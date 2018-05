Boty na platformě

Proslavily je Spice Girls, které se s nimi chlubily téměř na každé fotce. A jak by ne, když jim opticky prodlužovaly nohy a přidávaly pár centimetrů k dobru. I když to na první pohled nevypadá, tak vysoká a masivní podrážka je mnohem pohodlnější než podpatek. Platforma si v různých variantách opět získává oblibu. Objevuje se téměř na všech variantách obuvi, ať už jsou to tenisky, mokasíny, balerínky, nebo brikety.