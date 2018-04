S dětmi do hospody nelez. Většina českých podniků na malé hosty nemyslí

Kam s dětmi na jídlo? Tipy maminek z celé ČR PRAHA: Restaurace Vozovna ve Stromovce a Na rozhraní v Dejvicích. Obě mají i speciální jídelníček s dobrými jídly pro děti. Pizzerie v Ládví - mají tu dětský koutek, židličky, dětské jídelní lístky s omalovánkami a hádankami. HALOUNY: Hospoda U Zrzavého paviána - speciální jídelníček pro děti sice nemají, ale jídlo dobré, menší porci udělají bez problému. Velký sál v hospodě je do 17 hodin nekuřácký. Je tam veliký dětský koutek přímo na sále a u hospody krásné dětské hřiště. DOBŘICHOVICE: Zámecký had - nabízí obrovský samostatný koutek se spoustou hraček a dokonce i kanapátkem pro odpočinek, přebalovací pult včetně plínek, skvěle vybavenou samostatnou toaletu se sedátkem, nočníkem a vlhčenými ubrousky. Chápavý personál a skvělé jídlo. Další tipy od čtenářek najdete v našem diskusním fóru Kavárnička.

Smažený řízek, kuřecí nugety nebo dinosauři, hranolky, špagety s kečupem... Nemyslíte si, že vaše děti mají nárok na lepší a zdravější jídlo? Návštěva restaurace, zejména když si vyjdeme s rodinou, většinou není jen o tom, naplnit si břicho něčím teplým, ale měl by to být společenský a gurmánský zážitek.

Už proto, že za naši útratu (minimálně v řádu stokorun) si zasloužíme, aby provozovatel i šéfkuchař přemýšleli nad tím, jak svého hosta potěšit. A to i toho, který ještě čůrá do plenek.

Ať si to jedí sami

"Mám pocit, že se toho opravdu hodně zlepšilo od dob, kdy jediná baby friendly restaurace byl McDonald´s s Ikeou, aspoň co se přístupu personálu k dětem týká," míní Saša, maminka dvou dětí ve věku šest a čtyři roky.

"S výběrem dětských jídel je to ale bohužel stále dost hrozné. Ve spoustě i velmi dobrých restaurací se omezují jen na řízek a hranolky. Svým dětem objednávám z běžného jídelníčku a nechám jim dospělou porci rozdělit na půl," prozrazuje svoji strategii. "Všechny ty smažáky a polotovary ať si šéfkuchaři jedí sami."

Na nabídku jídel pro děti si stěžuje i maminka dvou kluků ve věku 12 a 5 let Lucie: "My s dětmi do restaurace moc často nechodíme, ale když už se vypravíme, vadí mi, že ne všude mají na lístku dětská jídla. Většinou nabídnou jen špagety nebo kuřecí řízek, a to ještě za ceny téměř dospělé."

Zaostřeno na malé strávníky

Toho, že děti bývají u českých restauratérů až na posledním místě, si všiml také Pavel Suchánek z rezervační společnosti Alakarte, který má návštěvu restauračních zařízení doslova v popisu práce.

Děti v restauraci Gastronomický festival pro rodiče s dětmi nabízí od 3. do 16. 9. speciální dětská menu za 90 korun ve 20 restauracích po celé republice. Děti si mohou vybrat ze tří slaných nebo sladkých jídel připravených malým strávníkům na míru. Připraveny jsou pro ně i hračky a další vyžití.

"Máme za sebou už šestnáct tematicky zaměřených gastronomických festivalů, ale všechny jsme cílili na dospělé a na děti jsme nějak pozapomněli. Tak jsme se chytili za nos a rozhodli se uspořádat něco jen pro ně," říká otec dvou malých dcer, jemuž nedostatečná nabídka pro děti už nějaký čas leží v žaludku.

"Děti, které přijdou s rodiči do restaurace, si přece zaslouží víc než špagety s kečupem a eidamem," míní Suchánek. Restaurací, které jsou opravdu přátelské k dětem, je podle něj stále relativně málo a on sám byl podle svých slov překvapen negativními reakcemi ze strany restauratérů, kterým nabízel, aby se festivalu zúčastnili.

"Restaurace děti nechtějí, protože jim prý odrazují hosty, kteří chtějí mít při jídle klid," vysvětluje Pavel Suchánek. "Stačí se ale podívat za hranice, třeba do jižní Evropy nebo do Ameriky, tam jsou děti v restauraci vítány." Snad se to časem podaří změnit i u nás.

Našly se ovšem i podniky, které nápad pozvat do restaurace rodiče s dětmi přivítaly. Pro byli navíc nejen provozovatelé podniků, ale i šéfkuchaři. Například René Vokurka z Pizza Coloseum v Praze, který má celkem šest dětí, z toho tři osvojené, tvrdí: "U nás o děti stojíme. Ale tady hranolky s řízkem nečekejte."

Šéfkuchař připravil pro malé gurmány jídla, která se jim budou líbit a budou jim také chutnat. V restauraci v Praze na Národní, kde vaří, mohou vyzkoušet třeba grilované kuřecí proužky s kuskusem a mrkví nebo plněnou pizzu s jablky a skořicí.