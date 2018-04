Už v břiše se pozná, které dítě bude postrach pískoviště

Co je utrazvuk Těhotenský ultrazvuk je metoda, která pomáhá hodnotit průběh těhotenství. Lékař vyšetřuje pomocí sondy ultrazvukového přístroje přes stěnu břišní vyvíjející se plod. Ultrazvukový přístroj vysílá k plodu ze sondy lidským uchem neslyšitelné zvukové vlnění o frekvenci 2,5-10 MHz. Zvukové vlny se odrážejí a malá část z nich se vrací zpět do sondy. Sonda slouží zároveň jako přijímač zvukového vlnění. Informace o intenzitě vlnění a době, která uplynula mezi vysláním a zachycením ultrazvuku, vyhodnotí počítač zabudovaný v přístroji. Konečná data se zobrazí na monitoru. Cílem vyšetření je zjistit uložení a velikost vyšetřovaného plodu nebo plodů, množství plodové vody a posoudit strukturu a funkci orgánů plodu nebo odhalit vývojovou vadu.

"To je rozkošné, to je tak hezké a zajímavé," jásají citlivější dámy při pohledu na chlapečka v jedenadvacátém týdnu těhotenství s prstíky do vé, jenomže... Jenomže ono to vlastně vůbec zajímavé není. Nadšené výkřiky spíše dokazují, jak podceňujeme lidský plod, jak málo toho víme o dítěti v ženském břiše.

Propána, proč by nemohlo ukazovat véčko? Proč by na svět nezvedalo prostředníček? Proč by si nekrátilo čas třeba trénováním takzvaného paroháče, při kterém vystrčí malíček s ukazováčkem?

Většina nenarozených dětí to občas bezděky zvládne. Taky vyplazují jazyk, klepou si na čelo, i "túdle núdle dlouhý nos" už zvládají. Prostě blbnou.

A je na tom snad něco překvapivého? Vždyť už při prvním ultrazvuku, na který by měla jít žena kolem dvanáctého týdne, vidíme človíčka velikého jako středně veliké jablko, který se od nás nijak zvlášť neliší.

Je to aktivní tvor: "Děti se hlavně v prvních dvou trimestrech pořád hýbou," říká vyhlášený porodník Pavel Calda, "chovají se jako ryby v akváriu, v obličeji navíc neustále střídají grimasy."

JÁ PADÁM

SLAVNÝ OWEN

Děti v břiše taky velmi často zívají. Ale zívají i lékaři, když si kliknou na článek o chlapečkovi se dvěma šikovnými prsty. "Tyhle kuriozity jsou roztomilé, ale my jim mnoho pozornosti nevěnujeme," tvrdí Calda, "na dětech hledáme něco úplně jiného: jestli normálně rostou, jestli nemají vrozené vady nebo problémy. My ultrazvuk jako zábavu nebereme..."

Už ve dvanáctém týdnu těhotenství odhalí ultrazvuk, fenomenální vynález, který využíváme déle než třicet let, osmdesát procent vrozených vad, ale snímky poškozených plodů na těchto stránkách neotiskneme. Samotnému se mi totiž udělalo zle, když jsem si je v Caldově kanceláři prohlížel. Například na zdeformovanou hlavičku ve tvaru trojlístku jenom tak nezapomenu. Proč to ukazovat, když drtivá většina těhotenství dopadne dobře?

DRZOUN

POSTRACH PÍSKOVIŠTĚ

Vybíráme spíše veselé fotografie, které dokazují, že už před narozením se děti dovedou zabavit všelijak. A některé si o nás, kteří žijeme v suchu, evidentně myslí svoje...