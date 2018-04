Devět tipů, jak snadněji a rychleji otěhotnět

Zde je devět tipů, které by vám měli pomoci k otěhotnění.

Omezte konzumaci kofeinu

Výsledky několika různých studií ukazují, že konzumace více než 300 mg kofeinu denně snižuje plodnost u žen. Tato hranice je ale docela vysoká, a tak by vás neměl ohrozit ranní šálek kávy, který obsahuje asi 100 až 130 mg kofeinu.

Kofein však obsahují i jiné nápoje a potraviny, jako je zelený a černý čaj nebo čokoláda. Hranice se navíc snižuje u žen, které se snaží o mimotělní oplodnění metodou IVF (in vitro fertilization). Podle výzkumů už pouhých 50 mg kofeinu - což odpovídá asi jednomu šálku čaje - může snižovat šance na úspěšné početí.

Doktorka Alice Domarová, profesorka z Harvardské lékařské školy, která se zabývá ženskou neplodností, však doporučuje minimalizování příjmu kofeinu i ženám, které nepodstupují IVF. Jelikož se tomuto tématu věnovalo jen málo studií, doktorka Domarová se obává, aby další výzkumy neodhalily, že i nižší množství kofeinu ovlivňuje plodnost.

Máte-li nadváhu, zhubněte

Obezita může zabránit ovulaci a přispívat k hormonální nerovnováze. Kromě toho nadváha způsobuje mnoho dalších problémů, které mohou vést k cukrovce, srdečním onemocněním či vysokému krevnímu tlaku. Všechny tyto zdravotní potíže negativně ovlivňují plodnost nebo mohou vést ke komplikacím v těhotenství.

Silně obézní ženy mají také menší pravděpodobnost úspěchu při léčbě neplodnosti.

Problémem je totiž hormonální nerovnováha, kterou způsobí samotné tukové buňky. Podle doktora Gerarda Letterie z oddělení reprodukční endokrinologie z Northwest Center for Reproductive Sciences totiž tukové buňky vytvářejí extra estrogen a platí zde úměra čím více tuku, tím více estrogenu. Doktor Letterie dokonce obezitu přirovnává k antikoncepčním pilulkám.

Doktorka Domarová dodává, že problémy s početím spojené s nadváhou jsou nejčastější u žen s body mass indexem (dále jen BMI) vyšším než 34. Tato hodnota je již považována za obezitu. Kupříkladu žena vysoká 162 cm a vážící 90 kilogramů není jen obézní, ale také je již ohrožena neplodností.

Pokud máte podváhu, přiberte

Normální zdravý BMI je od 18,5 po 24,9. Vše nižší než 18,5 je podvýživa. Žena o výšce 162 cm a váze 48 kg má hodnotu BMI 18, a trpí tak podváhou. Dokonce i lehká podvýživa může dramaticky snížit plodnost, jelikož schopnost počít začíná klesat už u žen s BMI 18 a nižší.

Podvyživené ženy mohou přestat ovulovat a menstruovat nebo mohou trpět nepravidelnou periodou. Ale ani menstruace neznačí plodnost, jelikož žena může menstruovat bez ovulace. Ženy s nízkou tělesnou hmotností a problémy s příjmem potravy by měly každopádně vyhledat lékařskou pomoc.

Podle Gerarda Letterie z oddělení reprodukční endokrinologie z Northwest Center for Reproductive Sciencesje obvykle přibrání na váze dostačující, aby žena zase začala ovulovat.

Vyzkoušejte akupunkturu

V roce 2006 časopis Fertility a Sterility publikoval dvě studie, které ukázaly, že léčba akupunkturou může zvýšit šance na početí pomocí IVF. Vědci si však nejsou jisti, jakým způsobem může akupunktura napomáhat početí.

Někteří experti se domnívají, že akupunktura může pozitivně ovlivnit hormonální hodnoty nebo zvyšovat prokrvení vaječníků a dělohy. Další teorie naznačuje, že by akupunktura mohla přispívat k uvolnění a zbavení se stresu, který často neplodnost doprovází. Podle odborníků se snížením stresu a úzkostí spojených s neplodností zvyšuje pravděpodobnost úspěchu na početí metodou IVF.

I přes pozitivní výsledky však většina lékařů souhlasí, že je zapotřebí dalších výzkumů, aby se potvrdilo, že je akupunktura opravdu účinná. Přesto doktorka Domarová doporučuje svým neplodným pacientkám tuto metodu vyzkoušet.

"Existují velmi slibné údaje. Akupunktura je bezpečná, levná, neinvazivní a jednoduchá cesta, jak možná zvýšit šance na početí," říká doktorka Domarová.

Choďte každý den na procházku

Každodenní půlhodinová procházka je jednoduchou a levnou formou cvičení, která pomáhá odvrátit nemoci, jež mohou ovlivňovat plodnost, jako jsou srdeční onemocnění, cukrovka či obezita. Chůze navíc může podpořit plodnost i zvýšeným prokrvením pánve a reprodukčních orgánů, což podle některých vědců také pomáhá k úspěšnému početí metodou IVF.

"Mnoho párů, které potkám, mají práci, která vyžaduje celodenní sezení před počítačem. A to zrovna moc nepomáhá k prokrvení pánve a reprodukčních orgánů," říká doktorka Susan Carrová, naturopatka z Fertile Path ve Washingtonu. "Cvičení je jedním ze způsobů, jak podpořit prokrvení těchto orgánů."

Odborníci však varují před příliš intenzivním a nadměrným cvičením, které naopak může plodnost snižovat.

Zatočte se stresem

Ženy, které bojují s neplodností, obvykle trpí stresem, úzkostmi a depresemi, což snižuje pravděpodobnost úspěšného početí. I když může stres ovlivnit ovulaci, oslabit imunitní systém či způsobovat žaludeční potíže, nezpůsobuje přímo neplodnost.

Výzkum z Harvardské lékařské školy však zjistil, že ženy, které podstoupily metodu IVF a zúčastnily se deseti týdenního relaxačního programu, měly dvakrát vyšší pravděpodobnost otěhotnět, než ženy s depresemi, které se programu nezúčastnily.

Podobné relaxační programy jsou rovněž pro ženský organismus šetrnější než antidepresiva. Doktor Letterie zdůrazňuje, že jakékoli léky v těhotenství mohou být rizikové. V boji se stresem a úzkostmi vyzkoušejte raději kurzy jógy, tai-chi nebo meditaci.

Stravujte se správně

Šance na početí a hladký průběh těhotenství podle doktorek Carrové a Domarové značně zvyšuje zdravá, nezpracovaná strava bohatá na celozrnné výrobky, fazole, čerstvé ovoce a zeleninu, syrové ořechy a semena, zdravé oleje, jako je třeba ten olivový. Vhodné je i libové maso a ryby, které jsou bohaté na omega 3 mastné kyseliny.

Vyvážená strava pomáhá udržovat normální hodnoty BMI a navíc minimalizace příjmu nezdravých tuků, bílé mouky, cukru a soli snižuje riziko cukrovky, srdečních onemocnění a vysokého krevního tlaku, tedy nemocí, které mohou snižovat plodnost a také způsobovat komplikace v těhotenství. Doktorka Carrová rovněž doporučuje potraviny bohaté na omega 3 mastné kyseliny jako jsou ryby, ořechy a lněná semínka.

"Omega 3 mastné kyseliny mohou podporovat plodnost, jelikož esenciální tuky jsou potřebné pro hormonální rovnováhu a zdravé fungování buněk," vysvětluje doktorka Carrová.

Zakažte si alkohol

Většina expertů na početí souhlasí, že jedna nebo dvě sklenky týdně by neměly ovlivnit plodnost, ale nadměrné pití je velkým problémem. Nicméně studie se stále rozcházejí ve výsledcích, kolik alkoholu může žena vypít, aniž by to ovlivnilo její plodnost.

Zatímco několik studií nezjistilo spojitost mezi mírným příjmem alkoholu (jedna až dvě skleničky denně) a plodností, dánská studie z roku 2003 ukázala, že už sedm alkoholických drinků týdně by mohlo negativně ovlivnit šance na početí u žen starších 30 let.

Další dánská studie z roku 1998 zjistila, že i mírné pití (asi 6 až 10 drinků týdně) snížilo šance na početí, a čím více ženy pily alkohol, tím více se jejich šance snižovaly. Ženám, které holdují alkoholu, doktor Letterie doporučuje přestat pít ještě předtím, než se budou snažit o otěhotnění a samozřejmě vyhnout se úplně alkoholu v těhotenství.

Vyhněte se kouření i kuřákům

Více než 100 studií už spojilo kouření se sníženou plodností a zvýšením problémů s donošením zdravého dítěte, jak říká doktor David Adamson, lékař reproduktivní endokrinologie z Advanced Reproductive Care in Palo Alto z Kalifornie.

Kouření poškozuje vajíčka, snižuje šanci na početí a kuřačky navíc dosáhnou přechodu o několik let dříve než nekuřačky. Kouření rovněž negativně ovlivňuje hodnoty hormonů, čímž se také snižuje plodnost. A problémy nekončí, ani když kuřačka přestane kouřit během těhotenství. Kuřačky častěji potratí a mají komplikace během těhotenství a jejich děti se rodí s podváhou.

Podle American Society for Reproductive Medicine ale nestačí, aby přestala kouřit budoucí matka, ale rovněž lidé z jejího nejbližšího okolí, jelikož druhotné kouření je pro ženskou plodnost stejně tak špatné jako kouření samotné.