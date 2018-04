Dezerty, které působí jako afrodiziaka

Afrodiziaka z vaší spíže PRO ŽENY: aloe (nejúčinnější ženské afrodiziakum, extrakt k dostání v lékárnách), mrkev, andělika lékařská a kerblík (při a po menopauze)



PRO MUŽE: celer (vynikající zdroj vitamínu C), cizrna beraní, petržel (rozšiřuje cévy a má vliv na stažitelnost svalových vláken především u pohlavních orgánů), rozchodnice růžová, zázvor (vhodný jako čaj nebo esence, ostrouhejte ho a zalejte horkou vodou)



PRO OBA: vitamin E, ambra, česnek (má mírné, ale dlouhodobé účinky), žen-šen (pijte jako tinkturu rozpuštěnou ve vodě), ylang-ylang (vhodné jako esence do koupele nebo 3–6 kapek na lžičce medu)

Horké banánové suflé s fíky

(50 minut)





PRO 4 OSOBY

8–10 sušených fíků, ne lisovaných

2 lžíce suchého vermutu

3 středně velké banány

2 lžičky citronové šťávy

špetku strouhaného muškátového

oříšku

4 bílky

1 sáček skořicového cukru

trochu oleje na vymazání misek

trochu cukru moučky na posypání hotového suflé

popřípadě hotovou čokoládovou polevu

Předehřejeme troubu na 230 °C. Fíky odstopkujeme, nakrájíme na kostičky,vložíme do větší mísy a zalijeme vermutem. Necháme asi 5 minut stát. Mezitím vymažeme olejem čtyři zapékací misky o obsahu 300 ml. Oloupané a nakrájené banány přidáme do misky k fíkům, pokropíme citronovou šťávou a rozmačkáme vidličkou. Přidáme špetku strouhaného muškátového oříšku a promícháme.

Bílky ušleháme se skořicovým cukrem v tuhý sníh a postupně stěrkou lehce vmícháme do banánové směsi. Vymazané zapékací misky naplníme připravenou hmotou a pečeme v troubě na plechu asi 10 až 15 minut, dokud suflé nevyběhne a nezhnědne. Během pečení neotvíráme troubu, aby nám suflé nespadlo. Upečené suflé ihned podáváme sypané cukrem.



Lívance s kaviárem a kysanou smetanou

(15 minut a 1,5 hodiny na vykynutí)



NA 20–25 LÍVANEČKŮ

250 g hladké mouky

300 ml mléka

8 g droždí

1/2 lžíce cukru krupice

1 vejce, oddělený žloutek a bílek

30 g rozpuštěného másla

sůl

olej na pečení lívanečků

150–200 g kysané smetany

50 g lososového kaviáru

snítka kopru na ozdobu

Droždí rozmícháme ve vlažném mléce, přidáme cukr a polovinu prosáté mouky, ozmícháme a necháme pod čistou utěrkou asi hodinu kynout na teplém místě. Pak přidáme sůl, žloutek, polovinu rozpuštěného másla a zbytek mouky, promícháme a necháme pod utěrkou ještě chvíli kynout. Z bílku ušleháme tuhý sníh a opatrně ho vmícháme do vykynutého těsta, necháme kynout ještě 15 minut. Na rozpáleném a vymaštěném lívanečníku pečeme tenké lívanečky, během smažení je pokapeme zbylým rozpuštěným máslem, obrátíme a pečeme z druhé strany do zlatova. Podáváme ozdobené kopečkem kysané smetany, lososovým kaviárem a snítkou kopru.

Čokoládová pěna se šlehačkou a zázvorem

(30 minut a hodina na vychlazení)



PRO 4 OSOBY

3 žloutky

1 vejce

2 vrchovaté lžíce cukru krupice

120 g tmavé hořké čokolády

1 lžíce koňaku nebo teplé vody

200 ml smetany na šlehání (33 %)

1 cm čerstvého nebo kandovaného zázvoru na ozdobu

Nad párou nebo ve vodní lázni šleháme v misce žloutky, vejce a cukr do husté pěny. Voda v lázni se nesmí vařit, aby se vaječná pěna nesrazila. Čokoládu rozpustíme v mikrovlnné troubě na nejvyšší stupeň po dobu 20 vteřin, nebo klasicky ve vodní lázni. Do vaječné pěny vmícháme rozehřátou čokoládu a koňak nebo vodu a dobře promícháme. Čokoláda i pěna musí mít stejnou teplotu, aby se dobře spojily. Potom misku vyjmeme z vodní lázně a zlehka do hmoty vmícháme tuhou ušlehanou smetanu. Trochu si necháme na ozdobu.

Pěnou naplníme skleněné misky nebo poháry a dáme nejméně na hodinu vychladit. Před podáváním ozdobíme zbylou ušlehanou smetanou a na každou porci strouhneme trochu čerstvého nebo kandovaného zázvoru.

Ovocný salát s granátovým jablkem

(15 minut)



PRO 4 OSOBY

1 medový meloun (asi 1 kg)

1 papája

1 mango

1 vetší nebo 2 menší kiwi

šťáva z 1 citronu

1 lžička přírodního cukru

špetka skořice

lístky čerstvé máty na ozdobu

Meloun a papáju podélně rozkrojíme, vydlabeme semínka, odkrojíme slupku, dužinu nakrájíme a vložíme do skleněné mísy. Mango oloupeme, dužinu kolem pecky okrájíme, překrájíme na kousky a přidáme do mísy. Oloupané kiwi rovněž nakrájíme. Ovoce v míse poprášíme cukrem a skořicí, zalijeme šťávou z citronu a promícháme. Granátové jablíčko rozkrojíme a vydlabeme semínka i s červeným obalem. Povrch salátu posypeme semínky a ozdobíme mátou.