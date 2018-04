Děti, které se narodily bez sluchu, dnes recitují, zpívají a tančí

Fakta o implantátu Kochleární implantát je elektronická smyslová náhrada, která elektrickou stimulací sluchového nervu zprostředkovává zvukové vjemy sluchově těžce postiženým a zcela neslyšícím. Vnitřní část přístroje se skládá z přijímače-stimulátoru, který je umístěn do jamky skalní kosti, a jemného svazku 22 elektrod zavedených do hlemýždě vnitřního ucha (= kochley). Vnější část, již tvoří řečový procesor a mikrofon s vysílací cívkou, se nosí za boltcem ucha. Některé starší typy mají kapesní kontrolér na popruh či do kapsy. Implantát funguje tak, že zvuk je zachycen mikrofonem a veden do řečového procesoru. Zpracovaný signál odtud pokračuje do vysílací cívky a dále je vysílán pomocí elektromagnetických vln do vnitřní části implantátu. Tam je informace dekódována a odeslána do stimulačních elektrod umístěných uvnitř hlemýždě. První jednokanálový implantát byl zaveden v roce 1957, přístroj s více elektrodami je znám až od roku 1978. V České republice probíhají operace 18 let, přičemž novinkou jsou v posledních

letech už i experimenty s oboustrannými implantacemi.