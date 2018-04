Detox těla: je opravdu tak nezbytný?

Detox se stal jarním rituálem, od kterého čekáme, že nám pomůže po zimě odlehčit tělo, zbavit se toxinů a dodat energii.

V pražském salonu Miracle můžete utratit 1 400 Kč za zhruba hodinový zábal z hnědých mořských řas fukus (zvyšují pocení a napomáhají snížení váhy), řas Ascophylum Nodosum (celkové uvolnění), oligomeru (zpevňuje pleť a zbraňuje únavě buněk) a vitaminů B a C. Milovníci nákladných kúr mohou vyrazit až do Thajska, kde nabízejí dokonce až čtrnáctidenní kúry složené z půstu, pití džusů, bylinkové diety a masáže břicha.

Ale zpátky domů - salony po celé republice mají v nabídce něco z tohoto oboru, třeba medovou detoxikační masáž, detox pomocí přístroje, který vypadá jako vanička na nohy, a spoustu jiných způsobů, jak si "vyprat" tělo.

Ale fungují doopravdy? Abychom mohli svoje těla detoxikovat, znamená to, že jsme je nejdřív toxikovali. Že ze vzduchu a jídla nasáváme nějaké neidentifikovatelné "toxiny", které pak kolují naším organismem a je možné je odstranit tím, že si budeme těla natírat papájou nebo pít horkou vodu s citronem. Lékaři a toxikologové s tím ale úplně nesouhlasí. Skutečné toxiny (tedy ne ty, které využívá pro své účely reklamní byznys) jsou totiž jedovaté a naše tělo se jich umí zbavovat.

Máme na to játra, ledviny, zažívací trakt, kůži a plíce, které je dokáží z organismu vyhnat. Mimochodem - přes všeobecné přesvědčení jsme v moderní době vystaveni toxinům mnohem méně než naši předkové v dobách, kdy se běžně používaly chemikálie jako arzen a azbest a častěji se jedly zkažené potraviny.

Některé toxiny se v těle opravdu hromadí, ale látky, které v nás zbudou z čaje, kávy, alkoholu, cukru a nezdravého jídla, k nim nepatří. Jsou to spíš organické fosfáty, konzervační látky a rtuť - nicméně nikdo nedokázal, že mohou dosáhnout nebezpečné hladiny. Všech ostatních škodlivých látek se dokážeme zbavit sami, aniž by bylo nutné máčet si nohy v detoxikační vaničce.

Což platí, pokud žijete v hygienicky přijatelném prostředí a nepracujete třeba v dole na olovo nebo ve slévárně, jak varuje odborník na výživu Pavel Suchánek.

Doktor James Kennedy z britského sdružení praktických lékařů souhlasí. "Vyšetřil jsem stovky pacientů a nikdy jsem nenarazil na někoho, kdo by onemocněl kvůli ,toxinům‘," říká.

"Naše těla jsou mnohem odolnější vůči nástrahám jednadvacátého století, než si myslíme. Lidé trpí kvůli svému kouření, nadměrnému pití alkoholu, nedostatku pohybu a přejídání, ale to jsou problémy samy o sobě. Ne proto, že by byly spojené s ,toxiny‘."



Přesto lékaři uznávají a pacienti dosvědčují, že se jim po detoxikačních kúrách a dietách uleví. Na univerzitě v Jižní Karolíně uspořádali v roce 2005 průzkum na velké skupině lidí, kteří prošli detoxikačním režimem. Ani jeden sice nebyl po jeho ukončení zdravější, ale tisíce z nich potvrdily, že se cítí lépe. Proč?

Protože sice nejsme zaplaveni toxiny, ale žijeme příliš rychle a nezdravě, jsme unavení a detox znamená dietu (zhubneme), více vody (vyčistí se nám pleť) a méně alkoholu a kofeinu (méně bolestí hlavy). Cítíme se zdravější a máme více energie.

Takže jestli chcete přivítat jaro svěžejší a odpočatější, vyzkoušejte některou z oblíbených kúr nebo diet. Jen tomu není potřeba říkat detox.

1. očistné diety a nápoje

Mezi lidmi koluje několik oblíbených jarních režimů na ozdravění těla. Někdo se obden postí, někdo pije čtrnáct dní kopřivový čaj, někdo vyřadí na měsíc z jídelníčku alkohol, bílou mouku a maso. Hollywoodské hvězdy se prolévají ve specializovaných lázních nápoji s řasou jménem spirulina, zeleninovými šťávami a čaji, které mají čistit krev.

Oblíbené jsou i "detoxikační" potravinové doplňky, elixíry, náplasti či odličovací mléka. Podívejte se na stránky www.prodzravi.cz a zadejte heslo detox.

VÝHODY:

Můžete se po nich cítit zdravější, ale vyhněte se drastickým půstům, které by vás okradly o energii a výživné látky. Jezte hodně ovoce a zeleniny, nepijte alkohol, pijte hodně vody a nejezte tučná jídla.

Specialista na výživu Pavel Suchánek varuje před úplnými půsty: "Dlouhodobé půsty neuznávám. Mělo by jít spíš o ozdravění stravy. Udělejte si přehled, co jíte, a zkontrolujte, jestli je váš jídelníček v pořádku."

2. lázeňské a salonní kúry, zábaly a masáže

Cítíte se nezdravě a vypadáte unavení bez nějakého závažného příznaku nemoci? Pak se právě na vás zaměřují všechny salonní procedury zahrnující zábaly do mořských řas, masáže, thalassoterapii, akupresuru a lymfodrenáž.

Podobných procedur a kúr valem přibývá a pro ty z nás, kdo se neradi procházíme mezi ostatními lidmi jen v ručníku, je v drogeriích slušná nabídka domácích masek, zábalů a příjemně vonících masážních olejů.

Některé procedury by se měly brát s velkou rezervou. Třeba právě ta, kdy pozorujete, jak se slaná voda v malé vaničce kolem vašich nohou zabarvuje dohněda - prý toxiny vyplavenými z vašeho těla (hodina za 300 Kč).

Reportérovi britského listu The Guardian přišla tahle metoda tak podezřelá, že si jeden přístroj jménem Aqua Detox koupil a pod dohledem svého známého vědce ho nechal běžet naprázdno. A voda ve vaničce zhnědla i sama o sobě: "Je to čistá věda. Představte si elektrody ve slané vodě, kterou prochází proud. Vytvoří se rez. Což je taky jediný důvod, proč voda zhnědne."

VÝHODY:

Fungují tedy podobné procedury? Ta právě popsaná zřejmě ne, ale ostatní svým způsobem ano. Například obličejové masky prostě zlepší krevní oběh pod kůží a vy zrůžovíte a "omládnete", zábaly vás prohřejí a vy se cítíte odpočatě. Posezení u krbu nebo rychlá ranní procházka pro vás ale vykonají to samé.

Poučení? Máte-li peníze a čas, vyberte si svou oblíbenou proceduru a nechte se hýčkat. V salonech je příjemné prostředí, milí lidé a hezky to tam voní. Nemáte-li, jděte na vzduch.

3. výplachy střev a klystýry

Kdybyste patřili mezi světových horních deset tisíc, mohli byste si zaplatit kúru v Chopra Center v Kalifornii.

Tam by vám denně dávali bylinné klystýry, inhalace a nechali vás vypít tolik bylinkového oleje, že to vyvolá "terapeutické zvracení". Podobné postupy se osvědčily i při skutečném detoxu určeném lidem, kteří odvykají drogám.

Že vás v tuhle chvíli ani trochu nemrzí, že nepatříte mezi smetánku? Ale není to jen výsada nejbohatších. V Thajsku si běžně užívají kávové klystýry a tady u nás je výplach střev také stále populárnější.

VÝHODY:

Liší se případ od případu. Někteří lidé raději jedí vlákninu, která jim střeva rovněž vyčistí, než by si nechali proplachovat vnitřnosti, ale jiným to přijde jako báječný relax a vytvoří si na hydrocolonterapii i návyk (podívejte se třeba na cherubin.cz).

Doktor Pavel Kohout v diskuzi na serveru Žena-in s výplachem střev nesouhlasí: "Je to podle mého názoru příliš razantní metoda. Nejlepší způsob pročištění střev je pomocí preparátů s vlákninou, případně pomocí probiotických bakterií. Klyzmata mají smysl jako léčebná (pokud obsahují látku, kterou chceme do střeva přinést) nebo při těžké zácpě, kterou nelze jinak ovlivnit."

Jestli vás to přesto láká, vyberte si odborníka s praxí a dokonalým vybavením. Špinavé přístroje a nevhodně provedený výplach vám mohou způsobit infekci, zvracení i perforaci střev. A nezapomeňte, že sice odcházíte lehčí o několik kilogramů, ale nezbavili jste tělo ničeho, co by časem nevyloučilo samo. Klystýr je prastará metoda a za dlouhá staletí se nikdy neprokázalo, že by pomáhal tělo zbavovat toxinů.

Může nám detox ublížit?

Nakonec nás všechny informace dovedou k této otázce. Máme se "detoxových" kúr, léků a zábalů přímo bát? Mohou nám nějak uškodit? Ne. Pokud nepřeženete půst a nepůjdete na klystýr k thajskému pouličnímu stánku, nemohou vám "detoxové" kúry a přípravky ublížit.

Naše tělo v pohodě zvládne žít pár dní jen na pomerančích, čerstvý výluh z jarních kopřiv taky ještě nikoho nezmrzačil a vitaminy v kapslích berte podle doporučeného dávkování. Nejlepší by bylo si z celého ,detoxu‘ odnést pár zásad zdravého života do celého zbytku roku. Odměnou by bylo jarní energetické nakopnutí místo tradiční únavy, se kterou vítáme - my civilizací zhýčkaní - první sněženky.

Zázraky se nedějí

Náplasti na chodidlech z vás přes noc vytahají všechny jedy, čínské bylinky vás zázračně očistí... Vždycky se najde někdo, kdo uvěří.

HNĚDÁ VANIČKA

Od Floridy po Prahu je teď velmi populární nožní koupel, která z vás prý vytahá všechny "toxiny". Důkazem je, že voda po hodině zhnědne do odstínu kávy. Ve skutečnosti je to rez vysrážená ze slané vody díky elektrickému proudu.

NÁPLASTI NA JEDY

Večer si je nalepíte na chodidla a ráno jsou hnědé jako bota. Náplasti z bambusu, octa, eukalyptu a dalších látek z vás vytáhnou jedy a samozřejmě i peníze.

PLACEBO

Koupili jste si v malé drogerii nebo u tajemného stánku zázračné čínské pilulky, které slibují bylinkový detox organismu? Pravděpodobně jste zaplatili za lisované seno, ale třeba vás vaše víra očistí.

ZAPLAŤTE ZA NADSTANDARDNÍ PÉČI

Evian Detox Spa sídlí v New Yorku a v Los Angeles a je jen jedním z mnoha luxusních salonů, které se vezou na módní vlně vnitřní očisty těla. Peníze, které tu do sebe investujete, platíte hlavně za péči a pocit luxusu. Procedury jsou příjemné, leč obyčejné - masáže, masky, zábaly a koupele.

Jarní odlehčující kúra

NEJEZTE A NEPIJTE:

černý čaj a kávu, čokoládu, sladké limonády, šumivé víno, alkohol a cukr, mléčné výrobky (v malém množství můžete jíst ovčí, kozí, sójové mléko, sýry, jogurty), pšenici (včetně chleba, těstovin), červené maso a všechna jídla typu z prodejen fast food. Snažte se nesolit a nezapomeňte vypít dva litry čisté vody denně (horké nebo studené)! DOPORUČENÉ POTRAVINY:

syrové ovoce a zelenina, obiloviny, ryby, kuřecí maso, vejce (s mírou), ořechy (mimo arašídů), luštěniny a tofu. Potraviny upravujte dušením, vařením či grilováním. PLÁN CVIČENÍ:

Lepšímu trávení a tím i odlehčení napomůže pohyb. Vyzkoušejte nejrůznější formy cvičení a vyberte si takové, které vám nejlépe vyhovují. Zkoušejte různé techniky dýchání.

Mýty o detoxu

Je všechno, co se o něm říká, pravda, nebo jen reklamní lákadlo?

1. 21. STOLETÍ ZAPLAVUJE NAŠE TĚLO JEDY, KTERÝCH SE ORGANISMUS JEN HORKO TĚŽKO ZBAVUJE

PAVEL SUCHÁNEK, odborník na výživu:

"Je pravda, že náš organismus zatěžuje nejen prostředí, ve kterém žijeme, ale i jídlo. Prostředí tolik neovlivníme, ale to, co jíme, ovlivnit můžeme. Záleží tedy na našem životním stylu, jestli jsme zaplavováni látkami, které nám mohou škodit - tzv. ,toxiny‘, jako jsou živočišné tuky zvyšující hladinu cholesterolu v krvi apod."

JAMES KENNEDY, praktický lékař:

"Předcházející staletí byla pro lidi mnohem toxičtější než to naše."

2. "TOXINY" SE UKLÁDAJÍ V TĚLESNÉM TUKU, ODKUD SE UVOLŇUJÍ DO ORGANISMU A OTRAVUJÍ HO

PAVEL SUCHÁNEK, odborník na výživu:

"Obecně je známo, že například těžké kovy nebo další látky se hromadí v tukové tkáni, ale o jejich uvolňování a otravování organismu nemohu nic sdělit, není k tomuto tématu dostatek vědecky podložených informací."

JAMES KENNEDY, praktický lékař:

"Jediné významné jedy, které se ukládají v tělních tkáních, jsou organofosfáty, které se používají jako pesticidy, a rtuť."

3. "TOXINY" ZPŮSOBUJÍ ÚNAVU, BOLESTI HLAVY A ŠPATNOU PLEŤ

PAVEL SUCHÁNEK, odborník na výživu:

"Většinou jde o kombinaci více věcí, ale nejčastější důsledek nevhodné stravy a životního stylu se podepisuje na pleti, nadváze nebo zhoršeném trávení."

JAMES KENNEDY, praktický lékař:

"Únava je přirozeným důsledkem nedostatku spánku, přepracovanosti, špatného jídla, pití alkoholu a nedostatku cvičení - nic toxického v tom není. Nicméně detoxové programy vám prospějí, protože při nich zdravěji jíte, víc cvičíte a věnujete se sobě."

Anketa

JAK PO ZIMĚ ZBAVUJETE SVÉ TĚLO ŠKODLIVIN?

Klára Heytmánková, překladatelka

Vyzkoušela jsem už několik přípravků a oblíbila si Psyllium - přírodní vlákninu, která čistí trávicí ústrojí, podporuje činnost střevní mikroflóry a přispívá ke kvalitě pleti.

Monika Strasserová, instruktorka spinningu

Začínám tím, že jím více ovoce a zeleniny. K tomu přidávám doplňky na pročištění trávicího traktu a jater. Určitě mi to pomáhá. Necítím se tak unavená, naopak se cítím lehčí.

Alena Rauová, odbornice na výživu

Piju bylinkové čaje nebo užívám tablety na pročištění jater a ledvin. Někdy se tenhle jarní detox projevuje nejdříve negativně, ale pak se to zlepší. Určitě to tělu pomáhá, funguje to i na psychiku.