OBRAZEM: Letní móda pro malé děti i teenagery. Vládnou pastely a denim

Veselé potisky pro nejmenší

Obléct nejmenší děti nebude v létě vůbec složité. Pryč jsou představy dospělých sladit outfit do decentních barev, které spolu vzájemně ladí. Letos platí, čím více potisků a aplikací, tím větší zábava pro děti. Pokud to zrovna nejsou motivy oblíbených dětských hrdinů kreslených seriálů, musí to být barevné veselé obrázky, podněcující dětskou fantazii. Ani s barvami se nešetří. To, co by ještě minulou sezonu tlouklo do očí, letos je velký hit. Dítě navlečené v pastelových barvách s rozmanitými vzory a potisky? Tak to ví přesně, co se nosí. Dětský svět nesmí být nudný, a totéž platí o jejich šatní skříni. A návrháři to, zdá se, pochopili.

Pastely pro teenagery

Oblečení jako vybledlé od sluníčka. Tak vypadají barvy outfitů starších dětí. Právě proto, že jsou barvy tlumené, mohou si jejich nositelé dovolit namíchat outfit s fantazií. Pokud doposud tvořily nepestřejší část outfitu trička, letos je to spíše část od pasu dolů. Kalhoty, šortky nebo bermudy se nosí snad ve všech barevných odstínech. Většinou jsou ale jednobarevné. Vzory nebo cool potisky jsou převážně na volných tričkách s lehké bavlny. Holky nosí vzdušné bavlněné halenky s dolním okrajem na gumičku, kluci pak kárované ležérní košile. Outfit do školy letos má tedy vypadat jako při zábavě na pláži.

Námořníci a světlý denim

Námořnické červeno-modro-bílé trio je nesmrtelné. Pruhy, modré sáčko, červená sukně nebo šortky - cokoli připomíná jachtařskou klasiku, je letos in. Tato klasika ve skvělá v tom, že i ten nejpohodlnější outfit v tomto stylu působí elegantně. Skvělá volba, pokud chcete doplnit šatník dítěte univerzálnějším kouskem. Další nezbytností je světlá džínovina, nebo všechno, co se jako lehký denim tváří. Světle modrá šmoulí se letos nejčastěji objevuje na denimových country košilích, volánových sukních nebo na šortkách a bermudách.

Elegantní společenská sezona

Společenské oblečení pro nejmenší vypadá jako zmenšenina smetánky ze zámku. Kluci se promění v gentlemany s perfektně padnoucím oblekem a holčičky v elegantní dámy s vytříbeným vkusem. Marně budou toužit po princeznovských šatech se "šlehačkovou" sukní. Trendy mladá dáma má na sobě decentní rovné krajkové šaty v délce nad kolena, nebo rozevláté plisované šaty z lehounkého materiálu. I šaty, které mají řasenou sukni, působí lehce a vzdušně. Žádný těžký satén se letos nekoná. Malí kavalíři v oblecích si pro odlehčení mohou pod oblek obléct bavlněné triko ve stejném tónu. Z barev jednoznačně vede černobílá a barevné varianty šatů mají pudrový nádech.