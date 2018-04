Děti měly dostat čas, aby pochopily, co se děje

Marcely Krajníkové se ptejte v úterý 16.5. od 11 hodin ZDE

* Rozhodly podle vás soudy v tomto případě správně?

První rozhodnutí z roku 2002 můžu jen těžko hodnotit, ale pokud by děti odjely do Argentiny už tenkrát, zřejmě by to bylo správné. Kvůli tomu, že soud nebyl schopný vykonat vlastní rozhodnutí okamžitě, děti zůstaly v Česku čtyři roky. Teď neumějí ani slovo španělsky, nikoho v Argentině neznají a jsou zvyklé žít tady s matkou.

* Co má podle vás matka udělat, aby je získala zpět?

Protože mají děti české i argentinské občanství, budou o jejich svěření do péče jednoho z rodičů rozhodovat české soudy. Problém je, že není žádná úmluva s Argentinou o uznávání těchto rozhodnutí. Ministerstvo spravedlnosti zjišťuje, co by tamní úřady s rozhodnutím našich soudů udělaly. Ale matka by měla co nejdříve za dětmi odjet.

* Soudy se odvolávají na Úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí.

Úmluva byla napsaná hlavně pro případy, kdy rodič, který dítě roky nevídal a ono na něj nebylo zvyklé, se najednou objevil a odvezl ho z prostředí, na které bylo zvyklé. Smyslem úmluvy je, aby dítěti bylo co nejvíce zmírněno trauma ze změny prostředí a aby se co nejrychleji vrátilo zpět. V případě Sofie a Lucase soudy celou úmluvu popřely. Z místa, kde obvykle žijí, je otec odvezl do neznáma.

* Může jejich dramatický odvoz ze země mít vliv i na jejich budoucí vztah s otcem?

Určitě ano. Když vezmeme v úvahu jazykovou bariéru, protože otec neumí vůbec česky, tak děti mohou mít pocit, že on může za to, že nejsou s maminkou. Soud by v každém podobném případě měl nadřadit hlavně potřeby dětí nad sporem rodičů.

* Co tedy mělo jejich přesunu do Argentiny předcházet?

Pár dní měly pobýt v nějakém Klokánku, kam by za nimi otec chodil. Psycholog jim měl vysvětlit, co se děje, kam a proč jedou. Hlavně měly mít čas rozloučit se s matkou a vzít si s sebou hračky a své věci.



