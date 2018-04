Děti v reklamě jako stroj na peníze. Uspějí jen ty, které to baví

Rozesmátý Vítek svírá řídítka své nové freestylové koloběžky a předvádí, jaké triky se už naučil. Má z ní o to větší radost, že si na ni ve svých devíti letech dokázal vydělat úplně sám. Vítek je totiž jednou z úspěšných dětských reklamních tváří v Česku. Má za sebou kampaně pro firmy jako Ikea nebo Kaufland. A ačkoliv i dětští reklamní herci berou za své výkony slušné honoráře, na finanční zaopatření celé rodiny to opravdu není.

Úspěšný malý herec či model totiž získá v průměru jen tři nebo čtyři středně velké zakázky do roka. Do konkurzů se přitom hrnou stovky zájemců, většina z nich však buď nezaujme, nebo si na svou šanci musí počkat třeba i rok.

„Rozhodně to není nic, co by mohlo rodinu živit,“ konstatuje Stanislava Radotínská z agentury Bandit Models, která se specializuje na zastupování dětí pro mediální kampaně.

Jedním z klíčových faktorů, který ovlivňuje výši honoráře, je to, zda má dítě v reklamě takovou roli, že je skutečně rozpoznatelné a diváci si s ním tak mohou danou značku a produkt spojit. V takovém případě si natočením spotu pro českou firmu může vydělat zhruba pět tisíc korun za den. Většina reklam se ale natáčí pouze jeden nebo dva dny. Poté se vyplácí ještě takzvaný honorář za užití, což je odměna za to, že je jeho tvář po určitý čas spojená s daným výrobkem či službou.

Potomci slavných v reklamě Do reklamního průmyslu přivedly své děti i některé známé české tváře. Tak například syn modelky Simony Krainové si už ve svých třech letech zahrál ve spotu na dětský nápoj Kubík water, a to rovnou po boku své maminky. Pyšná může být také moderátorka Eva Decastelo. Její syn Michálek se před Vánoci objevil hned ve dvou reklamách a té na obchodní řetězec Tesco byly doslova plné obrazovky. Jeho zvolání „Kuřízek!“ znělo z televizí snad v každé domácnosti.

Také rebelka Agáta Prachařová byla svého času dítětem z reklamy. A nejen to. Jako dvanáctiletá teenagerka si zahrála ve spotu na známé sušenky po boku svého současného manžela Jakuba Prachaře, kterému tehdy bylo 14 let. Že jablko nepadá daleko od stromu, dokazuje také Agátin syn Kryšpín, který má za sebou už rovněž reklamní zkušenost, ovšem před objektivem fotografa. Před třemi lety se společně s modelkou objevil na snímcích pro výrobce videokamer. V zahraničí se do reklamního byznysu zapojil i třináctiletý syn Davida a Victorie Beckhamových Romeo, který je tváří slavné oděvní značky Burberry.

„Už když dostaneme zadání od klienta, tak víme, že reklama poběží v Česku jeden rok v televizi a dále také všude po světě na internetu, tak za to může dostat přibližně 15 tisíc. Z výdělku se pak strhává 25procentní provize agentuře,“ vysvětluje Radotínská.

Takový přivýdělek by uvítala leckterá rodina, a tak se u nás agenturám hlásí tisíce rodičů, kteří by své potomky rádi do reklamního byznysu zapojili. V Česku se tomuto odvětví daří i z mezinárodního pohledu. Natáčejí se zde kampaně pro zahraniční klienty, mnohé výrobky, na které u nás vznikne spot, se v tuzemských obchodech přitom ani neprodávají.

Ačkoliv je vidina peněz silný motiv, podle Stanislavy Radotínské to většina rozumných rodičů bere spíše jako příjemnou nadstavbu toho, že se jejich dítě prostě a jednoduše zviditelní. „Jedna maminka měla dokonce velmi praktický důvod. Byla na mateřské dovolené a potřebovala občas unavit své starší trochu živější dítě. Tak usoudila, že castingy by jí takovou službu mohly udělat,“ směje se Radotínská.

Za rok i pět kampaní

Zvláště pro mladší děti je natáčení či fotografování hlavně zábava, s přibývajícím věkem ale začíná být motivem i výše honoráře. „Když Vítkovi přijde nějaká nabídka, tak dneska už je jeho první otázka: A za kolik?“ říká s nadsázkou jeho maminka Martina Boubínová. Jak ale dodává, většinu peněz, které její syn natáčením vydělá, putuje na jeho vkladní knížku.

„A už to, že vidím svoje dítě v televizi, mi dělá velkou radost,“ dodává.

Vítek se v reklamní branži pohybuje od šesti let a v Česku patří k často obsazovaným dětem. Loni měl úspěšný rok, natočil pět reklam. Letos má za sebou teprve dvě. Přitom na samém začátku to příliš nadějně nevypadalo.

„V první agentuře, u které jsme byli, nám řekli, že Vítek je moc baculatý a že takové děti do reklam například na čokolády nebo bonbony moc nechtějí,“ vzpomíná Boubínová.

Asi po dvou měsících příležitostného obcházení castingů ale její syn získal první zakázku na reklamu nábytkářského švédského gigantu Ikea. Za zhruba tři měsíce Vítka obsadili do další. Na úspěch tedy nemusel čekat příliš dlouho. Řada rodičů přitom konkurzy objíždí marně nejen měsíce, ale někdy i roky.

Aby dítě jako herec-model uspělo, musí především samo chtít. Zní to banálně, ale je to tak. Experti z této branže totiž dobře vědí, že dítě, které do reklamy pouze nutí rodiče, prakticky nemá šanci zaujmout. Na rozdíl od dospělých se totiž nedokáže úspěšně přetvařovat.



„Pokud o to dítě nestojí, žádný rodič s tím nic nenadělá. Když nemá zájem, nikdy nepodá takový výkon, který by klienta nadchnul,“ říká Stanislava Radotínská s tím, že většinou se už po několika málo konkurzech ukáže, zda se malý herec prosadí, či nikoli. Stejně tak se rozpozná, zda mu vyhovuje trávit čas v konkurenčním prostředí, které při castinzích panuje, a jestli se dokáže vyrovnávat s neúspěchem.



Náhradník je nutnost

Zvláště u menších dětí je na place zapotřebí přítomnost takzvaných backupů, což jsou v podstatě náhradníci, kteří nastupují před kameru v momentě, kdy herec vybraný na prvním místě z nějakého důvodu selže, či se štábem nespolupracuje.

Zvláště u nejmenších to není nic výjimečného. Jde ovšem o honorovanou pozici. Produkcím se rozhodně vyplácí mít po ruce takové náhradníky, protože se díky nim v případě potřeby nezdrží finančně náročné natáčení. Občas se také stane, že se dítě zřekne zakázky dobrovolně, byť ho to později může mrzet. Stalo se to i Vítkovi. Když si ho vybrali do jedné z reklam, na kostýmní zkoušce se dozvěděl, že mu chtějí ostříhat vlasy tak, jak se mu to nelíbí.

„Řekli jsme, že do toho nejdeme. Když ho pak nahradili někým jiným, byl zklamaný. Ale byla to jeho volba. Nechceme ho do ničeho nutit,“ říká Vítkova maminka.

Děti v reklamě Do reklamního byznysu chce v Česku proniknout několik tisíc dětí, některé agentury se proto specializují výhradně na ně.

Honorář za natáčecí den bývá zhruba 5000 korun. Reklama se obvykle nenatáčí déle než dva dny. Někdy jsou ale honoráře vyšší, až 70 tisíc za spot.

Kromě reklam má za sebou devítiletá „mediální hvězda“ už také seriálové zkušenosti. Epizodně se objevil například v Ordinaci v růžové zahradě nebo v zahraničních Třech mušketýrech. Jak sám říká, delší natáčení by ho nebavilo.

Na hereckou kariéru tenhle chlapec zatím skutečně nepomýšlí. Stejně tak si neláme hlavu s tím, jak dlouho se bude věnovat reklamě. „Jak dlouho ještě? To netuším, zatím mě to docela baví,“ odpovídá bez dlouhého přemýšlení. Hraní v reklamách je pro něj především zábava, kterou bere s nadhledem. Stejně tak se netrápí s castingy, jež mohou být pro mnohé strašákem.

„Představíme se, řekneme, kolik je nám let, vyfotí si nás, předvedeme nějakou akci a hotovo,“ říká lakonicky. Právě i díky takovému nadhledu patří k úspěšným.