Děti mají spát bez rozsvícené lampy, míní vědci

Jestliže děti do dvou let spí v osvětlené místnosti, je až pětkrát pravděpodobnější, že v pozdějším věku budou nosit brýle.Američtí vědci zjišťovali vliv osvětlení na zrak u 480 dětí ve věku 2-16 let. Došli přitom k závěru, že krátkozrakostí trpí deset procent dětí, které spaly ve tmě, ale třetina těch, co měly při spaní rozsvícenou noční lampu. Počet krátkozrakých však vzrostl až na 55 procent u těch dětí, které spaly při plném osvětlení.Studie amerických vědců může podle odborníků vysvětlit také záhadu, proč se krátkozrakost začala šířit až v uplynulých dvou stoletích. Odpovědí by mohlo být právě umělé osvětlení.Profesor Richard Stone z Pennsylvánské univerzity proto rodičům doporučuje, aby kojence a malé děti nenechávali spát s umělým osvětlením, dokud nebudou získány další poznatky.Britská oční specialistka Gill Adamsová nicméně rodiče vyzvala, aby si se světlem nedělali příliš velké starosti."Nejdůležitějším faktorem, který může u dítěte v pozdějším věku způsobit krátkozrakost, je to, zda jsou také jeho rodiče krátkozrací. Životní prostředí může hrát až dodatečnou roli," uvedla Adamsová. Dodala, že by žádnému vystrašenému dítěti neupřela světlo noční lampy.