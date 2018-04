Tři miliony za prsten? V Česku žádný problém, za šperky rádi utrácíme

Milovníci drahých šperků si přišli na své díky cestovní kolekci, kterou do Čech přivezlo jedno z nejslavnějších klenotnictví Tiffany. Kolekce přicestovala na pár dní ze švýcarského Curychu, dál pak putuje do německého Düsseldorfu. Důvod, proč se kolekce již potřetí dostala do české metropole, je jasný.

Češi totiž utrácejí za skvosty stále více, proto se metropole stává pro klenotníky velmi zajímavou lokalitou. “Češi rozhodně nešetří. Začínají mít silný až intimní vztah ke šperkům,” říká Monika Marzin, manažerka pražského obchodu Tiffany. Vedle finanční investice se klenoty stávají součástí nově vznikajících rodinných sbírek, které se dědí z generace na generaci.

Extravagantní brož za tři miliony

Samotná cestovní kolekce čítá 32 kusů šperků - od diamantových náušnic před náhrdelníky se vzácnými drahokamy až po opulentní brože a prsteny s obrovskými centrálními kameny. Nejvýraznějším šperkem, nejen pro svou velikost, je brož z 18karátového zlata se šípy.

Navrhl ji francouzský designér Jean Schlumberger. Podepsán je pod mnoha unikátními šperky, které svého času nosily nejkrásnější ženy 20. století, mj. Greta Garbo, Elizabeth Taylorová, Audrey Hepburnová, Jackie Kennedyová, vévodkyně z Windsoru Wallis Simpsonová a další.

Osmnáct zlatý šípů zabodnutých do oválné brože zdůrazňuje masivní ametyst o váze více než 22 karátů. Kolem centrálního fialového kamene se třpytí vzácné safíry Montana, menší ametysty a diamanty. Brož vznikla v loňském roce podle původního nákresu a stala se součástí tzv. Modré knihy, nejprestižnější kolekce originálních šperků. Cena brože přesahuje tři miliony korun.

Vzácný prsten s masivním tanzanitem

Nejdražší kousek z kolekce, který byl letos v Praze k vidění, byl platinový prsten s temně modrým tanzanitem o váze 21,72 karátů. Kulatý centrální kámen obklopují bílé pravé diamanty a vše je zasazeno na korunce, která evokuje vlny moře.

Tento prsten byl poprvé představen letos na jaře v New Yorku v rámci Modré knihy 2015, kterou celou navrhla Francesca Amfitheatrofová. Jeho prodejní cena je 3 165 000 korun.

Diamantový ptáček sedící na obrovském ametystu

Třetím nepřehlédnutelným šperkem kolekce byla brož zobrazující sedícího ptáčka na kameni. Tento oblíbený design, také z dílny Jeana Schlumbergera, se objevuje častěji než jiné. Lze si jej objednat s různými drahokamy, s turmalínem, citrínem, akvamarínem či kunzitem.

Svého času byl ptáček spojen s největším žlutým diamantem na světě. Do Prahy přicestoval diamantový šperk ze zlata a platiny ve verzi s masivním fialovým ametystem o váze 53,63 karátů.

Mezi českými zákazníky je podle Moniky Marzin největší poptávka po klasických bílých diamantech následovaných diamanty žlutými. “Na třetím místě stojí tanzanit, který Tiffany objevil poprvé v Tanzanii a představil ho světu.” Vzácné skvosty našly v Praze své nové majitele, podrobnosti však z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně soukromí klientů klenotnictví nezveřejnilo.