Děti na výstavě PLAY: sahat na exponáty přikázáno

Většina z nás byla na školních akcích nebo výletech za kulturou s rodiči okřikována a plácána přes ručičky nadšeně sahající po vystavených exponátech. Pokud se do 20. února vypravíte s dětmi do pražské výstavní síně Mánes na interaktivní výstavu Petra Nikla PLAY (která byla pro velký úspěch prodloužena), zjistíte, že to jde i jinak.

Na padesát exponátů od čtyřiceti výtvarníků přímo vybízí ke hře (odtud také název výstavy) a nadšení tu propadnou nejen malé děti, ale i větší školáci a jejich hraví rodiče.

Více pak najdete na stránkách OnaDnes.cz už tento pátek 4. února, kdy uveřejníme hodně živou reportáž z výstavy PLAY, kam jsme vzali několik malých rošťáků a rošťaček a spolu s dětskou psycholožkou Alenou Vávrovou jsme se podívali zblízka na to, co dětem taková zkušenost na vlastní kůži může dát. Kromě osvobozujícího vědomí, že na exponáty se už konečně může sahat...