s rodiči do Čech, přijala jsem i české občanství.

VIDEO: Medailonek Diany Kobzanové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vím, že jste si chtěla dělat zbrojní pas. Jak to dopadlo?

Zatím nijak, protože jsem na to neměla čas. Ale pořád si říkám, že bych do toho měla jít. Máma má zbroják, táta má zbroják, všichni prostě mají zbroják a mně přijde dobrý, umět vzít pistoli do ruky a vědět, jak z ní vystřelit. Já tedy doufám, že jí nikdy nebudu potřebovat, ale proč ji nemít. Nejsem typ, který se bojí zbraní a dokonce mě to i baví. Prostě si myslím, že by mi ten zbroják slušel.

Teď z jiného soudku… Jak dlouho už jste s podnikatelem Štěpánem Vojtěchem?

Dlouho. To už je takový pravěk, tři a půl roku.

A už vám tikají biologické hodiny?

Netikají. Opravdu netikají. Včera jsem byla v drogerii, zřejmě v době, kdy tam chodí nakupovat všechny maminky na mateřské, protože jich tam bylo plno, a všechny ty děti byly hrozně hlučné. Jeden chlapeček tam měl dokonce malé činely a celou dobu, co maminka nakupovala, tak s nimi třískal a ještě u toho hrozně vřískal. Do toho se zasekl terminál na platební karty, takže trvalo hrozně dlouho, než jsem zaplatila, a chlapeček mi třískal a vřískal za zády. Byla jsem hrozně ráda, když jsem mohla z té drogerie konečně utéct. Takže fakt ne, netikají.

Jste sen každého muže. Svatbu nechcete, děti také ne…

Já to také říkám, že jsem sen každého muže. Moje nejoblíbenější hláška je, že zlatý kočár jede okolo jen jednou, takže je potřeba si toho vážit. No a já jsem ten zlatý kočár.

Máte pejska, bulteriérku Miu. Nedávno měla nějaké zdravotní problémy, co se dělo?

My řešíme neustále nějaké zdravotní problémy. Mia ví, že se nesmí prát, má to zakázané. Já bych ji za to opravdu hodně potrestala, takže to nedělá. Ale pořád jí někdo ubližuje, napadají ji psi v parku. Vždycky se k ní přižene nějaký ratlík a pokouše ji. Takže pořád lítáme po veterinách. Mia je navíc stará popelnice, v nestřeženém okamžiku je schopná sežrat, co potká, takže občas mívá nějaké otravy. Někdy skončí na kapačkách, pak jí zase praskne dráp, takže chodí s botou, to je prostě pořád něco.

Měla jste i jiného mazlíčka?

Já měla snad úplně všechno. Morče Vaška, rybičky, ty jsem prodávala do zverimexu. Když už je pak nechtěli, tak jsem je splachovala do záchodu. Třináct let jsem měla jezevčíka, taky andulku, ale tu mi zakousnul ten můj jezevčík. Byla totiž ochočená, dokonce i mluvila a jednou, když se mnou koukala na televizi, tak se k nám připlížil, a pak už jsem jen viděla, jak mu z tlamy kouká andulky nožička. No hrůza! Mám i takovéhle traumatické zážitky z dětství.

Diano, když se ohlédnete za svým životem, na co jste nejvíc pyšná? Jsem pyšná na to, že jsem toho v mých očích docela dost dokázala, že to zatím není takový trapas.

A litujete něčeho?

Asi by se pár drobností našlo, ale zase kdyby se ty věci nestaly, kdybych je neudělala, nebo neřekla, tak bych třeba dneska byla někde úplně jinde. Takže si myslím, že to tak mělo být. Já jsem poslední roky opravdu začala věřit na to, že všechno co se děje, se děje z nějakého důvodu. Prostě je to tak, jak to má být.