Devět důvodů, proč se těším na jaro

1. Příliv nové energie

Pleť v zimě trpí. Venku mráz, doma přetopeno, navíc smog a minimum slunce.

První pomoc: Zkuste nový rozjasňující make-up proti únavě. Pleť okamžitě vzpruží, vyhladí a dodá jí novou energii. Napomáhá její regeneraci a díky zesvětlujícím účinkům maskuje drobné nedostatky a tmavé kruhy pod očima.

Recover Illuminating Anti-Fatigue Foundation, RIMMEL London, 179 Kč

2. Hra barev

Jen co přijde jaro, vrhne se příroda na barvy. My do toho půjdeme s ní!

Začněte u očí: Jemné krémové barvy se dobře nanášejí i roztírají – a stačí vám k tomu konečky prstů. Vybrat si můžete ze tří sladěných dvojkombinací.

Oční stíny Polka Dot, Colortrend, Avon, jedny za 179 Kč

3. Konec bledým tvářím

Před mrazem jsme se schovávaly doma. Ale pár dnů na čerstvém vzduchu nám zase vrátí svěžest do tváře. A kdyby ne...

Prozatím: Jemná pudrová tvářenka přirozeně zvýrazní vaše tváře. Má praktický aplikátor, který se dá odšroubovat a vyčistit.

Luxusní tvářenka Giordani Gold, Oriflame, 449 Kč

4. Aromaterapie

Krátké dny a málo pohybu, to nepřidalo ani naší psychice. Cítíte se jakoby bez života, jste nesoustředěná a napjatá?

Uvolněte se: Eukalyptový masážní olej snižuje napětí svalů a dodává pocit pohody. Špatně usínáte? Koupel s květem z pomerančovníku vás příjemně připraví ke spánku, odbourává stres a pečuje o pokožku.

Masážní olej, 390 Kč, Olej do koupele 340 Kč, oboje Yves Rocher



5. Nová vůně

Proč je jaro tak výjimečné? Krásně voní. Udělejte za zimou tlustou čáru a kupte si nový parfém.

Zkuste: Vůně Allure má novou tvář. Je smyslná. Její jemné květinově-orientální aroma je teplé, dráždivé a záhadné. Nápadné a přitom diskrétní, nevnucuje se. Určitě si ho zamilujete.

Allure Sensuelle, Chanel, EdP 50 ml, 2445 Kč

6. Pusa na přivítanou

V zimě vede jelení lůj a na barevné lesky mnohdy ani nepřijde řada. S příchodem teplejšího počasí to naštěstí přestává platit.

Dopřejte si: Lesk z nové jarní kolekce Estée Lauder dodá rtům jemný třpyt, dokonale k nim přilne a má lahodnou ovocnou vůni.

Lesky Pure Color Crystal Gloss, Estée Lauder, kus za 620 Kč7.



7. Pryč s čepicemi

Máte-li kratší sestřih, pak víte, že v zimě s ním moc parády nenaděláte – vlasy schované pod čepicí nemá cenu příliš tvarovat. S nadcházejícím jarem však můžete zase začít experimentovat.

Odvažte se: V tomto vlasovém gelu se schovávají hned dvě složky. Vnější tuba zajišťuje silný fixační efekt a vnitřní tuba dodává výrazný lesk.

SP Jelly Stripes, Wella, 469 Kč

8. Zářivé vlasy

Zimní počasí napáchalo škody i na našich vlasech. Unavilo je, vzalo jim lesk, vitalitu a hebkost.

Nadopujte je: Trojice přípravků Elséve se postará o to, aby naše vlasy opět zářily. Obsahují protein z perel, který pronikne do hloubky vlasových vláken a dokonale je vyživí, aniž je zbytečně zatěžuje. Výsledkem je krásná, sametově hebká hříva.

Šampon 89 Kč, Uhlazující balzám 89 Kč, Intenzivní hloubkově vyživující maska 115 Kč, Nutrii – Gloss, Elséve

9. Sladká odměna

Celou zimu trpěla kůže našeho těla pod vrstvami oblečení, proto by to chtělo nějakou sladkou odměnu.

Hýčkejte ji: Řada s čokoládou přinese potěšení a povzbuzení nejenom našemu tělu, ale i smyslům. Zahrnuje šest produktů, například tělový peeling, masážní olej či kapsličky do koupele. Všechny voní po čokoládě, ale každý kousek trochu jinak.

Řada Chocolovers v cenách od 249 Kč Kč do 499 Kč, Aquolina