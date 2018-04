Děti se mohou spálit i ve stínu

Sluneční záření dosahuje v současných dnech nebývalé intenzity srovnatelné s přímořským podnebím. Proti jeho škodlivým účinkům by se měli chránit všichni. Nejzranitelnější jsou v tomto ohledu malé děti.

"Jejich kůže má totiž příliš tenkou svrchní vrstvu a kožní ochranné barvivo melanin se teprve začíná tvořit," vysvětluje dermatoložka Dita Serédi - Voronovová. "Jinými slovy – dítě nemá ještě žádný přirozený obranný mechanismus proti UV záření." Děti také dokáží na slunci pobýt daleko déle, než dospělí, zvlášť během prázdninových her.

Spálit se dá i za sklem

U dětí platí – do šesti měsíců by vůbec neměly přijít na přímé slunce. Děti do tří let by se s přímým zářením neměly setkat mezi 11 a 15 hodinou vůbec. V ostatních denních hodinách by se měly vhodně chránit.

Dostatečnou ochranu ovšem neposkytuje stín nebo sklo, jak se dříve tradovalo. Podle posledních výzkumů totiž i sklo, slunečníky nebo vodní hladina propouštějí UVA záření. Nebezpečné mohou být také paprsky, které se odrážejí od vodní hladiny nebo světlých ploch.

Jedinou ochranu před spálením poskytuje tedy dobrý oděv a opalovací krémy. Většina přípravků na trhu obsahuje filtry chemické. Dětem do tří let ale doporučuje dermatoložka přípravky, které obsahují takzvaný filtry minerální a ochranný faktor vyšší než 30.

"Jejich hlavní výhodou je, že se nevstřebávají do kůže, tím pádem nezpůsobují nepříjemné reakce," vysvětluje. Tyto ochranné filtry zůstávají na povrchu a odrážejí všechny druhy slunečního záření. Jsou vyráběné z minerálních pigmentů, které jsou umleté na jemný prach a rozpuštěné v emulzi. Fungují hned po nanesení a není potřeba čekat 30 minut, než vyjdete na slunce. Přípravky s minerální ochranou poznáte podle toho, že zanechávají na pokožce bílý film. "Alespoň podle něj dobře poznáte, jestli jste dítě namazali po celém těle," dodává lékařka. Nevýhodou fyzikálních filtrů je to, že se hůře roztírají. Na trhu jich je celé řada a k dostání jsou ve většině lékáren.

Kůže má paměť

Ochranu proti slunci poskytuje také vhodné oblečení. Tady platí – hustěji tkané látky ochrání lépe. Mokré naopak propouštějí více paprsků. Proto je do vody potřeba zvážit jinou ochranu, než "koupací tričko". nezbytností je také pokrývka hlavy a dostatečný přísun tekutin.

Spálení v dětství neznamená jen bolestivou epizodu, kterou zažehnáme za pár dní. Kůže si totiž tyhle prohřešky pamatuje. Vědecké studie dokládají přímou spojitost mezi vznikem kožní rakoviny a vystavování se slunečnímu záření v dětství.

A jak přesně škodí sluneční záření? Paprsky UVA zasahují až do spodních vrstev kůže. Způsobují předčasné stárnutí kůže, dlouhodobě ji poškozují podněcují tvorbu škodlivých volných radikálů. Paprsky UVB způsobují ve větších dávkách spálení pokožky a podílejí se na dlouhodobém poškozování kůže.