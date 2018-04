Devět z deseti obětí rakoviny plic kouřilo

Před více než rokem byl herec Josef Vinklář jedním z těch, kdo litoval předčasné smrti kolegy z Národního divadla Borise Rösnera. V úterý ho potkal stejný osud - podlehl rakovině plic. Oba herci byli silní kuřáci a to je také stálo život.

A zdá se, že herce-kuřáky od nebezpečného zlozvyku neodradí ani smrt jejich kolegů. "Tragédie Borise Rösnera přinesla do souboru velikánskej stres. Ale že by si herci říkali: Nekuř, podívej, jak dopadl Rösner, to určitě ne," říká herec Jan Kačer, který také pracuje v Národním divadle.

Vinklářův tragický konec znovu upozornil na zákeřnou nemoc, která v Česku ročně zabije pět tisíc lidí. Podle statistik objeví lékaři každý rok tuto nemoc u více než šesti tisíc Čechů. A devadesát procent z nich jsou právě kuřáci.

"U mužů je to nejčastější nádorové onemocnění a jedna z nejhorších rakovin vůbec,“ říká Jiří Holub z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Ženy kouří víc, muži déle

I když žen, které onemocní zhoubným nádorem plic, je dlouhodobě mnohem méně než mužů, počet případů rakoviny u žen v posledních letech stoupá.

Lékaři pro to mají jednoznačné vysvětlení. Vlivem společenských změn se chtějí vyrovnat mužům ve všem, včetně zlozvyků. Ještě před několika lety přitom bylo neobvyklé vidět ženu, která na ulici kouřila. Dnes je to běžný jev.

"Dříve kouřili hlavně muži, ale dnes se cigareta stává ženskou doménou," uvedl lékař Libor Havel z pneumologické kliniky v pražské nemocnici na Bulovce.

Podle něj však bude ještě nějakou dobu trvat, než se to projeví i ve statistikách, protože onemocnění rakovinou plic nevzniká ze dne na den.

Na rozdíl od jiných nádorových onemocnění je rakovina plic velmi těžko rozpoznatelná hned v počátku. Tuto nemoc člověk často zaznamená až ve chvíli, kdy vykašlává krvavé hleny.

"Jen velmi malé procento nemocných se uzdraví úplně. Důležité proto je přijít k lékaři včas. Díky lepší léčbě i lékům dokážeme oddálit smrt,“ říká Havel.

Nejčastějšími pacienty s tímto druhem rakoviny jsou vášniví a dlouhodobí kuřáci. Podle lékařů se však vyplatí skončit s kouřením kdykoliv.

"I když člověk přestane s cigaretami po dvaceti letech kouření, sníží tím riziko onemocnění rakovinou. Je ale jasné, že čím dřív s tím člověk skončí, tím je to pro něj lepší,“ zdůrazňuje lékařka Eva Králíková z poradny pro odvykání kouření.

Víc kuřáků umírá na srdeční nemoci

Rakovina plic však není jedinou nemocí, na kterou kuřáci umírají. Na následky kouření zemře ročně dalších třináct tisíc lidí, více než polovina z nich na nemoci srdce, jako je třeba infarkt nebo mrtvice.

A například na plicní nemoc, kterou lékaři nazývají CHOPN, zemře ročně na dva tisíce lidí. "Trpí jí asi 700 tisíc lidí. Nemocný se doslova dusí. Nedá se léčit, jen zpomalit. Plíce ale zůstanou poškozené," dodala Králíková.