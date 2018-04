Dětští lékaři by měli mít v ordinaci televizi, míní vědci

13:00 , aktualizováno 13:00

Sledování televize prý u dětí tlumí bolest. Vyplývá to ze studie italských vědců, kterou uveřejnil časopis Archives of Disease in Childhood. Odborníci se zaměřili na pozorování 69 dětí ve věku od sedmi do dvanácti let.