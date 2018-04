Dětská helmička na doma. Móda, která může ublížit

Naše prababičky by se asi potrhaly smíchy, kdyby jim mezi slepicemi mělo běhat dítě s hlavičkou ovázanou šátkem vycpaným poduškami. Některým "moderním" matkám se to však zdá správné.

Proto se k nám z Anglie, Ameriky a Itálie šíří nová móda pro bezpečí dětí helmy z měkkého materiálu pro pobyt v bytě a pro první kroky dítěte. Existuje jich více druhů a cena není malá, jedna taková helma stojí od sedmi set do tisíce korun.

Vzhledem k tomu, že se doporučují dětem od sedmi měsíců do tří let a dětská hlava roste rychleji než chodidla, může to být slušný byznys. U nás je zatím v počátcích.

Nenaučí se padat

Výrobci a dovozci helmiček argumentují ochranou dětí před úrazy hlavy, materiálem, který pohltí nárazy, a klidem rodičů. Jenomže lékaři se chytají za hlavu. A říkají, že nejlepší helmou je samotná hlava dítěte.

"Dítě se v helmě nenaučí těm správným reflexům, které ho mají v budoucnu chránit. Tedy že náraz znamená bolest, a tudíž fakt, že se nárazu raději příště vyhnu," upozorňuje neurochirurg Miroslav Kala. Až tedy dítě příště spadne na betonu bez helmy, nedokáže pád ztlumit samo.

"Je pravda, že dětské úrazy jsou nevyzpytatelné a teď jsem tu zrovna měla dítě s boulí na hlavě 10 krát 10 centimetrů, pod níž byla prasklá lebka, přitom se dítě jen tak obyčejně skutálelo z postele," říká dětská lékařka Hana Cabrnochová.

"Na druhou stranu: je proti přírodě doporučovat nošení helmy doma. To může mít celou řadu jiných rizik, od vzniku alergií a vyrážek, protože dítě se v sebelepším materiálu prostě potí, až po vážnější poruchy vývoje krčního svalstva," dodává lékařka.

Neurochirurg Miroslav Kala to říká ještě jasněji: "Jestliže budeme chránit dětskou lebku helmou, tak mechanismus nárazu při pádu bude jiný. Náraz, který by normálně pohltila lebka, a vznikla by třeba modřina nebo boule, se při ochraně helmou přenese na krční páteř. Ta je však u malého dítěte nevyvinutá, nezvyklá na zátěž, vezměte si už to, jak dlouho dítěti podkládáme hlavičku při zvedání. A to může být mnohem vážnější úraz než boule na hlavě."

Podle něj už samo nošení byť lehké helmy je zbytečnou zátěží pro už tak v poměru k tělu dost těžkou dětskou hlavu a její nevyvinuté krční svalstvo.

Podle některých lékařů má helma opodstatnění jen u malé části dětí, které jsou hyperaktivní nebo trpí vzácnou krvácivou poruchou a u nichž s každým malým poraněním roste riziko, že vykrvácejí.

Kdo se hýbe, ten se potí

Ostatně ani matky, které dítěti helmu pořídily, nejsou nadšené. "Nejprve jí do toho musela dorůst hlava, aby vůbec viděla na cestu a helma jí necestovala po hlavě. A opravdu se v tom tak příšerně potí, že za 15 minut má úplně mokrou hlavu," píše na internetu v diskusi k helmám jedna z matek s přezdívkou Simonina.

Také na největší web o dětech a rodině www.babyonline.cz ženy píší a dotazují se, zda dítěti helmu pořídit, či ne.

"Ač mám doma dvě velmi temperamentní děti, které mnohdy chodily po pádu s boulí na čele připomínající klaunský nos, syn měl již dokonce sešívané čelo, tak jsem nikdy o koupi helmy neuvažovala. Proč? Z důvodů hygienických, protože čím více je dítě v pohybu, tím víc se potí, zvláště na hlavě, a to i bez helmy," říká lékařka a zakladatelka webu Jana Martincová.

Ale především zdůrazňuje, že si dítě s přilbou nevypěstuje potřebné sebezáchovné návyky při relativně bezpečných pádech z malé výšky.

"Ono stačí řídit se zdravým selským rozumem," dodává Hana Cabrnochová. Nebo radou, kterou dávají lékaři pražské polikliniky na Proseku všem rodičům: "Možná svým dětem pomůžeme nejvíc tím, že jim nebudeme pomáhat."

Pořídili byste svému batoleti bezpečnostní helmičku na doma?