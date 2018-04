Devět zlozvyků, které škodí vašemu srdci

1:00 , aktualizováno 1:00

Přejídáte se, kouříte, chrápete, nepoužíváte zubní nit? Pak i vy patříte do rizikové skupiny, které častěji hrozí srdeční onemocnění, infarkt či mrtvice. Přečtěte si, jakým zlozvykům byste se měli co nejdříve odnaučit, pokud si chcete udržet srdce zdravé co nejdéle.