Dětská obrna bude úplně vymýcena

Organizace to oznámila poté, co v severní Nigérii bylo opět obnoveno očkování proti dětské obrně, jež předtím zastavili z náboženských důvodů tamní islamisté.

Program na vymýcení nemoci byl spuštěn v roce 1988. Nebýt jeho, pohybovalo by se dnes po světě na pět milionů ochrnutých dětí a další jeden a čtvrt milionu dětí by nemoc rovnou zabila.

Rozhodnutí obnovit očkování v Nigérii přišlo v kritické chvíli, kdy to vypadalo, že mnohaletý boj proti nemoci bude zbytečný. Počet případů v Nigérii se během jediného roku zpětinásobil a virus začal nesmírně rychle cestovat po Africe, takže děti onemocněly i ve státech, kde už dětská obrna neměla existovat.

Jak se to stalo? Říkejme tomu třeba střet civilizací. Několik muslimských oblastí v Nigérii zakázalo loni v srpnu očkování. Muslimské vlády tam prohlásily, že očkování je vlastně spiknutí západních zemí: ty prý chtějí ve skutečnosti vakcínou sterilizovat muslimy nebo je aspoň infikovat virem HIV.

Do té doby bylo v Nigérii už jen 93 případů nemoci, poté však toto číslo rychle vyskočilo na 480. A virus přeskočil hranice i do západní a střední Afriky. Vstoupil do Beninu, Burkiny Faso, Kamerunu, Středoafrické republiky, Čadu, Ghany, Pobřeží slonoviny a Toga. A nyní se úplně stejný jako v Nigérii - objevil dokonce i na jihu Afriky.

Zdálo se, že Afrika je na prahu největší epidemie nemoci za poslední roky. Lékaři si téměř rvali vlasy, protože v minulém roce se již zdálo, že obrna přestane do pár týdnů existovat. Stalo by se tak po téměř šestnáctiletém úsilí a po kampani, která si vyžádala tři miliardy dolarů na očkování dvou miliard dětí.

Byl to heroický boj. Původně zasahovala dětská obrna 125 zemí, loni byla omezena již jen na šest: na Nigérii, Indii (25 případů), Pákistán (9), Egypt (1), Afghánistán (19) a Niger (20).

"Když Alláh chce, abys zemřel, tak zemřeš"

Radikální muslimové na severu Nigérie byli před časem s vakcínou proti dětské obrně rychle hotovi: je neislámské ji používat, protože když Alláh chce, abys zemřel, zemřeš. Když nechce, nezemřeš.

Obavy však byly přiživovány i poněkud racionálnější zkušeností z roku 1996, kdy americká firma Pfizer na severu Nigérie použila netestované léky proti meningitidě. Místní lidé tvrdí, že tím zemřelo 11 dětí.

A skutečnost, že ze všech nemocí, z nichž mnohé jsou ještě větší metlou, si OSN vybrala zrovna obrnu, činila lidi ještě podezřívavějšími. Argument, že jde vlastně o tajnou sterilizaci, zabíral. Teď se vše vrátilo na dobrou cestu a obrna přestane za pár měsíců existovat. Pokud nedojdou peníze či pokud se neobjeví nová spiklenecká teorie.