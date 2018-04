Děti zajímá sex už odmalička

Výsledkem "metody cudného mlčení" bývá předčasné těhotenství. Děti si prostě nějaké informace seženou, a když je nemají doma, posbírají je od kamarádů či z erotických časopisů.

Anebo se vrhnou do milostného života nedotčeny jakýmikoli informacemi, což je ta nejhorší varianta.

Sexuolog Ondřej Trojan potvrzuje: "Z výzkumů jasně vyplývá, že poučené děti začínají plný pohlavní život později a odpovědněji. O sexu je lepší mluvit raději dříve než později."

"V ideálním případě by mělo dítě kolem desátého roku vědět, co je masturbace, menstruace, mělo by znát změny na těle během dospívání a vědět, jak vypadá pohlavní akt. Ve čtrnácti už tyto informace přijímá s rozpaky a k poučování má odpor," říká Trojan.

Zájem dětí potvrzuje i psychiatr Peter Pöthe, když líčí, nač nejčastěji odpovídal na Lince bezpečí. "Třináctiletí až patnáctiletí kluci se nejčastěji ptali na věci typu: Kdy je normální začít se sexem a jak na to? A dívky se zajímaly o to, jestli by měly se svým přítelem spát, aby o něj nepřišly."

Základní informaci o tom, jak se člověk narodí, by mělo dítě dostat už ve čtyřech letech.