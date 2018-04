Děti možná čeká nové očkování

Což jsou přesně ty, které u dětí způsobují záněty středního ucha. Ale mohou i zabít.

Ta reklama není vymyšlený příběh, ale skutečnost. Dítě na koberci se jmenuje Ondřej Kalovský. A když mu byl rok a půl, skončil na pět dní v kómatu v nemocnici. Přestože do té doby nikdy nestonal, teď najednou bojoval o život. Přežil, ale s vážnými následky: jsou mu čtyři roky a neslyší.

Jeho otec se proto pustil do boje a založil občanské sdružení Nahlas, které na zákeřnost pneumokokových infekcí upozorňuje.

"Díky tomu, že o tom mluvíme, že veřejně vystupujeme a že jsme loni i poslance v parlamentu upozorňovali na toto nebezpečí, je u nás teď očkováno už skoro čtyřicet tisíc dětí," říká otec nemocného syna Rudolf Kalovský.

A ještě jeden efekt Ondřejova nemoc měla: ministerstvo zdravotnictví začíná sbírat data o tom, kolika dětí se tyto infekce týkají a případně kolik životů by mohlo očkování zachránit. Chce zjistit, nakolik by se vyplatilo investovat do celoplošného povinného očkování.

"Rok budeme sbírat data, a pokud se prokáže, že by se to vyplatilo, mohli bychom jednat o zavedení nového očkování pro děti, a to od roku 2009," říká hlavní hygienik Michael Vít.

Zatím je stát platí jen dětem z rizikových skupin. Těm ostatním dávají příspěvky zhruba okolo pěti set korun zdravotní pojišťovny. Očkování však není levné: dávka pro dvouměsíční dítě vyjde na šest tisíc. Největší pojišťovna v zemi VZP loni takto přispěla více než třinácti stům dětí, jimž rodiče sami z vlastní vůle očkování zaplatili.

Nemá to jen klady Není to jediné nepovinné a drahé očkování. Ještě dražší je vakcína proti papilomavirům, které způsobují u žen rakovinu děložního čípku. Ta přijde ještě o pár stokorun dráž.

"Loni jsme poskytli příspěvek více než čtyřem tisícům dívkám a stálo nás to necelé čtyři miliony korun," říká Jiří Rod z VZP. I tady však příspěvek dělá jen několik set korun, zatímco očkování stojí tisíce. Vyplatí se to? Nebo jsou to vyhozené peníze s rizikem, že očkování v těle vzbudí nežádoucí reakce? Očkování totiž nemá jen samé klady.

Loni v létě zemřela sedmnáctiletá dívka z Německa ani ne čtyřiadvacet hodin poté, co dostala vakcínu proti takzvaným HPV virům. V říjnu zase v Rakousku zemřela devatenáctiletá dívka tři týdny poté, co byla očkována stejnou vakcínou.

Úřady sice nepotvrdily přímou souvislost obou úmrtí s očkováním, ale ani ho nevyvrátily. Evropská léková agentura vydala zprávu, že přínos očkování převyšuje jeho rizika, a proto jej nadále ženám doporučuje. Vakcínu totiž už dostalo 1,5 milionu žen v Evropě a známé jsou zatím jen tato dvě úmrtí.

"Já sám vím jen o jednom úmrtí člověka u nás kvůli očkování," říká přední odborník na vakcíny a děkan fakulty vojenského zdravotnictví z Hradce Králové Roman Prymula. "A byla to paradoxně starší žena, ne dítě, ale zdravotnice, která dostala anafylaktický šok po vpíchnutí očkovací látky, a nebyl u ní nikdo, kdo by jí pomohl," popisuje Prymula.

Státní ústav pro kontrolu léčiv však eviduje víc nežádoucích účinků. To znamená například bolest hlavy, zvýšené teploty, zvracení nebo alergické reakce kůže.

Jen za loňský rok mají nahlášených 1 740 případů. "Z celkového počtu přijatých hlášení o nežádoucích účincích léků se více než třicet procent vztahovalo právě k očkování. Ve více než polovině případů přitom šlo o komplikace po podání vakcíny proti tuberkulóze," říká mluvčí ústavu Veronika Petláková.

Hlavní hygienik k tomu říká jediné: "Je dobré si uvědomit, že i přes některé nežádoucí reakce jen povinné očkování zachrání u nás pět set dětí ročně. Ty by jinak zemřely. Co se týče nepovinného očkování, je na každém rodiči, zda se rozhodne své děti očkovat nebo ne."