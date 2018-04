Dezerty, které musíte na pikniku rozhodně mít

Čokoládové sušenky

Pro 4 osoby

Příprava: 10 minut + doba na ztuhnutí

* 200 g hladké mouky * 140 g moučkového cukru * 20 g pravého kakaa * 140 g másla * 2 žloutky * 50 g tmavé čokolády * 100 g lískových oříšků (70 g do těsta + 30 g na posypání)

1. Mouku prosejeme společně s moučkovým cukrem a kakaem do mísy. Přidáme nakrájené máslo, žloutky, najemno nastrouhanou čokoládu a 70 g mletých lískových oříšků. Zpracujeme na hladké těsto, vytvarujeme kouli, zabalíme ji do fólie a dáme do ledničky ztuhnout.

2. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. Z těsta vyválíme plát silný 3-5 mm a vypichujeme z něj kolečka, která klademe na plech vyložený pečicím papírem. Povrch posypeme zbylými oříšky, lehce přitiskneme a pečeme v předehřáté troubě asi 10-15 minut.

Tip

Upečené sušenky můžete ozdobit čokoládovou polevou a teprve potom ozdobit sekanými oříšky.

Palačinky s tvarohovým krémem s jahodami

Pro 4 osoby (na 16 palačinek)

Příprava: 15 minut + 30 minut pečení

* 2 vejce * 600 ml mléka * 250 g hladké mouky * 2-4 lžíce oleje

Na náplň:

* 500 g měkkého tvarohu * 80 g cukru moučka * 1 vanilkový cukr * kůra z 1/2 citronu, bio * 150 ml smetany na šlehání * 250 g jahod

1. Mouku prosejeme a promícháme se solí. Postupně přiléváme mléko s rozšlehaným vejcem a dobře promícháme a prošleháme. Těstíčko necháme stát asi půl hodiny. Mezitím si připravíme tvarohovou náplň.

2. Tvaroh utřeme s oběma cukry, nastrouhanou citr. kůrou, vmícháme smetanu a vše vyšleháme. Rozpálenou pánev vytřeme olejem a krouživým pohybem rozlijeme trochu těsta po celé ploše na tenkou palačinku. Pečeme asi 1 minutu, palačinku uvolníme od krajů , otočíme a dopečeme krátce po druhé straně.

3. Upečené palačinky skládáme na sebe a zakryjeme. Jahody nakrájíme na kousky, pár si jich necháme na ozdobu. Před podáváním jahody smícháme s tvarohem, potřeme palačinky a zavineme.

Salát s ovocem a limetkovým jogurtem

Pro 4 osoby

Příprava: 30 minut

* 1 mango, 1 papája, 2 kiwi, 250 g dužiny melounu, 10-12 ks physalis * 200 g jahod * 2 lžíce citronové šťávy * 500 ml bílého hustého jogurtu * 2 lžíce cukru * šťáva z 1 větší limetky * 1-2 lžíce ovocného likéru * 4 lžíce piniových oříšků

1. Všechno ovoce omyjeme. Mango okrájíme až na pecku. Z papáji vydlabeme pomocí lžíce semínka a dužinu nakrájíme na kousky. Kiwi oloupeme a nakrájíme na plátky. Z melounu odstraníme semínka a nakrájíme ho na menší sousta. Jahody přepůlíme. Ovoce krájíme a loupeme nad miskou a šťávu,kterou zachytíme, přidáme k nakrájenému ovoci do mísy. Všechno ovoce v míse zakapeme citronovou šťávou.

2. Jogurt ochutíme cukrem, limetkovou šťávou, likérem a dobře promícháme. Oříšky nasucho opražíme na pánvi. Při podávání ovoce rozdělíme do misek nebo pohárů, přidáme physalis, přelijeme jogurtem,posypeme oříšky a ozdobíme plátkem manga.

Americký piknik

Ve Spojených státech piknikují ostošest, jejich menu ale klidně můžete servírovat i na dece v Českém ráji.

Cheesecake s malinami a borůvkami

Na formu o průměru 23 cm

Příprava: 30 minut + 25-30 minut pečení

Na podklad:

* 300 g máslových sušenek * 100 g másla + trochu na vymazání

Na náplň:

* 500 g měkkého tvarohu * 100 g čerstvého sýra * 200 ml zakysané krémové smetany * 4 vejce * 50 g krupicového cukru * kůra z 1 bio citronu * 1-2 lžíce vaječného koňaku

1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů a dortovou formu vyložíme pečicím papírem , který potřeme máslem. Dno formy zvenku dobře obalíme alobalem. Sušenky rozdrtíme v sáčku válečkem. Rozpuštěné máslo smícháme se sušenkami, hmotu přendáme do formy a upěchujeme skleničkou s rovným dnem. Pečeme 10 minut dozlatova. Vyjmeme z trouby, teplotu snížíme na 160 stupňů.

2. V míse prošleháme všechny suroviny na náplň na hladký krém. Krém vlijeme na korpus, formu vložíme do pekáče s vroucí vodou, která by měla sahat asi do poloviny, a pečeme v předehřáté troubě 25-30 minut. Necháme dort chladnout v pootevřené vypnuté troubě asi hodinu, až poté vyndáme z trouby.

3. Formu dáme ztuhnout do lednice. Před podáváním povrch ozdobíme čerstvými borůvkami a malinami.

Štouchané brambory s česnekem

Pro 4 osoby

Příprava: 10 minut + 45 minut vaření a pečení

* 1 kg brambor (nejlépe červených) * 200-250 ml svařeného mléka * 1 lžíce másla * velká hrst usekané petrželky * 2 hlavičky česneku * 1 lžíce olivového oleje * sůl a mletý pepř

1. Celé hlavičky česneku navrchu seřízneme o půl centimetru a zakapeme olivovým olejem. Takto upravený česnek zabalíme do alobalu a pečeme v předehřáté troubě nebo na grilu asi 40-45 minut.

2. Brambory i se slupkou vydrhneme kartáčkem a uvaříme v osolené vodě doměkka a slijeme. Ještě teplé brambory i se slupkou nahrubo rozšťoucháme s horkým mlékem.

3. Do brambor vymačkáme ze slupek upečené česneky, přidáme petrželku, máslo, ochutíme solí a pepřem a promícháme. Podáváme teplé i studené jako přílohu k pečenému masu nebo rybám.

Salát s kukuřicí, fazolemi a rajčaty

Pro 4 osoby

Příprava: 20 minut

* 400 g mražené nebo sterilované kukuřice (zrna) * 1 červená paprika * 4 menší rajčata * 2 jarní cibulky * 200 g uvařených nebo sterilovaných a slitých fazolek fave * sůl a čerstvě mletý pepř * 5 lžic olivového panenského oleje * 2-3 lžíce bílého vinného octa * špetka mletého chilli

1. Zeleninu omyjeme, očistíme, osušíme a nakrájíme. Papriky zbavíme semeníku a z rajčat vykrojíme zelenou část u stopky. Sterilovanou kukuřici slijeme a necháme okapat,mraženou necháme povolit při pokojové teplotě a dáme okapanou do mísy.

2. Přidáme slité a propláchnuté uvařené nebo sterilované fazole, na drobno nakrájenou červenou papriku, na kostičky nakrájená rajčata a jemně nakrájené cibulky. Olej, vinný ocet, sůl , pepř a chilli prošleháme na zálivku. Vše promícháme se zálivkou, podle potřeby dochutíme solí, pepřem, chilli nebo octem a necháme v chladu chvíli odležet.

Tip

Brambory můžete místo rozmačkání nakrájet i se slupkou na plátky a promíchat pouze s upečeným česnekem či cibulí, máslem a bylinkami.