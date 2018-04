VIDEO: Drželi jsme v ruce diamanty a drahokamy, jejichž cena se neříká

Diamant je nejtvrdší přírodní minerál, který lze na naší planetě najít. Aby byl nalezen jeden karát (0,2 gramu) diamantu, uvádí se, že je třeba průměrně vytěžit 250 tun zeminy. Samotný nalezený diamant není nijak atraktivní, spíše se podobá nevzhlednému úlomku skla.



Správný výbrus je vše

Pro hodnocení kvality diamantů se ve šperkařském průmyslu používají kritéria známá jako 4C: carat (váha), clarity (čistota), colour (barva), cut (brus). Broušení je velká věda a provádí se zejména v Anglii, Belgii a Německu, menší kameny se brousí také v Číně, dvě brusírny jsou také v České republice. Je třeba nalézt nevhodnější způsob, jak na kámen dostat co nejvíce plošek, které budou odrážet světlo a díky kterým bude kámen krásně zářit.

Klasickým výbrusem je kulatý briliant s padesáti sedmi ploškami, dlouhodobě se popularitě těší i ovál, své příznivce má i srdce či princezna (čtverec).

„Módní je teď i kapička na řetízky i prstýnky,“ prozrazuje klenotník Alojz Ryšavý, majitel ALO Diamonds.

Přírodní diamanty jsou nejčastěji bílé, často lehce zbarvené do žluta. Ceněné jsou i barevné diamanty- např. růžové, modré, zelené, nebo černé. Ty poslední si poslední dobou oblíbili zejména muži. Velké diamanty nebo drahokamy společně s menšími kameny šperkaři zasazují i do investičních šperků, které by měly vynikat krásným zpracováním a nadčasovým designem.



Tanzanit a paraiba turmalín

A jaké jsou další ceněné a hojně užívané drahokamy? „Smaragdy z Kolumbie, rubíny z Barmy, bílé perly z Japonska a Austrálie, černé perly z Tahiti. Diamanty bývají nejkvalitnější z Ruska a Austrálie,“ vyjmenovává významná naleziště Ryšavý. A připomíná i méně známé, ale také velice ceněné kameny jako je tanzanit nebo velmi vzácný paraiba turmalín.



Tanzanit byl objeven až v šedesátých letech v Tanzanii nedaleko Kilimandžára, aby získal krásnou modrou barvu, je třeba ho postupně zahřívat až na teplotu kolem 500 stupňů Celsia. Tanzanit získal popularitu velice rychle, přispělo k tomu zejména známé newyorské klenotnictví Tiffany.



Paraiba turmalíny byly objeveny dokonce až v osmdesátých letech v brazilském státě Paraiba a jedná se o jedny z nejdražších a nejvzácnějších kamenů na světě, ceny se mohou pohybovat i kolem tisíce dolarů za karát. Jejich příbuzní se objevili až v Nigérii, což odborníci vysvětlili pohybem zemských desek a kontinentů. Kameny tak mohly vzniknout za stejných podmínek v dávných dobách, kdy severovýchodní pobřeží Brazílie ještě sousedilo s Nigérií.