Diamanty jsou symbolem věčné lásky. Máte nějaký i vy?

Nejslavnější diamanty BLUE HOPE (modrá naděje)



Jeden z nejznámějších diamantů světa. Má tmavě modrou barvu a přes 42 karátů. Doprovází ho smolná pověst, kterou přináší svým majitelům, od Ludvíka XIV. přes rodinu Hopů, která celá zemřela v chudobě, šílenství a sebevraždu francouzského obchodníka Colota, zastřelení herečky, která jej měla poprvé na sobě a ubodání Ivana Kanitowského, který jí je daroval.

Poslední vlastnicí diamantu byla Evalyn Walsh McLean, která odmítala kletbě věřit, přestože její rodinu potkalo mnoho tragédií: její bratr zemřel již jako malý, její syn zemřel v devíti letech po srážce s automobilem, její bývalý manžel byl alkoholik a skončil v psychiatrické léčebně a nakonec se její jediná dcera ve věku dvaceti pěti let předávkovala drogami. Evelyn ji přežila pouze o rok a diamant je od té doby ve sbírce Smithsonian Institution v USA.

KOH-I-NOOR (v překladu "světelná hora")



Váží přes 105 karátů a podle legendy jde o nejstarší diamant, který byl vytěžen a opracován (v Indii již před více než 5 000 lety, pozn. red.). O diamantu se říká, že je prokletý a jeho nositeli přinese pád z trůnu. Kletba se prý zlomí tím, že jej vlastní žena, a proto byl v minulosti dáván jako dar královnám. V současnosti diamant vlastní Velká Británie a je umístěn v Galerii Buckinghamského paláce. Indie a Pákistán žádají o jeho vrácení.

ORLOVŮV DIAMANT



Jako surový měl 300 karátů. I on k sobě váže mnoho legend. Podle některých byl původně ukraden v jižní Indii z chrámu, kde byl zasazen jako oko posvátné sochy. Své jméno získal od ruského šlechtice Grigorije Orlova, který byl milencem Kateřiny Aleksejevny a zorganizoval převrat a vraždu její manžela cara Petra III. Tím jí zajistil pozici carevny známé pod jménem Kateřina Veliká a diamant jí daroval, protože věděl, že po něm velmi toužila. Diamant je dnes ve vlastnictví Diamantového fondu v moskevském Kremlu.

CULLINAN DIAMOND



Byl to obrovský surový diamant o váze 3 106 karátů, který byl vytěžen v roce 1905 v Jižní Africe. Později byl rozdělen do dvou devíti diamantů, 2 největší jsou známy jako Great Star of Africa (Velká africká hvězda) o hmotnosti přes 530 karátů ve tvaru slzy a Lesser Star of Africa (Menší africká hvězda) o hmotnosti přes 317 karátů. Oba diamanty jsou součástí britských korunovačních šperků a jsou k vidění v londýnském Toweru.