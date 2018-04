Za jazyky, koňmi, vodou či kouzly. Pošlete dítě na tábor, místa jsou

Výuka angličtiny, ale i spousta zábavy

Více informací najdete Více informací najdete na webových stránkách www.syka.cz www.detskytabor.cz www.anglickytabor.cz www.englishcamp.cz



Pokud svým dětem chcete dopřát nejen zábavu a sportovní aktivity, ale i multikulturní prostředí a profesionální výuku angličtiny, podívejte se na nabídku táborů Summer Time Camps, které letos již podvacáté v malebné krajině jižních Čech pořádá CK SYKA Agency.

Výuka angličtiny probíhá vždy hravou formou pod vedením certifikovaných rodilých mluvčí. Děti navíc nová slova a obraty uplatní i ve volném čase v konverzaci se zahraničními účastníky, čímž si nové znalosti osvojují překvapivě rychle a na rozdíl od klasického školního biflování přirozenou cestou.

Volné termíny:

EUROCAMP: 11. 8.–20. 8. a 20. 8.–29. 8.

Cena za 10 dní v chatkách: 4 970 Kč.

SUMMER TIME: 30. 6.–11. 7., 11. 7–22. 7. a 22. 7.–2. 8.

Cena za 12 dní v chatkách: 4 950 Kč.

ENGLISH 4 YOU: 14. 7.–21. 7. a 21. 7.–28. 7., 25. 7.–1. 8., 3. 8.–10. 8., 10. 8.–17. 8., 17. 8.–24. 8. a 24. 8.–31. 8.

Cena za 7 dní v chatkách: 4 890 Kč, v hotelu Maděrovka 6 890 Kč.

Léto u koní

Nejen mezi dívkami jsou velmi oblíbené tábory s koňmi. Pro děti, které s tímto sportem teprve začínají, jsou připraveny tábory se základní výukou jízdy na koni, pokročilí milovníci koní najdou pobyty s delšími vyjížďkami a výlety.

Více informací Více informací najdete na webových stránkách www.rancpodoli.cz



Oba typy táborů pořádá na Westernovém ranči Podolí nedaleko Klatov Klub netradičních sportů a zúčastnit se jich mohou děti i dospělí ve věku od 6 do 27 let. Účastníci si zde každý den zajezdí na velkých koních či ponících a s odbornou pomocí si mohou vyzkoušet také povinnosti a úkony, které k tomuto sportu patří, jako například čištění, sedlání, uzdění či vodění koní na pastvu.

Připravený je samozřejmě i bohatý doplňkový program, který zahrnuje výlety na okolní hrady, lukostřelbu, výrobu korálků nebo batikování. Celkovou atmosféru tábora podtrhuje westernové vybavení ranče, který poskytuje ověřené hygienické i stravovací zázemí. Účastníci jsou ubytováni ve srubech a dřevěných chatkách.

Volné termíny:

TÝDEN V SEDLE PRO ZAČÁTEČNÍKY: 30. 6.–6. 7., 14. 7.–20. 7., 21. 7.–27. 7., 28. 7.–3. 8. a 4. 8.–10. 8.

Cena: 3 990 Kč.

TÝDEN V SEDLE POR POKROČILÉ: 30. 6.–6. 7. a 28. 7.–3. 8.

Cena: 4 990 Kč.

Prázdniny na vodě

Více informací Více informací najdete na webových stránkách www.slon-vranej.cz

Letní klasikou jsou sportovní tábory všeho druhu, obvykle zaměřené na určitý druh sportu. Jejich nabídka je velmi pestrá a kromě tradičního fotbalu či volejbalu nechybí ani golf, atletika, horolezectví a tanec. Pro řadu dětí i dospělých ale k létu neodmyslitelně patří především voda a její zdolávání na kanoích, raftech nebo kajacích. Pro zkušené i nezkušené vodáky ve věku od 10 do 16 let pořádá každé léto již od roku 1977 Klub vodáků tábor SLON VRANEJ.

Účastníci vyrážejí na Vltavu u Vyššího Brodu a během dvou týdnů ji sjíždějí na pramicích až do Boršova u Českých Budějovic. Kromě dobrodružství na vodě čeká na děti i řada pěších výletů, her a tradiční večerní posezení u táboráku s kytarou ve stanovém kempu.

Volné termíny

TURNUSY: 29. 6.–14. 7. a 14. 7.–28. 7.

Cena za dva týdny: 4 200 Kč.

Dobrodružný výlet do Bradavic

Více informací Více informací najdete na webových stránkách www.ckmacek.cz

Je vaše dítě nadšencem do knížek a filmů o Harrym Potterovi a raději než pádlo drží v ruce kouzelnickou hůlku? Potom vás určitě nadchnou netradiční fantasy tábory od CK Macek, díky kterým se účastníci ve věku od 8 do 18 let přenesou do pohádkového světa bradavické Školy čar a kouzel, ale i bájné Středozemě nebo Galaktické republiky

Pro děti je připravena řada dobrodružných tematických her jako boj s baziliškem nebo přepadení skřety a nechybí ani škola lektvarů a kouzlení či mistrovství ve famfrpálu.

Volné termíny:

TÁBOR HARRYHO POTTERA A KAMENE MUDRCŮ: 30. 6.–6. 7.

TÁBOR HARRYHO POTTERA A VĚZNĚ Z AZKABANU: 18. 8.–24. 8.

HARRY POTTER 1–7 – KOUZLO HARRYHO POTTERA: 25. 8.–31. 8.

CESTA HOBITA BILBA TAM A ZPÁTKY: 28. 7.–3. 8.

STAR WARS – EPIZODA I – SKRYTÁ HROZBA: 10. 8.–16. 8.

Cena: 3 280 Kč

Příměstské tábory

Více informací Více informací najdete na webových stránkách www.nm.cz/Historicke-muzeum

Oblíbenou alternativou pobytových táborů jsou v poslední době také takzvané městské nebo příměstské tábory. Jedná se vlastně o určitou prázdninovou variantu zájmových kroužků nebo školní družiny, kdy děti na táboře tráví pouze dny a večer se opět vracejí domů. Jsou tak vhodné zejména pro děti, které se bojí být delší dobu bez rodičů v neznámém prostředí.

Náplň těchto táborů je velmi různorodá, děti mohou sportovat, hrát stolní hry, učit se jazyky, dívat se na filmy, podnikat výlety nebo dokonce navštěvovat muzea. Zábavné a zároveň vzdělávací příměstské tábory pořádá od loňského roku také Národní muzeum. Letos mohou děti nahlédnout do života pravěkých lidí a vyrazit na nefalšované archeologické dobrodružství, kde si mimo jiné vyzkoušejí i práci s archeologickými nálezy.

Volné termíny:

Příměstský archeologický tábor: 5. 8.–9. 8. denně 8:00–16:00

Cena: 600 Kč.