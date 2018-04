Dětská kuchařka: recepty pro batolata i školáky

KOJENCI

Základem by mělo být mateřské mléko, a to alespoň v prvních 6 měsících. Do té doby není potřeba kojence krmit něčím jiným. Až pak přicházejí na řadu příkrmy.

První kaše by měly být z jednoho druhu vařené a rozmixované zeleniny (např. mrkev, brambor, cuketa). Hlídejte ale reakci dítěte, nové druhy přidávejte po jednom až po několika dnech.

Pak vyzkoušejte i vařené maso (drůbeží, králičí), zpočátku cca 20 gramů/den. Jednou týdně zařaďte 1/2 vaječného žloutku.

S ovocem, zvlášť s citrusy či jahodami, buďte opatrní a zařaďte je spíš až těsně před ročními narozeninami. Hrozí totiž alergie, ze stejného důvodu se vyhýbejte i lepku, kravskému mléku, soli a koření.

Zeleninová kaše s červenou řepou

Příprava: 20 minut + vaření 80 minut

Pro 2 osoby

* 1 malá červená řepa

* kousek celeru

* 1 malá petržel

* 3 střední brambory

* 200 ml kojeneckého mléka

* 50 ml zeleninového vývaru

* 50 g kuřecího masa

* petrželka na ozdobení

1. Červenou řepu omyjeme a očistíme kartáčkem a neoloupanou dáme povařit ve vodě. Nebo ji můžeme zabalit do alobalu a pečeme v troubě. Obojí trvá zhruba hodinu, záleží na velikosti řepy. Uvařenou řepu oloupeme a nastrouháme najemno nebo rozmixujeme.

2. Zeleninu a brambory omyjeme, oloupeme, nakrájíme na kostičky. Brambory a kořenovou zeleninu uvaříme samostatně. Z uvařených brambor, zeleniny, trochy zeleninového vývaru a kojeneckého mléka umixujeme kaši.

3. Do misky dáme zeleninovou kaši, přidáme umixovanou červenou řepu a posypeme nadrobno nasekaným kuřecím masem a petrželkou.

NÁŠ TIP Červenou řepu loupejte a strouhejte raději v gumových rukavicích, aby vám neobarvila ruce.





Rýžová kaše

Příprava: 10 minut + vaření 20 minut

Na 1 porci

* 3 lžíce kulatozrnné rýže

* 100 ml kojeneckého mléka

* 2–3 jahody (i zmrazené)

* 1 lžička medu

1. Rýži propláchneme a dáme vařit do většího množství vody do měkka. Uvařenou rýži slijeme, přidáme mléko a necháme jím rýži nasáknout. Poté rozmixujeme na hrubší kaši, množství mléka přidáváme podle toho, jak hustou či řídkou kaši chceme mít.

2. Jahody rozmačkáme vidličkou a osladíme. Ozdobíme jimi hotovou rýžovou kaši.

Kakaová krupička

Příprava: 10 minut + vaření 8 minut

Na 1 porci

* 1 menší hruška

* 2 vrchovaté lžíce dětské krupičky

* 200 ml kojeneckého mléka

* lžička medu

* instantní kakao

1. Omytou a oloupanou hrušku pokrájíme na kostičky, dáme do hrnce, zalijeme trochou vody a krátce podusíme.

2. Dětskou krupičku si předem namočíme do mléka a vaříme za stálého míchání až do zhoustnutí, trvá to asi 3 minuty. Hotovou kaši osladíme, přidáme kakao a přimícháme slitou podušenou hrušku.

Pomerančový kuskus

Příprava: 10 minut

Na 1 porci

* 3 lžíce kuskusu

* cukr nebo med

* 2 dílky pomeranče

1. Kuskus zalijeme horkou vodou, osladíme a vidličkou ho promícháváme,dokud postupně nevsákne všechnu tekutinu.

2. Dílky pomeranče zbavíme slupky, nakrájíme nebo rozdrobíme a přimícháme do hotového kuskusu. Ozdobíme jimi hotovou rýžovou kaši.

BATOLATA

Po prvním roce je dítě už schopné rozkousat i pevnější jídlo. Dávejte si ale pozor, aby časem nejedlo to, co zbytek rodiny. Pokud batole navyknete na zdravou a pestrou stravu, nebude ji tolik odmítat později.

Oproti kojencům nemají batolata už takovou potřebu energetického příjmu, ubývá jim tuk a přibývá svaloviny. Proto potřebují více bílkovin. Do jídelníčku zařaďte bílé a červené maso či ryby, vajíčka, těstoviny, luštěniny, jogurt, sýry, tvaroh. Dvakrát denně by mělo jíst ovoce a zeleninu.

Vyhýbejte se tučným a hodně kořeněným jídlům, i smažené pokrmy by měly být spíš výjimkou.

V tomto věku je také důležitý správný pitný režim. Kvůli vápníku nezapomínejte ani na mléko.

Bylinková polévka s vajíčkem

Příprava: 10 minut + vaření 25 minut

Pro 4 osoby

* 1 svazek petržele

* 1 svazek pažitky

* 1 balení baby špenátu

* 1 stroužek česneku

* 50 g másla

* 60 g hladké mouky

* 1 l zeleninového vývaru

* 2 vejce

* sůl

* 250 ml smetany

* 100 g plátkového sýra

1. Bylinky propláchneme,odstraníme poškozené lístky a tuhé stonky. Stranou odložíme pár snítek petržele, ostatní nasekáme.

2. Stroužek česneku nakrájíme na jemné plátky a na másle osmahneme. Zaprášíme moukou a opražíme. Vsypeme bylinky, asi minutu mícháme a přidáme zeleninový vývar. Po 15 minutách varu polévku stáhneme z plotny, promixujeme ponorným mixerém.

3. Vejce a sůl prošleháme s 200 ml smetany a vmícháme do polévky. Polévku už jen prohřejeme.

4. Polévku ozdobíme proužky sýra, zbytkem nasekané čerstvé petrželky a obláčkem ze smetany.

NÁŠ TIP Použijte mangold, polníček, kerblík. Sladkou smetanu nahraďte zakysanou.

Barevný kebab s vařenou rýží

Příprava: 30 minut + vaření 30 minut

Pro 2 osoby

* 1/2 hrnku dlouhozrnné rýže

* 50 g másla

* 1 menší cibule

* 1 mrkev

* 100 g mraženého hrášku

* 150 g krůtích prsou

* sůl

* provensálské koření

* 1 červená cibule

* malá konzerva kompotovaných broskví

* 5 lžic bílého jogurtu

* trocha utřeného česneku

1. Do vroucí osolené vody vsypeme propláchnutou rýži a vaříme při nízké teplotě 12–15 minut bez pokličky. Uvařenou rýži scedíme,propláchneme horkou vodou a přimícháme lžíci másla.

2. Na másle orestujeme na kostky nakrájenou cibuli,přidáme na kolečka nakrájenou očištěnou mrkev, krátce promícháme, podlijeme trochou vody a dusíme do měkka. Přidáme hrášek a ještě chvíli dusíme.

3. Krůtí maso nakrájíme na proužky, osolíme, okořeníme a opečeme na oleji.

4. Červenou cibuli nakrájíme na čtvrtky a rozebereme na plátky. Rozkrájíme broskev. Na špízy napichujeme střídavě cibuli, broskev a krůtí maso. Podáváme s rýží, zeleninou a česnekovým jogurtem – do jogurtu dáme utřený česnek, osolíme a promícháme.

NÁŠ TIP Pokud chcete připravit špíz ze syrového masa na pánvi nebo v troubě, nezapomeňte namočit špejle před pečením do vody, aby se konce nespálily. Místo krůtího masa můžete použít také rybu.

Polenta s rajčaty

Příprava: 30 minut

Pro 4 osoby

* 250 g cherry rajčat

* 50 g eidamu v celku

* 200 g instantní polenty

* 1,5 l zeleninového vývaru

* 50 g másla

* sůl

1. Rajčata nakrájíme na kousky. Eidam nastrouháme.

2. Polentu uvaříme podle návodu na obalu. Obyčejná se vaří 20 minut, instantní jen 5. V hrnci přivedeme vývar k varu a pomalu přisypáme polentu,metlou prošleháváme, dokud kaše nezhoustne a neodděluje se od stěn hrnce.

3. Do kaše vmícháme máslo a sůl. Nastrouhaný sýr a část rajčat vmícháme do polentové kaše a zbytkem cherry rajčátek dozdobíme na talíři.

PŘEDŠKOLÁCI

Po třetím roce se většina dětí stravuje hlavně ve školkách a vy už nemáte přímý dohled nad tím, co vaše dítě jí. Pořád u něj platí zvýšená potřeba vápníku, denně by mělo dítě vypít kolem půl litru mléka nebo sníst dostatek mléčných výrobků.

Děti si samy od sebe mají tendenci vybírat libové maso, což je správné. Co se týká uzenin, zkuste se jich vyvarovat, stejně jako nadměrného solení. Místo toho používejte čerstvé zelené bylinky. Jednou týdně připravte rybu, oleje obsažené v ní jsou důležité pro správný růst a vývoj dítěte. Smažená jídla připravujte jen čas od času.

Nezapomínejte na ovoce a zeleninu. Nešvarem v tomhle věku bývají sladkosti a slazené nápoje.

Tuhle libůstku ale v dětech pěstují rodiče, tenhle druh potravin snižte na minimum.

Smažená ryba s bramborovo–brokolicovou kaší

Příprava: 30 minut + vaření 40 minut

Pro 2 osoby

* 4 střední brambory

* několik růžiček brokolice

* sůl

* 50 g másla

* 200 ml mléka

* 200 g pangasia

* hladká mouka

* 1 vejce

* strouhanka

* olej

1. Oloupané a nakrájené brambory a omytou, na růžičky rozebranou brokolici uvaříme zvlášť do měkka. Slijeme, sesypeme do jednoho hrnce, osolíme, přidáme máslo a přiléváme postupně teplé mléko a ušleháme kaši.

2. Rybu opláchneme, osušíme, osolíme, obalíme v hladké mouce, rozšlehaném vajíčku, strouhance a pomalu smažíme na oleji.

NÁŠ TIP Místo strouhanky použijte rozdrcené kukuřičné lupínky.

Hovězí burger s bramborovou kaší

Příprava: 30 minut + vaření 40 minut

Pro 4 osoby

* 1 kg brambor

* sůl, pepř

* 100 g másla

* 200 ml mléka

* 1 menší cibule

* 600 g mletého hovězího masa

* 2 žloutky

* 1 lžíce worcesterové omáčky

* 1 lžíce oleje

* pažitka

* 4 lžičky brusinek

1. Brambory oloupeme, rozkrájíme a uvaříme doměkka. Slijeme je a štouchadlem rozmačkáme, přidáme sůl, máslo a přiléváme teplé mléko. Kaši vymícháme dohladka.

2. Na kostičky nakrájenou cibuli orestujeme zprudka na oleji dozlatova.

3. V míse promícháme mleté hovězí maso, sůl, pepř, žloutky, worcester a cibuli.

4. Troubu předehřejeme na 160 stupňů. Z masa vytvarujeme namočenýma rukama karbanátky, na pánvi je opečeme z každé strany asi dvě minuty. Necháme je dojít v troubě asi 5 minut, kam přidáme i brusinky. Podáváme s bramborovou kaší posypanou nasekanou pažitkou.

NÁŠ TIP Doplňte rychlým zeleninovým salátem z pokrájených rajčat, papriky, okurky, pár kapek olivového oleje, soli a bazalky.

Široké nudle s mákem a pomeranči

Příprava: 30 minut + vaření 10 minut

Pro 4 osoby

* 2 velké pomeranče

* 8 lžic mletého máku

* 6 lžic cukru moučka

* 100 g másla

* 400 g širokých nudlí

* 100 g vlašských ořechů

1. Z obou pomerančů ořežeme nožem kůru až k dužině,měsíčky pomeranče vyřízneme jako u grapefruitu nad miskou, abychom zachytili vytékající šťávu. Promícháme s mletým mákem a cukrem. Rozpustíme máslo.

2. Široké nudle vsypeme do vroucí vody a uvaříme. Scedíme, propláchneme, promícháme s mákem a pomerančem, rozdělíme na talíře a pokapeme rozpuštěným máslem. Porce ozdobíme ořechy.

ŠKOLÁCI

Začínají přicházet víc na chuť nezdravým jídlům. Nejraději by obědvali ve fastfoodu, ke svačině si dali bagetu s tatarkou a završili to zmrzlinou. V jídelnách jim až tak nechutná.

Jíst by měli pravidelně, 5–6x denně. Proto je potřeba, abyste dítěti připravovali vydatné svačiny. Podle průzkumu Fóra zdravé výživy polovina rodičů druháků jim podsune k svačině i nějakou sladkost. Jen 23 % mělo ovoce, zeleninu 9 %. Bílé pečivo dominuje na úkor celozrnného, často se objevuje tavený sýr a uzeniny.

Zkuste tak překvapit svého potomka nečekanou a zdravou svačinou, možná pak nebude pošilhávat po sladkostech ve školním automatu.

Ciabatta s hummusem

Příprava: 20 minut

Pro 1 osobu

* 400 g cizrny ve slaném nálevu

* 1 stroužek česneku

* 1 polévková lžíce citronové šťávy

* 3 polévkové lžíce sezamové pasty tahini

* sůl

* pepř

* 1 ciabatta

* 1 střední rajče

* list salátu

1. Cizrnu slijeme a část nálevu odložíme.

2. Cizrnu, česnek, citronovou šťávu a sezamovou pastu umixujeme na hladkou pastu. Podle potřeby přiléváme nálev, aby pasta byla řidší. Nakonec dochutíme solí a pepřem.

3. Rozřízneme ciabattu, namažeme vrstvou hummusu, přidáme plátky rajčete list salátu.

Těstovinový salát

Příprava: 15 minut + vaření 8–10 minut

Pro 1 osobu

* 1 velké rajče nebo 150 g cherry rajčat

* 1/2 salátové okurky

* 1 menší mrkev

* 200 g těstovin farfalle

* 1 vařený kukuřičný klas

* 100 g šunky

* 1 lžíce čerstvé citronové šťávy

* 2 lžíce olivového oleje

1. Okurku a mrkev oškrábeme. Těstoviny uvaříme v osolené vodě s lžící oleje, slijeme, propláchneme.

2. Z vařené kukuřice ořežeme zrna, nakrájíme rajče, okurku, mrkev, šunku.

3. Těstoviny, zeleninu a šunku nasypeme do mísy, promícháme a zakapeme olivovým olejem.