Anketa mezi dětmi: Čím by ti Ježíšek udělal největší radost?

Úplně nejmladší účastnicí naší ankety se stala Violka, která na jaře oslaví tři roky. „Chce nánu, tedy panenku, a jahodové Labello, protože je sladké a zanechává trochu růže na rtech,“ prozradila nám v zastoupení její maminka.

Její starší bratr Kryštof (5 let): „Přál bych si od Ježíška hippisáckej autobus a robotickýho dinosaura,“ říká rezolutně. Jeho maminka ale rázný tón mírní, přání se podle ní mění poměrně často. Obzvlášť od té doby, co se ve školce objevily vánoční katalogy některých hračkářství.

Tříletý Vítek touží po větru ve vlasech: „Chtěl bych odrážedlo!“ říká nadšeně, zatímco jeho rodiče uvažují nad současným pořízením bezpečnostní helmy.

Dvojčátka Anežka a Madlenka, která nedávno oslavila čtvrté narozeniny, se spolu dělí i o seznam vánočních přání: „Princeznovské šaty až na zem (včetně přesného popisu), panenky, figurky koníků, hasičské auto a žluté dvoumístné elektrické dětské auto,“ vypočítává jejich maminka, která se spolu s manželem při shánění dárků už pěkně zapotila. Princeznovské šaty musela objednat z USA, protože jinde ty přesně popsané neobjevila, problém bude i se žlutým elektrickým hummerem, který sice k dostání je, ale stojí více než 5 000 korun.

Jasno má i Denis (5 let), který má velkou slabost pro všechno na čtyřech kolech: „Od Ježíška bych chtěl auta HotWheels: Město mutantů a sněhovou rolbu.“

U Františka (7 let) je jasným favoritem výstřelek posledních let, blázniví ptáčci Angy Birds, kteří se z obrazovek telefonů dostávají i do knížek a mezi hračky: „Já bych chtěl letos od ježíška Lego vlak na ovládání, Lego policejní stanici a Angry Birds ptáčka plyšáka. A aby mě rodiče vzali na výlet do Mirákula!“ „Je to takový zábavný park u Lysé nad Labem, už to plánujeme,“ vysvětluje jeho maminka.

Desetiletý Šimon se při svých přáních Ježíškovi nedrží zkrátka: „Chtěl bych tablet, počítačové hry FIFA 15 a NHL 15 a humanoidního robota,“ říká, zatímco se jeho rodičům protáčejí panenky při předběžné kalkulaci ceny podobných dárků. „Opravdu ho podezřívám, že víru na Ježíška prachobyčejně předstírá,“ utrousí pak nenápadně na jeho adresu matka, když je Šimon zrovna doslechu. Ježíškův rozpočet je totiž podle dětí daleko víc nafukovací než ten rodinný.

Na závěr jsme se zeptali i sedmnáctileté Kristýny, která už v Ježíška samozřejmě dávno nevěří: „Přála bych si iPod, nějaké doplňky, kabelky, boty a tak,“ prozrazuje a hned rychle dodává, že ale musí dárek sama vybrat nebo alespoň schválit. Pokud to není možné, raději si jej za darované peníze koupí sama.

Redakční tipy na dárky pro kluky i holky:

Pro nejmenší

Nejmenší děti potěšíte jakoukoliv hračkou, kterou budou moci okusovat a ožužlávat. Radost jim udělá i podložka s hrazdičkou, na které si mohou trénovat pasení koníčků, a která se dá během minutky změnit v sedátko, ve které miminko i nakrmíte. Určitou trefou do černého jsou pytlíčky s třešňovými pecičkami, které se mohou nahřát v mikrovlnce a uleví dítěti při zaražených prdech a bolestech bříška.

Obrazy ze starého zákona pro rodinné sváteční čtení

Bohatě ilustrovaná autorská kniha Renáty Fučíkové přibližuje současným jazykem starodávné příběhy z Levanty, Mezopotámie a Egypta. Mýtus o stvoření světa, o potopě, stejně jako vyprávění o putování pastevců, o založení nové říše, o jejím pádu i obnově se staly součástí tří světových náboženství a základem kulturní historie lidstva. Vložené mapy usnadní orientaci v příbězích a spolu s ilustracemi přiblíží starověký svět.Vložené mapy usnadní umístění příběhů do prostoru Předního a Středního Východu

Indiánské týpí přímo ve vašem obýváku

Česká nábytkářská firma Devoto dává velký důraz na kvalitu i design svých výrobků. Pro všechny malé Vinnetouy a Rybany poslouží nefalšované indiánské týpí.

Švédské pohádky před spaním

Víte, proč medvěd nemá ocas, jak děvče přelstilo obra, co všechno provedli hlupáci z Tälje a proč se psi očichávají? Z pokladnice lidových příběhů, které kdysi zapsali sběratelé na švédském venkově, jsou vybrány ty nejkrásnější a nejvtipnější. Většinu z nich stihnete vy nebo vaše děti přečíst do dvaceti minut, takže se nabízejí jako ideální čtení před spaním.



Caverna: nejlepší fantasy desková hra na světě

Baví vaše dítě fantasy, příběhy trpaslíků, výpravy za dobrodružstvím a zároveň umíte plánovat a budovat? Právě pro vás je tu nejnovější společenská hra Caverna. S ní se rozhodně nudit nebudete a stejně jako miliony hráčů po celém světě podlehnete jejímu kouzlu. Ne nadarmo se v prestižním žebříčku Boardgamegeek.com umístila Caverna mezi TOP 10.

Voucher na koupání nebo do dětské tělocvičny

Koupání a plavání děti milují, voucherem uděláte radost i jejich maminkám a tatínkům. Ti si s nimi buď mohou také zařádit, anebo si naopak odpočinou a užijí si kafíčko v klidu. Vyzkoušet můžete například tělocvičny Monkey´s Gym, které jsou zcela ušity na míru dětem a cvičí a baví se v ní jen ony. Více na monkeysgym.cz, plavecké kurzy na www.juklik.cz.

Jezevec Chrujda naučí děti, v čem spočívá naše hodnota

Když do lesa Habřince jednoho dne přiletí papoušek z města, je z toho velké pozdvižení. Všechna zvířátka najednou obdivují jeho krásně pestrobarevné peří, zatímco ten, kdo má jen černobílý kožíšek, upadá v přezíravé přehlížení. Například jezevec Chrujda. Pak ale do lesa přijedou tři černobílí filmaři – panda, zebra a straka – natáčet černobílý film. A kdo v něm získá hlavní roli? No přece náš jezevec! Příběh malé čtenáře hravou formou vede k poznání, že to podstatné u lidí, stejně jako u zvířátek, nemají hledat na povrchu, ale v nitru. A že móda se rychle mění, kdežto opravdové přátelství zůstává stále.

