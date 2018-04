Devět letních otázek o kráse zodpovězeno!

Když se chci v létě k vodě aspoň trochu namalovat, líčení se mi rozpíjí. Existuje kosmetika, která v horku odolá?

Nejlepší plážové nalíčení je takové, které vypadá co nejpřirozeněji. Toho dosáhnete jednoduše – pořiďte si dlouhodržící či voděodolné přípravky v jemných odstínech. Potřebujete-li „vylepšit“ pleť, použijte lehký kompaktní make-up, například Tanning Compact Foundation, Shiseido, 940 Kč, který přirozeně sjednotí barvu pleti a je voděodolný. Chcete-li zakrýt kruhy pod očima nebo nějakou tu chybičku na kráse, zkuste Dermacorrect Clinical Make-up, Dermacol, 349 Kč, ultra jemný, snadno roztíratelný korektor, který odolá vodě i potu, je hypoalergenní a neparfémovaný. Řasy zvýrazněte dvěma vrstvami řasenky, jako je Gentle Waterproof Mascara, Clinique, 460 Kč, voděodolná, oftalmologicky testovaná řasenka vhodná i pro aktivní sporty. Rty zvláčněte pořádnou dávkou balzámu, třeba tyčinka na rty Slunce, Labello, 75 Kč.

Mám ráda bronzery, protože mi dodají barvu do tváří. Je v létě lepší pudrový, nebo krémový?

Přirozeněji vypadají krémové bronzery, protože jejich vláčná konzistence dokonale splyne s pletí. Zkuste: Face Bronzer SPF 4, Lancaster, který rozjasňuje pleť, navíc podporuje přirozené opálení, nebo dvousložkový bronzový rozjasňující gel na obličej Arabian Glow, Avon, 219 Kč, který po smíchání vytvoří zářivý odstín, je určen pro všechny typy pleti a nanáší se na podkladový krém. A jak s nimi pracovat? Nanášejte je stejně jako make-up a rovnoměrně je roztírejte, dokud nedocílíte přirozeného efektu. Přidávejte vrstvy podle potřeby. Vzdávat se však nemusíte ani pudrových bronzerů, mají svá velká plus – hodí se, pokud vás tlačí čas, a dají se s nimi krásně zvýraznit jednotlivé partie, jako jsou oči či tváře. Používáte-li je na celý obličej, vždy pleť nejdřív ošetřete hydratačním přípravkem, abyste zabránily možným suchým místečkům, na kterých by mohl pudr ulpět. Zkuste Duo bronzující sluneční pudr Glam Bronze, L’Oréal, 299 Kč.

Měla bych v letních vedrech používat jiný šampon, nebo je to jedno?

Nepoužíváte-li už nějaký ultra jemný šampon, přejděte v létě na jemnější, než používáte po zbytek roku. Zatímco v zimě se vaše vlasy musí potýkat „pouze“ se suchým vzduchem a změnami teplot, v létě jsou mnohem více namáhané. Slunce, slaná voda, chlor a pocení na ně může mít stejně škodlivý efekt jako chemické ošetření. Tip: Daily Shampoo Everyday Cleansing, Clinique, 420 Kč, zanechá vaše vlasy čisté, zdravé a neslepené, zbytečně je nezatěžuje a je určen i pro každodenní použití, hydratační šampon pro suché a poškozené vlasy, Advance techniques, Avon, 89 Kč, vaši hřívu obnoví, posílí a zároveň ochrání, a to díky obsahu karnitinu s hydratačním hylauronovým účinkem, šampon Schauma Aloe Vera & Jogurt, 50 Kč, s extraktem aloe very a jogurtovými proteiny jemně čistí, lehce regeneruje a posiluje.

Moje oblíbená vůně mi v létě připadá moc silná. Co s tím, když se jí nechci vzdát?

Není divu, teplo a pocení dělá vůně mnohem intenzivnějšími. Proto stejně jako měníte přípravky na pokožku a vlasy podle ročního období, změňte i vůni. Poohlédněte se po nějaké odlehčené verzi bez alkoholu nebo vsaďte na jemné parfémové vody, které jsou lehčí než klasické toaletky či parfémy. Vůni můžete vynechat i úplně – v létě si vystačíte i s parfémovanými tělovými přípravky, jako jsou sprchové gely nebo tělová mléka, které vás krásně provoní od hlavy až k patě. Navíc pozor – v létě raději nikdy nanášejte vůni přímo na pokožku. Některé látky mohou v kombinaci se slunečními paprsky podporovat vznik pigmentových skvrn. Tip: Toaletní voda Zelený čaj s jasmínem, L’Occitane, 1155 Kč, je podmanivá a nesmírně romantická, parfémovaná voda Beautiful Sheer, Estée Lauder, 30 ml, 1450 Kč, voní po květinách a dřevě s dotykem citrusových plodů, toaletní voda Pur Désir de Fleur D’Orange, Yves Rocher, 320 Kč, je svěží jako květ pomerančovníku.

V horku se mi mastí pleť mnohem víc než v zimě. Jaká je správná letní péče o pleť?

Během horkých měsíců je nutné dopřát pleti větší exfoliaci, tedy pomoci jí zbavit se odumřelých buněk. Když je vaše pleť vystavena UV záření, nezbavuje se dostatečně odumřelých buněk, neobnovuje se tak často, jak by měla, a produkuje víc mazu, což ve finále způsobuje ucpávání pórů a tvorbu vřídků. Jako první pomoc použijte čisticí masku, která absorbuje nadměrný maz, reguluje jeho tvorbu a stahuje póry, jako je například Sebum-balancing energizing mask, Collistar, 640 Kč, nebo Masque Irradie Purifiant, Payot, 695 Kč.

Pěstící kosmetiku si vybírejte takovou, která je speciálně určena pro nadměrně se mastící pleť, třeba řadu přípravků Clear Difference, Estée Lauder, v cenách od 650 Kč do 1050 Kč, které udržují pleť v rovnováze a eliminují lesk. Potřebujete-li zároveň bojovat proti vráskám, zkuste protivráskový fluid se zmatňujícím efektem Juvenance Deliner Mat, Juvena, 1599 Kč. Dostatečnou exfoliaci zajistí vaší pleti Turnaround 15-Minute Facial, Clinique, 1090 Kč, gelově-krémová maska, která vyhladí vaši pleť jako lehká mikrodermabraze, ale je nohem šetrnější.

Je opravdu důležité chránit vlasy přípravky s ochrannými protislunečními filtry?

Ano, také vaše vlasy potřebují v létě zvláštní ochranu a péči před slunečním zářením. Jsou velmi citlivé, a pokud je dostatečně neochráníte, ztratí svůj lesk a pružnost, budou oslabené a zbytečně vysušené. Během slunění o ně můžete pečovat pomocí přípravků, které zabraňují pronikání slunečního záření do nitra vlasů, a předcházejí tak jejich poškození, udržují vlhkost a zachovávají barevnou intenzitu vlasů, například Wella SP Sunshine Anti-Ray Lotion s ochranným faktorem SPF 15, 399 Kč, nebo zvlhčující péče na bázi olej na vodě Soleil Hydra Refresh, Kérastase, 570 Kč, s UV filtrem a vitaminem E.

Je pravda, že opalovací přípravky, které jsem používala vloni, už nefungují, protože byly vystaveny slunečnímu záření?

Za rok sice může použitý ochranný opalovací přípravek ztratit něco ze své síly, ale ztráty jsou minimální. Určitě ne víc něž zlomek jednoho faktoru. Pokud si přece jenom nejste jistá, potřepte lahvičkou – konzistence musí být jednotná. Je-li oddělená, má zvláštní barvu nebo podivně zapáchá, přípravek je zkažený a před UV zářením by vás neochránil, nemluvě o možném podráždění kůže. Tip: Nezapomínejte ani na každodenní ochranu před sluníčkem. Nepoužíváte-li make-up s SPF, poohlédněte se po šikovném přípravku na obličej, jako je speciální opalovací krém na obličej SPF 23+, Gernétic, 495 Kč, který je díky své lehké nemastné konzistenci vhodným podkladem pod make-up, preventivně působí proti vzniku pigmentových skvrn a je voděodolný, na tělo vám ve městě bude stačit nižší faktor, třeba mléko na opalování, OF 15, Garnier, 199 Kč.

Dávám přednost samoopalovacím přípravkům, ale jak je správně nanášet, aby nedělaly flíčky?

Pamatujte si, že přípravek se nemá nanášet na vlhkou nebo naopak suchou pokožku, protože oboje může způsobit nežádoucí flíčky. Podceňovat by se neměla ani příprava: nejdřív si udělejte peeling a na závěr pokožku opláchněte vlažnou vodou (teplá vysušuje). Potom se natřete lehkým tělovým mlékem (nemělo by být mastné ani na olejové bázi) a nechte ho dobře vstřebat. Zkuste hydratační tělové mléko Rich Moisture, Avon Care, Avon, 149 Kč. Samoopalovací přípravek nepoužívejte v koupelně, protože případná vlhkost by mohla ovlivnit výsledek. Tip: Samoopalovací fluid ve spreji Self-Taning Spray, 999 Kč, Matis, má nemastnou strukturu, která se snadno aplikuje a rychle vstřebává, Brilant Bronze Quick Self-Tanning Gel, Shiseido, 860 Kč, poskytne rovnoměrné opálení pokožce na těle i na tváři.



Moje nehty na nohou mají nažloutlý nádech. Jak se toho zbavit, abych mohla v klidu nosit sandály?

Zaprvé zjistěte příčinu. Je-li na nehtech žlutá rovnoměrně rozprostřena, pravděpodobně jde o pozůstatek tmavých laků. Zabarvení způsobil zbytek pigmentu, který ulpěl na nehtech. Snadná pomoc: na lakování chvíli zapomeňte a nehty vyhlazujte leštičkou. Abyste i v budoucnu zabránila obarvení nehtů, vždy používejte pod barevný lak podkladovou bázi, třeba podkladový lak Base Lumiere Protectrice, Chanel, 570 Kč nebo vyhlazující podkladový lak, Nail Experts, Avon, 179 Kč.

Pozor! Pokud jsou nehty nažloutlé jen místy nebo mají nádech do zelena či modra, jsou silné, a přesto křehké, mohlo by jít o plíseň nehtů. Zajděte proto co nejdřív za svým kožním lékařem, který vám doporučí vhodnou léčbu.