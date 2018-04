Poznejte svůj typ pleti. Hodně napoví genetika a pozorování kůže

Proč je dobré vědět, jestli jste majitelkou suché, mastné, či smíšené pleti? Představte si, že máte suchou pleť, kterou však mažete přípravky pro mastnou pokožku - ty tlumí tvorbu mazu, takže vy si ze svého obličeje vyrábíte přesušenou parmskou šunku.

Jestli se o svou pleť staráte správně, poznáte podle toho, že vás nepálí, nesvědí, neloupe se, nepne, neleskne se přespříliš, nejsou na ní tmavé tečky od zanesených pórů a záněty v podobě akné.

V hlavní roli genetika

Jaký typ pleti máte, se odvíjí od toho, kolik vody v sobě zadržuje, kolik obsahuje olejů a do jaké míry je citlivá. Hlavní slovo má genetika, ale dalšími faktory je to, co jíte, váš životní styl, hormonální změny, ale také proces stárnutí a to, jaké zrovna panuje roční období.

V pubertě můžete inklinovat k mastnější pleti, po pětatřicítce bude pokožka sušší. Také platí, že v zimě se obličej přesušuje, v létě se vám leskne nos a čelo. Stále tedy kontrolujte, jestli se potřeby vaší pleti nemění, případně upravte svou kosmetickou výbavu. Jak na to?

Pozorujte svou pleť

Nejjednodušším testem je pozorování. Zaměřte se na svou pokožku, když je odlíčená a bez krémů. "Již pouhým pohledem většina žen dokáže určit, jaký typ pleti má. Jestli je pokožka suchá, mastná, či mastná uprostřed obličeje a suchá při okrajích - v takovém případě hovoříme o pleti smíšené," říká Tereza Gabryšová, dermatoložka Kliniky GHC Praha.

Kosmetické ošetření pleti Vaše pleť možná potřebuje profesionální pomoc. Na Raketa.cz vám přinášíme slevy na kosmetické ošetření pleti přímo ve vašem městě.

U suché pleti pociťujete pnutí už ráno po probuzení nebo omytí vodou, mastná se začne lesknout krátce po vyčištění. Další varianta: opláchněte si obličej (odlíčený), nechte ho oschnout a přiložte na něj ubrousek, na který přitlačte na nose, tvářích a bradě.

K mastné pleti se papír přilepí a po sejmutí na většině jeho plochy zůstanou skvrny. Ze suché pleti ubrousek sklouzne a bude beze stop. U smíšené pleti se na papíru objeví mastnota ve tvaru T, tzv. T-zóna, což znamená, že zatímco čelo, nos a bradu máte mastnější, tváře jsou suché.

Navíc v parfumeriích a lékárnách probíhají akce (během roku po republice například cestují centra značky Vichy), kdy vám za pomoci speciálních přístrojů a odborníků provedou podrobnou diagnostiku pleti. Pokud budete mít možnost, využijte ji.

Mastná pleť

Poznávací znamení: Rozšířené póry, leskne se už po probuzení a krátce po vyčištění či zapudrování. Pleť působí hutněji.

Problém: Přebytečný maz ucpává póry, v obličeji se objevuje akné.

Výhody: Mastný film chrání pleť proti vysychání, proto majitelky této pleti mají vrásky později. "Jde o chráněnou pokožku, je méně náchylná na vnější vlivy," dodává dermatoložka Gabryšová.

Co s ní: Vyhýbejte se kosmetice, která zanáší póry, je tzv. komedogenní. Používejte mírně stahující a tonizující přípravky (např. s levandulí, s habrem), ale pozor na alkohol a sulfáty - pleť dráždí, zbavují ji přirozené mazové vrstvy a mazové žlázy to po každém čištění ponouká, aby tvořily víc mazu. Lepší je, když kosmetika obsahuje např. kyselinu hyaluronovou. Při problémech s akné pomohou přípravky s antibakteriálními a antiseptickými účinky. Aby se pleť tolik neleskla, tak při líčení používejte make-upy a podkladové báze, které regulují maz.

Suchá pleť

Poznávací znamení: Působí tence, až průsvitně, objevují se na ní viditelné červené žilky, je citlivější. Cítíte pnutí po probuzení a po odlíčení.

Problém: Chybí jí mazový film, který by ji chránil, rychleji se na ní dělají vrásky. "Více trpí na slunci, v mrazu a smogu, je více citlivá ve smyslu svědivých ekzémů a zarudnutí," dodává Tereza Gabryšová.

Výhody: Do třiceti působí bezchybně, nemá sklony k akné.

Co s ní: Suchou pleť netrápí dehydratace, tedy nedostatek vody. Problém je v tom, že v jejích vrstvách se vyrábí málo mazu - je dobré volit přípravky na bázi oleje. Vyhýbejte se agresivnějším látkám, jako je chemický peeling, pozor na přípravky obsahující retinol. Používejte UV ochranu. Suchá pleť bývá častěji citlivá, trpí na popraskané žilky, v tom případě vybírejte kosmetiku, která ji nebude dráždit.

Smíšená pleť

Poznávací znamení: Promaštění pleti je nestejnoměrné. Střední partie - nos, brada a čelo bývají mastnější, protože je tady více aktivnějších mazových žláz, objevují se pupínky a černé tečky. Ostatní partie - víčka, tváře a krk jsou sušší, mají tendenci pnout. Tento typ pleti má nejvíc žen.

Problém: Je náročnější na ošetření, protože jí musíte dodat rozdílnou péči - utlumit maz v T-zóně a promastit suché partie. Při líčení vám může vadit mastnější střed obličeje, který se leskne.

Výhoda: Mívá zdravou barvu, působí jemně, póry nejsou tak viditelné.

Co s ní: Nepoužívejte dráždivé látky, kvůli nimž v T-zóně vzniká více mazu a vysušují se tváře. Někdy vám nemusí stačit přípravky určené pro smíšenou pleť a musíte kombinovat - lehké gely a maz absorbující přípravky pro mastnou část (tady se vyhýbejte hutným krémům a čisticím mlékům) a krémy a séra dodávající promaštění a hydrataci suchým místům. Na T-zónu používejte exfoliační peeling v podobě kyseliny salicylové.