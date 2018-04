Postel, světlo, zóny a materiály. Na co myslet při zařizování pokojíčku

„Dětský pokoj je místo, kde dítě spí, čte si, hraje si, učí se, kam si zve kamarády... Ale je to také prostor, ve kterém hledá útočiště, odpočívá tu a sní, čímž rozvíjí svou osobnost,“ říká Šárka Richtrová ze studia Viabel, které se specializuje právě na návrhy a kompletní zařizování dětských a studentských pokojů.

Od kdy dětský pokoj? V jakém věku zařídily maminky z eMimino.cz dětem dětský pokoj?

Ze široké nabídky nábytku pro děti doporučuje zejména kvalitní materiál a výborné zpracování, letní pastelové barvy a hlavně důmyslný design. Právě tyto prvky totiž dokážou i zdánlivě obyčejnému pokojíčku dodat šmrnc a také další možnosti jejího využití. Čím se tedy inspirovat při zařizování nebo vylepšování dětských pokojíčků?



Funkční zóny

Pokoj by měl mít ideálně tři hlavní části - na hraní, na relaxaci a na učení. Z hlediska bezpečnosti pak nedávejte postel, křesla, gauče apod. pod okno, zpřístupnili byste jej tak dětem a mohl by jim hrozit pád z okna.

Předškoláci si ve svém pokoji zejména hrají a spí, obě tyto funkční zóny by měly být podle odborníků pocitově odděleny - k rozlišení pomůže kromě umístění v pokoji také volba materiálů a barev nábytku a bytového textilu i osvětlení. Školákům pak přibude i zóna na učení, u které myslete zejména na kvalitní zdroje světla a dobrý stůl a židli pro zdravé sezení, jejíž výška se dá upravovat.

„Zejména u prvňáčka a menších školních dětí se vyplatí uvážit, jestli se ke stolu vejde i židle pro mámu nebo tátu: jinak budete s psaním úkolů zbytečně zápasit za vysokým kuchyňským stolem,“ říká Šárka Richtrová. A doporučuje nezapomínat hlavně na úložné prostory, aby dítěti v pokojíčku zůstával volný prostor na hraní. Ideální jsou samozřejmě úložné prostory, do kterých dítě dosáhne samo - aby mohlo samostatně uklízet, oblékat se nebo třeba dosáhlo na oblíbenou knížku či plyšáka.



Materiály, barvy a vzory

Pokojíček v podobě strašidelné jeskyně nebo paláce pro princeznu sice dítko nadchne, ale rychle omrzí a za pár let se bude stydět pozvat si do něj kamarády. Základní vybavení by mělo být jednoduché a neutrální, laděné do teplých světlejších barev. Ideální jsou přírodní materiály jako dřevo a nezbytností jsou zaoblené hrany nábytku nebo jejich zabezpečení. Na bezpečnost myslete i u větších kusů nábytku jako jsou komody a skříně - jejich připevnění ke stěně nestojí zas tolik úsilí a můžete si být pak jisti, že je na sebe váš potomek v zápalu objevování nebo hry nepřevrátí.



„Platí úměra: čím menší pokoj, tím světlejší stěny a nábytek. Pestré a originální mohou být doplňky, které lze snáze obměnit, hravost do pokoje vnese dítě hračkami a vlastními výtvory,“ navrhuje designérka Petra Vasquez. Myslete také na to, že různé barvy mají na děti různý vliv (více zde).

Pro nejmenší děti není nejvhodnější plovoucí podlaha a další hladké povrchy - špatně se po nich leze, protože dítěti podkluzují nožky a kolínka. Jakmile ale dítě již samostatně chodí, můžete se koberce klidně zbavit, hladké povrchy se navíc udržují snadněji a i autíčka po nich lépe jezdí.



Úplnou výhrou není ani koberec s vysokým vlasem. Na jednu stranu na něm může dítě běhat bosky, na druhou stranu mu na něm nebudou držet kostičky stavebnice.

„Častou chybou je i příliš barevný koberec s pestrým vzorem. Zkuste si na takový koberec sednout, rozsypat lego a začít skládat. Výrazné vzory, které dítě při hře vnímá ze vzdálenosti 30 až 50 cm, unavují oči a dráždí nervovou soustavu. Navíc se drobnější hračky na takovém koberci velmi špatně hledají,“ upozorňuje Petra Vasquez, designérka online projektu Hezkey.



Osvětlení

Důležité je hlavní centrální osvětlení. To by mělo ideálně vrhat světlo rovnoměrně do celého pokoje a plnohodnotně nasvítit především prostor na hraní. Vybírejte úporné LED žárovky s barvou osvětlení připomínající denní světlo, tedy s teplotou světla nad 5000K. Další osvětlení by mělo oddělovat ostatní zóny a plnit funkci praktickou i estetickou.

Naučte děti jíst kvalitní jídlo S recepty Jamieho Olivera je to snadné Polévka minestrone podle Jamieho Olivera

„V pracovním prostoru, kde školáci píší úkoly či se učí, doporučuji stolní lampičku s otočným ramenem a stínidlem, tak aby světlo svítilo, kam má. V relaxační zóně, kde se především spí a čtou pohádky, vybírejte zejména u malých dětí taková světla, která nepálí - se stínidly z látky, papíru či plastu. Světlo by mělo jít snadno zapínat i vypínat a nejlépe být připevněno na zdi u postele. V zóně na spaní skvěle poslouží také malé stolní lampičky s funkcí automatického vypnutí. Děti se tak nebudou v pokoji bát a rodiče si nemusí dělat starosti s vypínáním světla,“ říká František Peterka ze specializovaného obchodu Proděti.cz.

Na okno dětského pokoje patří vhodné stínění, tedy žaluzie, roleta či závěs. Kromě toho jsou vhodné i transparentní záclony a rolety, které rozptylují světlo a činí pokoj prosvětlenějším.



Postele a matrace

„Dětské tělo neustále roste, a proto vybírejte vhodnou matraci, která se přizpůsobí především dětské páteři. Pozor dávejte u vyšších matrací z visco pěny, která „uzavře“ tělo na lůžku a tím brání přirozenému pohybu. Proto nejsou pro děti a dospívající do 24 let věku z důvodu růstu a vývinu páteře vůbec vhodné. Přednost dejte raději přírodním materiálům, které jsou pro tělo nejpřirozenější, navíc jsou velmi odolné, takže je děti hned nezničí,“ radí Jakub Šoufek z Johann Malle.



Ať už máte doma předškoláka nebo teenagera, koupí chytře navržené postele uděláte radost sobě i vašim dětem. Těm nejmenším poskytnete místo pro klidné spaní, které nebudou přerušovat nočními výlety do vaší ložnice, a těm starším poskytnete doslova ráj na zemi. Chytrá postel totiž kromě obrovského úložného prostoru nabízí mnohem větší soukromí, bezpečí a v pokojíčku vytvoří zcela nový interiér. Možností je bezpočet a vaše představivost neměla nikdy víc příležitostí se vydovádět.

„Osobně mám ráda postele od španělských designérů. Ve Španělsku je po většinu roku krásné počasí, a proto i děti tráví hodně času venku. Jejich pokojíčky jsou proto mnohdy menší, zato řešené velice důkladně a efektivně s ohledem na využití prostoru,“ říká Šárka Richtrová a předkládá čtyři typy postelí, které kromě pohodlného spaní nabízejí ještě něco navíc.

Spánek s nebesy:

Většina dětí sní o tom spát v nebesích. Vyvýšená postel jim přání nejen splní, ale hlavně v pokojíku vykouzlí dokonalou iluzi dětského království. Dokonale je využito prostoru pod postelí. Ten skrývá výsuvné šuplíky v libovolné barvě, se jménem či nápisem, díky nimž děti snadněji udržují pořádek a okamžitě vědí, kde který poklad hledat. Povinné bezpečnostní prvky jako zábradlí či schůdky mohou být i originálním doplňkem interiéru.

Skryté lůžko:

Postel s výsuvným lůžkem pro stálé spaní sourozence, ale i pro občasné přespání nejlepšího kamaráda nebo babičky na návštěvě, nabízí šikovné závěsné boxy. Ty schovají spoustu užitečných drobností a postel ještě zútulní.



Schovávačka na hračky i knížky:

Skvělé řešení pro starší dítě nebo studenta. Ušetří hodně místa, dítěti poskytuje přehled i potřebné soukromí. Pod postel lze umístit pracovní stůl, hrací plochu nebo tu pomocí závěsu vytvořit zábavnou schovávačku. Šikovně vyřešené schody pojmou velké množství věcí a pro maximální pohodlí a bezpečí jsou opatřeny bočním panelem využitelným jako zábradlíčko.

Zábavná palanda:

Palanda v dětském pokoji nemusí být vždycky jen nutné zlo: záleží na provedení, materiálu, doplňcích i zvolené barvě.