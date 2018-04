Devět ověřených kroků k dokonalému štěstí

Před dvěma roky jsem se ocitla v nelehké životní situaci, kdy se mi rozpadl vztah a měla jsem zdravotní problémy. Kromě léčby těla a zlomeného srdce jsem začala číst new age literaturu, která prosazuje sílu myšlenky a pozitivního myšlení. To, co radili ve svých knihách Rhonda Byrne (Tajemství), Louise L. Hay (Miluj svůj život) a Miguel Ruiz (Čtyři dohody), mne velmi oslovilo. Zbavit se starého myšlení nebylo úplně snadné, občas to i bolelo, ale stálo to za to.

1. Žádný problém sám od sebe nezmizí

Nedovolte, aby nad vámi problém převzal kontrolu, naopak převezměte kontrolu vy nad ním. Raději si v klidu sedněte, promyslete všechny možnosti řešení, vyberte tu nejlepší a pusťte se do ní. Uvidíte, že už jen díky tomu se začnete cítit mnohem lépe. Nejste-li například spokojená v práci, zeptejte se na personálním oddělení na volná místa nebo si zaktualizujte životopis a poohlédněte se po práci. Ptejte se známých, hledejte na internetu a hlavně: nevzdávejte to.

2. Jednou dole, jednou nahoře

Pokud se smíříte s faktem, že období, kdy se nedaří, jsou přirozenou součástí života, mnohem lépe budete snášet všechny těžkosti. Denně si opakujte, že zase bude líp. Osvědčená a stoprocentně fungující metoda je říkat si to s úsměvem ráno a večer před zrcadlem a hlavně tomu věřit.

3. Mějte se ráda taková, jaká jste

Nikdo není dokonalý. Ani vy ne. Tak to po sobě nechtějte. A netrestejte se za to, že nejste. Přijměte se i s chybami a mějte se ráda taková, jaká opravdu jste. A jestli vás na sobě něco opravdu hodně štve, tak se toho zbavte. Neumíte anglicky? Kupte si angličtinu pro samouky a učte se večer sama doma, najměte si fešného soukromého učitele (dražší, ale výrazně příjemnější varianta), nebo začněte navštěvovat jazykový kurz.

4. Tělo a mysl jsou spojené nádoby

Máte se ráda (ano, vy se máte ráda!), nyní je potřeba zapracovat i na těle, neboť tvoří s myslí jeden nedílný celek. Pohyb má navíc velmi příjemný vedlejší efekt, že při něm dochází k vylučování hormonů štěstí a vy se cítíte nejen fit, ale i šťastná. To rozhodně stojí za trochu počáteční námahy. Když už se do údržby těla pustíte, vezměte to z gruntu. Ty špíčky na břichu nebývaly a vy je tam pochopitelně nechcete. Začněte se pětkrát denně zdravě stravovat (nemusíte hned držet dietu) a taky hýbat. Jakkoli. Někomu dělá dobře chůze, další nedá dopustit na břišní tance s kamarádkou, jiná na kolo s manželem.

5. Přestaňte se srovnávat s ostatními

Sousedka má větší byt, známá bere víc, kamarádka byla na rozdíl od vás na exotické dovolené. No a co? Jsou díky tomu šťastnější? Zdravější? Lepší než vy? Ne, nejsou. A vy neztrácejte podobnými myšlenkami čas. Ten teď stejně potřebujete na tu angličtinu a odstranění okrasného tukového prstence.

6. Smích je nejlepší lékař

Naordinujte si denně porci smíchu. Je jedno, zda humornou situaci vytvoříte, nebo se jen "vezete" díky veselým kopám ve vašem okolí. Dívejte se na komedie, čtěte humorné knížky, pouštějte si hudbu, která vás rozveselí. Snažte se obklopovat veselými lidmi, protivy ze svého života úplně vylučte, nebo alespoň kontakt s nimi minimalizujte.

7. Nikdy není pozdě

Vždycky jste chtěla letět balónem? Naučit se kreslit? Jenže jste na to moc stará neschopná/hloupá/nešikovná? Už to nemá cenu? Stejně to nedokážete? Nesmysl! Nikdy není na nic pozdě. Let balónem si nechte nadělit od rodiny k narozeninám a na kurz kreslení pravou hemisférou se přihlaste sama. Budete překvapená, jaké úžasné ženy tam potkáte. A především - splníte si sen.

8. Radujte se z maličkostí

I to, co míjíte denně, se může z fádního stát zajímavé. Stačí, když občas zvednete oči a necháte se překvapit červánky osvětlujícími věž kostela na náměstí, zvolíte jinou trasu při vyzvedávání dětí ze školky nebo objevíte výstavu artefaktů pod širým nebem. Nečekané události všedního dne jej dokáží zpříjemnit. Naučte se vidět kolem sebe maličkosti, které vás potěší. Rozkvetlá sedmikráska, poklona od kolegy v práci, pochvala od rodiny, že se vám bábovka moc povedla... Je toho spousta a záleží jen na vás, zda to minete bez povšimnutí, nebo jestli tyhle letmé momenty na sebe necháte pozitivně účinkovat a dovolíte jim vykouzlit na vaší tváři úsměv.

9. Dívejte se na svět novýma očima

Každý den děkujte za to, co máte. Miliony lidí na planetě nemají přístup k pitné vodě nebo domov, otročí při práci v nelidských podmínkách, trápí je vážné nemoci. Když si to uvědomíte, pochopíte, jak šťastná vlastně jste. Začněte více vnímat svoje okolí a nebojte se pustit do svého života změnu. Vždyť žijeme jen jednou a je jen na nás, zda si život užijeme, nebo ho jen přežijeme.