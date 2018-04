Děti vládnou českým kuchyním. Vaří i ty vaše? Pošlete video

Vyhrajte dětskou kuchařku Za video svého dítěte, jak vaří, nebo peče můžete vyhrát jednu z pěti kuchařek pro děti. Za fotografii se stejnou tematikou pak jedno z pěti členství v on-line klubu pro malé kuchaře. Videa a fotky nahrávejte do 31. října ZDE a připojte heslo Děti v kuchyni.

Zdá se, jako by se záliba v gastronomii pomalu přelévala z dospělých na jejich potomky, čemuž se postupně snaží přizpůsobit i trh. Dětskému vaření se nyní věnuje čím dál více televizních pořadů (např. Vaření? Hra pro děti, Draci v hrnci a další).

„Mínu vaření hodně baví, stejně jako její kamarádky. Děti v kuchyni, to je opravdu dneska fenomén,“ říká o své šestileté dceři a trend potvrzuje topmodelka Tereza Maxová. Stejně o tom mluví například i sedmatřicetiletá Petra, jejíž osmiletý syn se v kuchyni rád „motá“ už od útlého věku.

Děti dnes mohou navštěvovat kurzy vaření a pečení v kulinářském studiu, ale třeba i ve vyhlášeném hotelu Alcron. V kuchařském duchu mohou děti dokonce slavit narozeniny nebo jiná výročí. Kdepak klaun a balónky, pro dnešní malé jedlíky je zajímavější příprava vlastní slavnostní tabule a zdobení dortu.

Obrázkové kuchařky i kurzy vaření

Jako houby po dešti rostou i blogy maminek, které se svými dětmi rády experimentují v kuchyni. Vychází také kuchařky určené speciálně pro dětské vaření nebo přímo pro děti. Na Slovensku se podobný titul dočkal již několikátého pokračování včetně kuchařky určené pro kluky nebo speciálu o pečení. Postupy jsou v nich vysvětlovány jednoduše, ingredience často také namalovány a dokonce i recept samotný může být ve formě komiksu.

Kuchyně se zkrátka stává teritoriem malých pomocníků, a tak možná bude lepší je namísto vyhánění nějak smysluplně zapojit.

Jako první překážka vás asi napadne, že kuchyně je přece nebezpečná. Proto nesmíte podcenit přípravu a vštípit dětem, že trouba, sporák i hrnce pálí, nůž je ostrý apod.

„Je lepší naučit děti s noži co nejdříve zacházet, než zakazovat a bát se. Čím dříve si mohou vyzkoušet, co je ostré, proč, jak se to drží, co pálí, tím dříve to pochopí. Děti nejsou hloupé, mají dobré instinkty a potřebují naši důvěru a prostor k tomu, aby se mohly naučit, jak věci fungují,“ myslí si Gabriela Martišová Baková, spoluautorka kuchařky Dobrodružství v kuchyni: Děti vaří samy.

Ona i její spolupracovnice s dětmi vařily od jejich narození. Děti nejprve přihlížely ze sedaček a kolem dvou let již pomáhaly maminkám s namazáním chleba nebo rohlíku příborovým nožem. V tomto věku děti také zbožňují míchání, ale připravte se na to, že se nechají trochu moc unést a něco skončí i na podlaze.

„Přirozeně je zapojíme do toku života, ke kterému příprava jídla prostě patří. Od malička pak vidí a mohou si osahat, že namazaný rohlík nebo polévka se nevylíhnul před nimi na talíři jen tak,“ dodává Martišová Baková, proč podle ní děti do kuchyně prostě patří.

Předškoláci s nožíkem

S dětmi rostou i jejich kuchařské schopnosti, nejlépe dětskou zručnost vždycky odhadnou rodiče a další blízcí. Kolem tří až čtyř let jim pak můžete svěřit malé nožíky ke krájení zeleniny, mohou loupat brambory, rozbíjet vajíčka (zpočátku nejlépe do zvláštní misky, ze které můžete vylovit skořápky) nebo pomáhat s obalováním do trojobalu.

Šestiletý školák již dokáže pochopit, že olej je horký a na co si dát pozor při smažení, a může se tak hrdě pustit do přípravy chleba ve vajíčku nebo podobně jednoduchého receptu. Kolem osmi až devíti let už můžete mít doma malého kuchaře, protože takto staré děti již zvládají základní kuchařské postupy a mohou je začít kombinovat. Předpokladem je samozřejmě řádné objasnění všech postupů. Doporučujeme dopředu si s dítětem projít celý recept a zjistit, jestli mu dobře rozumí a máte doma všechno potřebné.

Děti můžou vyzkoušet třeba litou buchtu na plech, bábovku, těstoviny (i zapečené) nebo masové plátky a přílohu. To samozřejmě neznamená, že necháte dítě samotné v kuchyni a odejdete si zacvičit, stále je třeba na něj dohlížet a pomáhat s čímkoliv potřebným.

A co ta spoušť v kuchyni?

Mnoho rodičů nepouští děti do kuchyně ze zcela prozaického důvodu: nemají nejmenší chuť se zabývat nepořádkem, který po dětech zůstane. Klíčem k úspěchu je podle zkušených matek zahrnout úklid do zábavného vaření již od začátku. „Když jim věnujeme ten čas a naučíme je, že je třeba po sobě v kuchyni uklidit, bohatě se nám to vrátí. Už ve čtyřech pěti letech mohou děti vyndat nebo alespoň pomáhat vyndat třeba nádobí z myčky, uklízet ze stolu, setřít hadříkem, co se naťapkalo, a podobně,“ říká z vlastní zkušenosti Gabriela Martišová Baková.

Ale proč vlastně děti k vaření vůbec pouštět, když to vy nebo manžel obstaráte rychleji a bez nepořádku? Protože malé děti milují kopírování rodičů a považují to za zábavu, což se s časem změní. „Pokud je necháme a přežijeme první kroky, zapojíme je, zjistíme, že už od velmi raného věku mohou být platnými pomocníky a jako bonus získávají vztah a poznatky o přípravě jídla a jeho kvalitě,“ nabádá další rodiče Martišová Bakováa dodává, že budete překvapeni jejich samostatností a kreativitou.

V kuchyni máte možnost vytvořit dítěti hezký a zdravý vztah k jídlu, ať již dbáte na velké množství konzumované zeleniny, nebo nedáte dopustit na lokální suroviny. Tím, že je naučíte vařit, jim navíc do budoucna budete šetřit zdraví (spousta soli a cukru v hotových jídlech) i peněženku. K tomu ostatně nabádá i slavný kuchař Jamie Oliver ve svém projektu Food Revolution Day.

Pokud děti vyženete z kuchyně již jako malinké, těžko je tam budete znovu nahánět v pubertě, až podle vás nastane čas na opravdové vaření pro dospělé. Čekat nemůžete ani přílišný vděk za nachystané jídlo, pokud dítě není svědkem jeho přípravy a netuší, co to obnáší.