Děti šokují rády, říká psycholog

Jsou podle vás děti čím dál vulgárnější, jako to říká 80 procent lidí v průzkumu?

Myslím si, že to tak je. A není to jen o slovech, ale o celkovém způsobu chování. Vždycky znovu mě překvapí, když dítě přijde do místnosti a místo pozdravu řekne otráveně: Dobrej. Chybí úcta k dospělým.

Mládí se vždy chce od dospělých lišit. Neodráží se právě to v mluvě? Ano, je to stejný princip, jako proč někdo volí specifický styl oblékání - takový, který dospělé pobuřuje a šokuje. Ale nemysleme si, že je tomu tak jen u nás. Procestoval jsem pracovně řadu zemí v Evropě a děti jsou vulgární všude.

Zůstane jim to až do dospělosti?

Většinou ne. Pokud se budou chtít zařadit do společnosti, najít si práci a uspět, dříve nebo později zjistí, že s takovým slovníkem to nepůjde. Alespoň já jsem o tom přesvědčen. Jak mají reagovat rodiče, když dítě přinese ze školky nebo ze školy sprosté slovo?

Dítě slovo často někde pochytí, ale ve skutečnosti netuší, co to znamená. Rodiče by se tedy především měli zeptat, co to říká, a vysvětlit potomkovi, že taková slova se nepoužívají. Pokud však začne vulgárně mluvit starší dítě a je to u něj spojené i s agresivním chováním, rodiče by měli zpozornět.

Co to může znamenat?

Třeba že se potomek chytil nevhodné party. V takových případech bych doporučoval návštěvu pedagogickopsychologické poradny.