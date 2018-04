Děti žijící vedle domácích zvířat jsou méně alergické

Pes či kočka v jednom bytě s alergikem? I to je možné.

Lidé, kteří jsou alergičtí na pyly rostlin nebo stromů, mají od jara do podzimu při cestování značné nároky na...

to jsou hlavní rizika, která od těchto dnů hrozí řidičům trpícím pylovou alergií.

Jakého vybrat mazlíčka? Rybičky jsou nenáročné, králík musí běhat

Pokud by to bylo jenom na dětech, spousta rodin by sdílela domácnost s celým zvěřincem. Hlavní slovo ale mají v...