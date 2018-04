Děti začínají sportovat moc brzy

JAK VYBRAT DÍTĚTI VHODNÝ SPORT? ANO

• pohyb by měl být každodenní součástí života dítěte

• nejlepším příkladem jsou rodiče, kteří často jezdí na kole a podobně

• ze sportů se pro děti hodí plavání, míčové hry, jízda na kole, běžecké lyžování, tanec

• když už se dítě zaměří na jeden sport, měly by jej doplňovat ještě další druhy pohybu, aby bylo tělo zatěžováno rovnoměrně

• pokud rodiče chtějí, aby jejich dítě dělalo vrcholový sport, mělo by tomu předcházet zvážení zdravotního stavu dítěte

• sportující dítě by mělo chodit na častější pravidelné prohlídky k lékaři NE

• vadí jednostranné přetěžování, například tenis hodně zatěžuje klouby

• chybou je nutit ke sportu dítě, které je často unavené a vyčerpané

• pokud dítě kvůli sportu trpí bolestmi, je třeba tomu věnovat pozornost

• rodiče ani trenéři by neměli dávat dětem léky proti bolesti, na místě je návštěva u lékaře, který zváží další postup

• zaměřovat se pouze na co nejlepší výkon za každou cenu není dobré, nejdůležitější by měla být radost z pohybu