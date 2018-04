Dětský mejdan můžete uspořádat jen tak, pro radost

Zeleninová zvířátka a lodičky

PRO 4 OSOBY

Příprava: 45 minut

Na zvířátka:

* 1 salátová okurka

* 4 karotky, očištěné

* 8 ředkviček

* 4 malá rajčata

* 1 lžička lučiny

* nať jarní cibule a pažitka

Na lodičky:

* 2 barevné papriky (žlutá a červená)

* 150 g tvrdého sýra, eidam, gouda, ementál apod.

* listy salátu na ozdobu

1. Z okurky odkrojíme konce, vyřízneme tlamu a vsuneme jazyk z papriky. Oči připravíme z ředkvičky. Zbytek okurky nakrájíme a vytvoříme hada.

2. Očištěné karotky použijeme jako šnečí tělo, na konci uděláme zářezy a zasuneme do nich pažitková tykadla. Ulitu vyrobíme tak, že oloupeme červenou slupku ředkviček do spirály škrabkou.

3. Na myšky ponecháme ředkvičkám kořínek. Ze spodní strany seřízneme vypouklou část a odkrojky zasuneme do zářezů jako myší ouška. Nařízneme oči a červenou slupku odhrneme.

4. Rajčatům vykrojíme zelený střed a seřízneme vrchní část rajčete. Z odřízlé části odstraníme semínka a rozpůlíme ji na krovky. Oči a tečky na krovkách vytvoříme z lučiny, do spodní části rajčete zasuneme tykadla z pažitky.

Jestli se vám dcera nebo syn rádi pletou do vaření, nevyhánějte je z kuchyně. Nechte je vykonávat jednodušší kuchtíkovské práce jako míchání nebo mazání pomazánek. A když jim to půjde, pořiďte jim knížku, která je naučí základům kuchařského umění. Bojíteli se nechat je v kuchyni samotné, nabídněte se jako pomocníci.

TIP:

Lodičky připravte z paprik a sýra nakrájeného na kostky. Na párátko napíchněte plachtu z kousku listu salátu.

Dort z kandovaného ovoce s bonbony

Na 1 dortovou formu o průměru 23 cm, cca na 10 kousků

Příprava: 20 minut + 20 minut pečení

* 100 g másla + trochu na vymazání formy

* 150 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 4 vejce

* 100 g kandovaného ananasu (sušené plátky)

* strouhaná citronová kůra z 1/2 citronu

* 270 g hrubé mouky

Na polevu a ozdobu:

* bílá cukrářská poleva

* různé druhy bonbonů (lentilky, želé - jahůdky, pomeranče apod.)

1. Troubu si předehřejeme na 160 stupňů. V míse utřeme změklé máslo s cukrem a šleháme elektrickým šlehačem do pěny, asi 10 minut. Postupně přidáme žloutky a dále šleháme ještě asi 5 minut, dokud hmota nezdvojnásobí svůj objem. Přidáme citronovou kůru, drobně posekané kandované ovoce a prosátou mouku. Promícháme a nakonec zlehka vmícháme tuhý sníh z bílků.

2. Formu vymažeme máslem, dno i stěny vyložíme pečícím papírem, naplníme těstem a uhladíme povrch. Pečeme v předehřáté troubě 20-25 minut. Upečený dort necháme na mřížce částečně vychladnout, sejmeme stěny formy a necháme na mřížce úplně vystydnout. Polevu připravíme podle návodu na obalu, většinou stačí jen ohřát v původním balení v teplé vodě.

3. Vychladlý dort přendáme na tác, potřeme polevou, naznačíme nožem jednotlivé řezy, ozdobíme je bonbony a necháme ztuhnout. Při podávání krájíme na jednotlivé porce podle naznačených řezů.

Dětské mini pizzy

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 minut + kynutí a pečení

* 1/2 kostky droždí

* špetka cukru krupice

* 1 žloutek

* 50 ml oleje

* 1/2 hrnku mléka nebo vody, asi 150 ml

* 250 g hladké mouky 00

* 1 lžička soli

* trochu oleje na potření

* 8 lžic kečupu

* 4 vejce, uvařená natvrdo

* 8 černých oliv bez pecek

* 1 menší zelená paprika

* trochu pažitky

* 1 malá cibulka

1. Do mísy rozdrobíme droždí se špetkou cukru a utřeme ho na kašičku. Přidáme vlažné mléko, žloutek, olej a rozmícháme. Mouku smícháme se lžičkou soli a přisypeme do mísy. Zaděláme hladké nelepivé těsto a podle potřeby přidáme trochu mouky nebo vody. Na vále vypracujeme hladký bochánek, vložíme do mísy, povrch poprášíme moukou a necháme kynout. Trvá to asi 3/4 hodiny, podle teploty v místnosti.

2. Mezitím si uvaříme vejce natvrdo, zchladíme je, oloupeme a vychladlá nakrájíme na plátky. Papriku omyjeme a nakrájíme na proužky. Cibulku oloupeme a rozkrojíme. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů a plech vyložíme pečicím papírem. Vykynuté těsto na vále znovu propracujeme a rozdělíme na 8 dílů. Ty vyválíme na placku o průměru asi 10 cm, vytvarujeme, přendáme na plech a necháme odpočinout.

3. Povrch potřeme olejem a pečeme asi 10 minut. Upečené placky potřeme kečupem a vytvoříme obličej zvířátka ze tří plátků vajec, oči a nos doděláme překrojenými olivami a proužkem papriky, fousky uděláme z pažitky a pusu z osminky cibule.

Sýroví ježci s pažitkou

ASI NA 10-12 KUSŮ

Příprava: 30 minut + 20 minut chlazení

* 200 g lučiny

* 50 g změklého másla

* svazek pažitky

* špetku soli

* celý pepř na dozdobení

* 8 ks slaných křehkých krekrů

1. Lučinu rozmícháme se změklým máslem a lžící usekané pažitky, podle chuti lehce osolíme. Lžící rozdělíme na 10-12 stejných dílů a prsty vytvarujeme nejdříve kuličky a z nich ježky.

2. Zbylou omytou a osušenou pažitku nastřiháme našikmo nůžkami na 3-4cm kousky a zapícháme do těla sýrových ježků jako bodlinky. Z pepře utvoříme oči a čumáček a dáme do chladničky ztuhnout.

3. Ježky podáváme na slaném krekru nebo sýrových oplatkách.

TIP:

Ohýbají-li se vám při zapichování pažitkové bodliny, utvořte si pomocí silnější jehly otvory a pažitku do nich zasuňte a pak lehce přitiskněte zpět. Ježky nebo sýrové kuličky můžete připravit i z ochuceného tvarohu, brynzy, nivy nebo do lučiny navíc vmíchat tavený sýr, posekanou šunku či jemně strouhaný tvrdý sýr apod. Oči a čumák můžete vytvořit z rozinek, ořechů a různých semínek.

Vaječné lodičky

NA 12 KUSŮ

Příprava: 30 minut

* 6 vajec, uvařených natvrdo

* 150 g pomazánkového másla

* 1 lžíce citronové šťávy

* sůl

* 1 jarní cibuka, pokrájené nadrobno

* 10 plátků šunky

* 1 červená paprika

* menší svazek pažitky

1. Uvařená a vychlazená vejce oloupeme, podélně rozkrojíme a vyjmeme žloutky. Zeleninu omyjeme a osušíme. Papriky rozpůlíme, zbavíme semeníku a žeber a nakrájíme na drobné kostičky. V misce utřeme žloutky se solí, pomazánkovým máslem a citronovou šťávou. Vmícháme jemně pokrájenou cibulku, 4 plátky najemno pokrájené šunky a část nakrájené papriky s lžíci usekané pažitky. Podle potřeby ještě dochutíme solí.

2. Bílky naplníme pomocí lžičky vaječnou pomazánkou. Zbylé plátky šunky šikmo rozpůlíme a každý kousek napíchneme na párátko jako lodní plachtu a zapícháme je do plněných vajíček. Vaječné lodičky posypeme zbylou pažitkou a kostičkami červené papriky a necháme chvíli vychladit.

TIP:

Aby se lodičky nepřeklápěly, seřízněte spodní vypouklou stranu bílku. Pomazánku můžete ochutit také hořčicí. Pro děti je vhodnější plnotučná hořčice bez přídavku barviv - není sice tak krásně žlutá, ale je zdravější.

Vaječné muchomůrky s rajčaty

NA 10 KUSŮ

Příprava: 20 minut

* 10 vajec

* 10 rajčat, nejlépe různé velikosti

* 100 g lučiny

* velká hrst výhonků řeřichy apod.

1. Vejce uvaříme natvrdo, vkládáme-li je do studené vody, trvá to asi 8 minut, do horké asi 10 minut. Uvařená vejce vychladíme pod proudem studené vody, oloupeme a necháme úplně vychladnout. Rajčata omyjeme, odřízneme jim spodní část, horní, vetší část rajčete si ponecháme na kloboučky hub.

2. Z rajčat vydlabeme dužinu se zrníčky. Vnitřky rajčat vysušíme papírovým ubrouskem a částečně naplníme lučinou. Širší konce vajec můžeme malinko seříznout, aby lépe stála. Rajčatové kloboučky s lučinou posadíme na vejce a ze zbylé lučiny utvoříme bílé puntíky. Jde to dobře pomocí lžičky nebo mikrotenového sáčku s ustřiženým růžkem.

3. Na talíř rozložíme výhonky řeřichy, zasadíme do ní muchomůrky a podáváme jen tak nebo s plátky libovolného pečiva.

TIP:

Malé houbičky připravíte z křepelčích vajec a třešňových rajčátek. Křepelčí vajíčka se upravují stejně jako slepičí, jen doba varu je kratší.

Had z okurky, šunky, sýra a chleba

NA 1 HADA

Příprava: 10 minut

* 1 menší salátová okurka

* 2 silnější plátky šunky o síle asi 0,5-1 cm

* 2 silnější plátky tvrdého sýra, silné asi 0,5-1 cm

* 2 plátky toustového chleba

* lučina nebo pomazánkové máslo na potření

* menší svazek pažitky

* kousek červené papriky na ozdobu

1. Okurku omyjeme, osušíme a odkrojíme na obou koncích špičky asi 5 cm dlouhé. Zbylou část i se slupkou nakrájíme vroubkovaným nožem na 0,5 až 1 cm silné plátky. Z šunky, sýra a toastového chleba vypíchneme ostrým vykrajovátkem stejně velká kolečka.

2. Chlebová kolečka potřeme lučinou nebo pomazánkovým máslem a namazanou stranou lehce přitlačíme do usekané pažitky. Z červené papriky vyřízneme oči a hadí jazýček a kulatější špičku okurky ozdobíme jako hadí hlavu.

3. Pomocí nože si uděláme zářezy a zasuneme kousky papriky. Na talíři nebo tácu sestavíme k hadí hlavě tělo střídáním koleček okurky, šunky, namazaného chleba a sýra, hada zakončíme druhým odříznutým koncem okurky.

TIP:

Aby jednotlivé plátky hada na talíři lépe stály v požadovaném tvaru, potřete místa pod hadem trochou lučiny nebo je podložte proužky šunky a sýra. Uzeninu a sýr použijte dle chuti, chléb můžete použít i obyčejný, celozrnný nebo kolečka vykrájet z veky.

Perníkový vláček s bílou čokoládou

NA 1 VLÁČEK

Příprava: 10 minut + 50 minut pečení

* 500 ml mléka

* 100 ml oleje

* 2 lžíce medu, asi 100 g

* 2 vejce

* 50 g sušených višní

* 200 g třtinového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 500 g špaldové celozrnné mouky

* 1 kypřicí prášek do perníku Vitana, 20 g

* 1-2 lžíce kakaa

* 100 g višňové marmelády

* bílá a červená cukrářská poleva

* marshmallows, gumoví medvídci a bonbony

1. Pekáč vymažeme tukem a vysypeme moukou. Ohřejeme část mléka s medem. Přilijeme studené mléko a vmícháme vejce a olej. Prosátou mouku promícháme s perníkovým práškem, oběma cukry a kakaem. Postupně přilijeme tekutou směs, vsypeme višně a vymícháme hladké řidší těsto. To rovnoměrně rozlijeme do pekáče a pečeme v předehřáté troubě asi 20 minut.

2. Upečený perník necháme vychladnout, vyklopíme ho na pracovní desku a vodorovně rozkrojíme v půli, spodní část namažeme marmeládou a opět spojíme k sobě. Z takto připraveného perníku nakrájíme tři obdélníky na vagonky, oblouk na kabinu a dvě kolečka na komín. Povrch všech dílů potřeme slabší vrstvou bílé cukrářské polevy připravené podle návodu na obalu a necháme ztuhnout.

3. Na větším prkénku nebo tácu sestavíme vlak a potáhneme ještě jednou vrstvou bílé polevy a slepíme jí jednotlivé díly k sobě. Dozdobíme podle obrázku červenou ovocnou polevou nebo ve vodní lázni nahřátým ovocným rosolem pomocí sáčku, bonbony a cukrovou vatou. Necháme v chladu ztuhnout.

Pepřoví pavouci

Příprava: 10 minut + 20 minut pečení

* 600 g mletého kuřecího masa

* 1 cibule

* 2-3 prolisované stroužky česneku

* sůl

* 2 lžičky kořenicí směsi na mleté maso nebo bylinky

* 1 lžíce kečupu

* 2 lžíce oleje

* 1 lžíce majonézy

* 2-3 papriky, různé barvy, nakrájené na proužky

* 12 kuliček nakládaného zeleného pepře

1. Mleté maso promícháme v míse s usekanou cibulí, prolisovaným česnekem, kořením nebo bylinkami, kečupem a solí. Masovou směs rozdělíme na 8 dílů a vytvarujeme vlhkýma rukama kuličky, které velmi lehce zmáčkneme mezi dlaněmi. Narovnáme je na plech nebo na mřížku a potřeme je olejem.

2. Pečeme v předehřáté troubě při 200 stupních, u horkovzdušné trouby 180 stupňů, asi 10-15 minut a během pečení na plechu je otočíme.

3. Upečené masové kuličky přendáme na talíře, z majonézy a pepře vytvoříme oči a obličej domodelujeme kouskem papriky s kapkou majonézy. Proužky paprik napícháme kolem dokola jako pavoučí nohy a podáváme s čerstvou zeleninou a pečivem.

TIP:

Kuličky můžete připravit i z hovězího nebo krůtího masa. Česnek a cibuli můžete vynechat a maso ochutit bylinkami nebo libovolnou směsí koření, např. gyros nebo také worcestrovou omáčkou. Majonézu zkuste nahradit hořčicí nebo kečupem.