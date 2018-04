Děti musejí pít, jinak je rozbolí hlava

Pijete dost? Nejlepší je voda - čtěte ZDE

"Nedostatečný příjem tekutin může být příčinou neklidu, bolestí hlavy, poruch koncentrace či paměti, které se projevují při studiu," vyjmenoval Petr Tláskal z dětské kliniky v pražském Motole.

Dlouhodobý nedostatek tekutin může i u dětí vést k chronickým potížím s ledvinami nebo močovými cestami v podobě vzniku písku, kaménků a častějších infekcí.

Rodiče bývají někdy překvapeni, kolik tekutin by měl jejich potomek vypít během dne - už u několikaměsíčního kojence to může být až tři čtvrtě litru, v závislosti na jeho váze. U starších dětí navíc do hry vstupuje i to, nakolik se namáhají.

Jenže děti často pijí málo anebo sice zdánlivě dost, ale špatným způsobem: "Je důležité, aby se napily hned po probuzení a pokračovaly v tom v průběhu celého dne, přičemž správný výběr nápojů by měli usměrňovat rodiče," radí Tláskal.

Bohužel, některé děti ráno nesnídají ani nepijí, v čemž pokračují i během dopoledne a poprvé se pořádně napijí až u oběda a nejvíce pijí večer doma.

Nečekejte, až je bude trápit žízeň

Pití je u dětí možná důležitější než u dospělých: zatímco u těch tvoří voda zhruba 55 procent tělesného složení, u školáků je to asi 60 procent a u novorozenců dokonce více než 70 procent.

Děti často trpí nedostatkem tekutin, a to dlouhodobě. "V organismu se pak koncentrují v tekutinách rozpustné pevné látky, například elektrolyty nebo různé odpadní látky, které organismus v rámci látkové výměny potřebuje vyloučit," vysvětluje Petr Tláskal.

"Zvyšuje se koncentrace těchto látek v krvi, v moči i dalších tělesných tekutinách a narušují se běžné podmínky vnitřního prostředí."

Okamžitě se nedostatek tekutin může projevit bolestmi hlavy a třeba potížemi při učení, dlouhodobý mírný stupeň nedostatečného příjmu tekutin může například podnítit tvorbu močových nebo žlučových kamínků a podobně.

Velký stupeň odvodnění, dehydratace, může bezprostředně ohrozit život dítěte. Lékaři v Motole v roce 2002 zjišťovali, jak jsou na tom s pitím děti, které se z různých příčin dostaly k nim do nemocnice.

"Téměř 11 procent dětí ve školním věku nesnídalo nebo ráno přijímalo pouze omezené nebo nulové množství nějaké tekutiny," vyčíslil Tláskal. Šestnáct procent dětí pilo méně než čtyřikrát denně, což většinou představuje méně než jeden litr tekutin. A to je málo.

Jaké tekutiny potřebují

Navíc není důležité jen to, kolik děti vypijí, ale i co pijí. Do jejich jídelníčku patří i mléko jakožto zdroj vápníku, ale rozhodně by to neměla být tekutina jediná.

"Mezi vhodné nápoje určené pro školní děti patří především kojenecké vody nebo nesycené a jemně sycené minerálky," upřesnil Tláskal.

Obsah vápníku by měl převažovat nad obsahem hořčíku a sodíku by mělo být zase více než draslíku.

Správný výběr nápojů svých dětí by měli rodiče znát a případně nenásilně korigovat. Zejména u dětí s nadváhou nejsou vhodné sladké a kaloricky bohaté nápoje a pro děti se nehodí ani náhradní sladidla.