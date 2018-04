Přijďte na Jarmark prodat poklady z vašich skříní. Registrujte si stůl!

Anebo naopak právě něco pěkného a za přijatelnou cenu na léto sháníte? Na Jarmarku OnaDnes.cz, který se koná první červnovou sobotu, můžete prodávat i nakupovat za lidové ceny.

V sobotu 4.6. se na vás těšíme před budovou AMC v Praze na Smíchově (Karla Engliše 519/11). Kdo bude chtít prodávat, může si na stránkách Ticketstream zaregistrovat za 250 korun na celý den stůl k prodeji. Stolů je k dispozici celkem 200.

Nakupující přivítá moderátorka Romana kdykoliv během dne od 9 do 16 hodin a má pro vás připravenu celou řadu soutěží o zajímavé ceny. Osobně se na nás přijde podívat sympatická Miss z roku 2003 Lucie Křížková.

Symbolické 20korunové vstupné bude slosovatelné, losovat se bude o dřevěné hračky společnosti Bino a o poukázky na dětské masáže v Planet Zen, o osobní váhy Tchibo, pomalý hrnec nebo sadu nádobí Tupperware.

Pro ty nejmenší děti, které můžete vzít s sebou, má web eMimino.cz přichystán přebalovací koutek a malé občerstvení. Starší děti najdou útočiště v dětském koutku Alik.cz, kde si vyzkoušejí podlahový projektor Magic Box nebo interaktivní zábavu a fyzikální pokusy prezentované sdružením Věda nás baví.

U stánku firmy Sparitual si může každý nechat nalakovat nehty od profesionálních manikérek. Ostatně nehty si tu můžou nechat neškodnými veganskými barvami zkrášlit i vaše děti.



O občerstvení se postará venkovní gril Bifé restaurant. Při odchodu dostane každý zdarma aktuální vydání deníku MF DNES.

Část peněz z registrací stolů, vaše dobrovolné příspěvky a také výtěžek z aukcí věcí, které na Dětský jarmark věnuje modelka Tereza Maxová, topmodelka Helena Houdová, která ten den přilétá do Prahy na Raw Fest, Monika Babišová či Lucie Křížková - ta za námi na Jarmark dorazí osobně, poputují do kasičky u stánku Nadace Terezy Maxové dětem.

Pomůžeme pěstounské rodině s nemocnou dcerkou

Jarmark OnaDnes.cz tradičně pomáhá potřebným, které vybírá Nadace Terezy Maxové dětem spolu s nadací Agrofert. Tentokrát získané peníze přispějí rodině Jiříčkových.

Jiříčkovi mají početnou rodinu, ale děti jsou již dospělé a žijí samostatně. Před několika lety se tedy stali přechodnými pěstouny. Napřed poskytli domov dvěma dětem. Pak ještě přijali do péče přímo z porodnice nedonošená dvojčata. Odložené holčičky byly opravdu malinké, měly zdravotní potíže, často byly v nemocnici. I když to vypadalo, že by se mohly vrátit biologickým rodičům, rodina si nakonec na náročnou péči o děti netroufla. V tu chvíli se Jiříčkovi rozhodli vzít si dvojčata do pěstounské péče dlouhodobé.

Na jaře 2016 byl jedné z nyní dvouletých holčiček diagnostikován rozsáhlý zhoubný nádor v bříšku. Podstoupila odběr kostní dřeně a biopsii, magnetickou rezonanci, zavedení centrálního katetru. V současné době nastupuje v Praze na druhý cyklus chemoterapie, jakých jí čeká ještě celá řada.

Téměř denně s ní rodiče jezdí na odběry krve. Časté dojíždění rodiny z jejich 120 km vzdáleného bydliště je skoro nemožné zvládnout. Sestry jsou na sebe silně fixované, proto se rodiče rozhodli, že se po dobu léčby přestěhují do Prahy, aby rodina byla co nejvíc spolu.

Peníze z Jarmarku Ona Dnes, pomohou Jiříčkovým splatit kauci a část pronájmu dočasného pražského bydlení.

Jarmark pomohl už patnáctkrát:

